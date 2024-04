Udinese diagnostica la difícil temporada de Damián Pizarro: “Es la presión que tiene por estar vendido a Italia y no puede desbloquearse”

Julio Gutiérrez valora el arribo de Damián Pizarro al Udinese. Primero, porque su caso se parece al suyo. “Llegué a los 19 años, en 2005. Estoy contento por él. Es otro jugador chileno al Udinese. Espero que le vaya bien. Será porque son buenos jugadores. No sé. Creo que es porque le han funcionado. Siempre se han adaptado rápidamente. David y yo fuimos los primeros y desde ahí han llegado varios. Cuando hay una trascendencia en un club, ellos lo ven con buenos ojos. Saben que se han ambientado rápidamente y han hecho grandes cosas”, sostiene

La segunda razón tiene que ver con su actual rol: es el ayudante técnico del equipo Primavera del cuadro de Friuli. Desde esa perspectiva, explora las razones que motivaron el fichaje. “La principal es que el Udinese se fija en un joven porque lo viene siguiendo, por el futuro, por la calidad de su juego, por lo que puede ofrecerle”, plantea.

El rol clave

El ex delantero de Unión Española tiene, por ahora, un conocimiento parcial de la nueva figura, que este fin de semana se transformó en figura, al anotar un doblete en la victoria de Colo Colo sobre Unión La Calera. “A Damián lo conozco por nombre. He visto algunos partidos del Campeonato, pero no lo he seguido mucho. Es un jugador fuerte, una punta central bastante alta, que tiene muchas ganas de poder hacer bien las cosas. Son las referencias que tengo. Uno o dos partidos en el Campeonato Nacional”, establece. El más profundo comenzará a producirse a mediados de año cuando, efectivamente, el ariete se incorpore al club.

Luego, revela que conoce la actualidad del jugador y los cuestionamientos por su falta de finiquito. “Es un tema que ya arrastra de hace tiempo por lo que sé. Seguramente es la presión que tiene por haber por el hecho de haber estado vendido a Italia y no pueda desbloquearse”, sentencia. Y luego pregunta: “¿Está jugando con continuidad?”. La respuesta negativa también le inquieta. “No es fácil mejorar si no juega, pero está en un equipo grande donde no se espera mucho, hay que crecer rápido” enfatiza.

¿Cómo será la transición?

Primero, acá va a hacer un proceso de adaptación. No va a llegar a jugar. Acá hay delanteros que llevan años. Hay un período de adaptación y luego cada jugador se tiene que ir ganando la opción. No sé. Yo soy el ayudante de la Primavera. Por la edad podría jugar con nosotros, pero no lo sé. Lo determina el club y tendrán que hablarlo con el jugador incluso. Lo han hecho muchas veces. Cuando llegan chicos nuevos, pasan a la Primavera, se van adaptando, conociendo el sistema de juego del primer equipo, comparten con compañeros, hablan el idioma más rápido. Pero no lo sé. Si vendrá inmediatamente o si lo tendrán en el primer equipo.

¿Con qué se va a encontrar?

Es un club sólido, que lleva tantos años en Primera. Tiene de todo al nivel europeo. A Damián no le va a faltar nada. Tendrá todas las comodidades para crecer. Va a ser difícil la adaptación en el primer equipo. Está acostumbrado a jugar y llegará acá a ser uno más, que necesitará crecer, pero va a tener de todo.

¿Cómo es la convivencia, el trato?

Normal. Igual acá es un poco más frío. No es como en Sudamérica. Nosotros estamos acostumbrado a la palmada en la espalda, a que estén pendientes de si necesitamos algo. Acá no le va a faltar nada, pero a nivel humano no va a ser lo mismo que en Chile. Estamos en el norte de Italia, una ciudad que es un poco fría. Las personas son así, es una cultura. Una vez que uno lo entiende, lo pasa por alto. El jugador necesita estar bien con su familia, las comodidades las va a tener. Nosotros somos muy de familia, pero acá lo otro es normal.

Damián Pizarro, en el duelo entre Coquimbo Unido y Colo Colo (Foto: Photosport)

Usted lo vivió, ¿qué implica irse a los 18 años a jugar en Italia?

Es una apuesta grande. Ahora, en Chile no están saliendo muchos jugadores a torneos importantes. Entonces, hay que tomar la posibilidad en el momento, porque no se sabe si se dará nuevamente. No estamos sacando jugadores tan constantemente. Estamos viviendo una crisis bastante grande. En la Selección y a nivel de jugadores. Eso lo ve el mundo entero. No solo Italia. Se preguntan por qué la Selección perdió todo. Entonces, cuando se da la posibilidad, es una apuesta grande, pero hay que tener coraje para asumirla y hacer lo mejor posible.

La adaptación

¿Cómo son esos primeros meses?

Difíciles. Cuando uno sale tan joven de su país llega a un mundo realmente diferente. La misma competencia es mucho más fuerte. Cambia un poco todo. El mismo idioma. Es difícil al inicio. Pero, repito, depende de la mentalidad positiva. Es el futuro. Tu nueva casa.

¿Se sabe de Damián Pizarro?

No. Yo lo conozco porque juega en Colo Colo, porque soy chileno y sigo el torneo.

Julio Gutiérrez, en su paso por Independiente Santa Fe, en Colombia.

¿Qué consejo le daría?

Deberá tener mucha paciencia, ambientarse lo más rápido posible. Que sepa que llega a un país distinto. Va a tener que resetear todo lo que ha hecho en Colo Colo. Y no tirarse abajo. Trabajar, trabajar y trabajar. Seguro que le va a pasar que no va a jugar. Acá llegan chicos de Francia, de África, del resto de Europa y parten en un proceso. Si llega acá y la rompe, es normal que tenga más opciones.

En Chile se le critica por los problemas en la definición, ¿tendrá espacios para mejorarla en el Udinese?

Se trabaja. Generalmente, todos los déficits se trabajan. Acá creen mucho en los jóvenes, detectan sus dificultades y las trabajan a nivel individual. El staff es bastante grande, entonces pueden hacerlo. Eso tiene que aprovecharlo para pulir las cosas que le faltan. Físicamente es bastante grande. Eso le va ayudar también acá.