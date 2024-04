Los días más felices de Gonzalo Tapia en la UC de la mano de Tiago Nunes

Gonzalo Tapia vive un gran momento en Universidad Católica. El ariete formado en San Carlos de Apoquindo se ha transformado en el principal agente ofensivo de Tiago Nunes. El entrenador brasileño notó en él un potencial que por años ha existido, pero no ha podido explotar. En su primer mes en Las Condes le da protagonismo y el atacante ha respondido con goles y asistencias. Incluso cuando no ha jugado bien, se hace presente y logra marcar la diferencia. Este sábado no era su mejor partido, pero apareció sobre el final pera darle el triunfo a la Franja en Copiapó.

Hay más de una explicación al buen pasar del portador de la dorsal 20 en la UC. Uno es el anímico, ya que ahora se siente importante. Pero otro es futbolístico. Más bien posicional. Con Nicolás Núñez (y técnicos anteriores) siempre actuó como puntero derecho. Pegado a la banda y buscando el desborde. En contadas oportunidades, una de ellas con Cristian Paulucci, apareció por el centro del ataque. Ahora es el lugar que usa en el campo. Donde su estratega cree que es más útil.

“La pelota para mi es el centro del juego. Yo quiero que los jugadores no estén en el espacio, sino que lleguen al espacio. Entonces a un jugador potente físicamente, que tiene capacidad de llegar a la última línea, cuando lo limitas a una banda puede ser que limites sus movimientos y queda distante del arco”, explicó Nunes a TNT Sports, cuando analizó el triunfo de su equipo ante Cobresal.

Gonzalo Tapia le dio el triunfo a la UC. Foto: Photosport

Un análisis similar al que hacen los históricos de Universidad Católica. Jorge Aravena ha seguido de cerca la carrera del joven atacante. En diálogo con El Deportivo, el Mortero cuenta que en su momento también pensó en un cambio de posición para Tapia, pero distinto al que plantea el brasileño. “Yo a Gonzalo lo vi jugar hace unos cinco años, en el fútbol formativo de la Católica y me llamó la atención. En esos tiempos jugaba de puntero derecho, pegado a la banda. Yo conversé con él y le dije que cambiara de posición, que juegue por la izquierda, para aprovechar su remate de derecha”, relata el exmediocampista.

El tres veces campeón con la UC disecciona las virtudes del nuevo héroe estudiantil. “Es muy veloz y muy hábil, aprovecha mucho cuando tiene el campo de frente. Ahora ha dado grandes resultados como segunda punta. Sigo creyendo que puede jugar por la izquierda. Tendría mucho más provecho para su potente disparo”, sentencia.

Cifras prometedoras

Más mesurado en el análisis es Osvaldo Hurtado. El Arica reconoce el buen momento de Gonzalo Tapia, pero cuenta que prefiere a Alexander Aravena, quien no ha brillado como el año pasado. “Está jugando más centralizado que por fuera y a hecho goles. A mí me gusta más Aravena en ese puesto, pero Tapia ha hecho goles”, comenta a La Tercera. Para el exgoleador el aspecto clave del gran momento del artillero es que se siente bien en el puesto. “Está muy cómodo en esa posición, la domina. Ha jugado casi siempre por fuera, pero ahora está llegando y anotando”, insiste.

Fecha Lugar Resultado Goles UC 06-04-2024 Santa Laura UC 2-0 Cobresal 3′, G. Tapia; 29′, F. Zampedri 13-04-2024 Tierra de Campeones Iquique 2-3 UC 16′, G. Tapia; 39′, F. Zampedri; 90′, N. Castillo 28-04-2024 Luis Valenzuela UC 1-0 Copiapó 77′, G. Tapia

En los cinco partidos que ha dirigido Tiago Nunes en la UC, el atacante de 22 años ha marcado tres goles, además de entregar dos asistencias. Actualmente es, junto a Fernando Zampedri, el máximo anotador cruzado de la temporada. Ha convertido en las tres últimas victorias del equipo de Las Condes. De momento, además, siempre que se abraza, ganan.

Antes del partido ante Copiapó, el ariete explicaba las claves de su presente. “La seguidilla de partidos me ha hecho bien, la confianza del profe y la posición donde estoy jugando, donde me siento más cómodo. Jugar al medio y tener más libertad me acomoda”, decía.