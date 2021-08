Juan Tagle explica la salida de Poyet: “Ambos concordamos en que había que hacer un cambio, en aras del tetracampeonato”

Universidad Católica despidió a Gustavo Poyet. Desde 2014, cuando cesaron a Julio César Falcioni, que los cruzados no cambiaban de técnico en medio de la temporada. ¿Quién reemplazará al uruguayo? No está claro si será un entrenador interino o uno definitivo.

“No tenemos una decisión tomada al respecto. Tomaremos la mejor opción, en lo más íntimo, para nuestra meta que es seguir peleando el título. El gran objetivo es el tetracampeonato y lo pelearemos hasta que las matemáticas lo permitan”, dijo Juan Tagle, presidente de Cruzados.

El gerente deportivo, José María Buljubasich, sostuvo que no tienen técnicos en carpeta. “No hay un perfil ni nombres, recién ahora nos vamos a poner a evaluar los pasos a seguir. Cuando tengamos bien claro lo que vamos a hacer lo anunciaremos. No hay mucho tiempo, pero tenemos algunso días para ir viendo. Además, está el tema sanitario y esto no puede demorar”, señaló.

Sobre las razones que terminaron por derrumbar el proceso de Gustavo Poyet, el timonel apuntó a la falta de consistencia en el campeonato local: “Lo que afectó a este proceso fue que hubo mucha irregularidad en el Torneo Nacional, sobre todo, de visita. Hace mucho tiempo que no nos tocaba cambiar de técnico en medio de un campeonato”.

“No estamos exentos de críticas y de cometer errores. Lo importante, eso sí, es que estamos vivos en la lucha por el objetivo final. No está muerto el que lucha. Vamos a pelear hasta el final por el tetracampeonato. En aras de lograr el tetracampeonato, ambos concordamos en que había que hacer un cambio”, advirtió.

“Aquí no hubo consideraciones económicas, ni antes ni ahora. Eso se los digo con total franqueza, para quienes creen que esto pasaba por cuestiones económicas. Esto fue meramente deportivo”, añadió el abogado.

Tagle reveló el sentir de Gustavo Poyet durante la reunión que sostuvieron esta mañana: “El técnico sintió que los jugadores no estaban respondiendo de la manera que quería y que era bueno un cambio para poder lograr los objetivos”.

Por último, dijo que este era el momento ideal para un cambio. “Él entiende que esto es fútbol y los resultados son fundamentales. Nos queda el gran objetivo del año, que está ahí todavía. Nos parecía que es un momento positivo, hay un pequeño receso de 10 días sin jugar. Era el momento de hacer un cambio, porque creíamos, en conjunto, que esto aumentaba las posibilidades de lograr esa regularidad que no se estaba obteniendo”, cerró.