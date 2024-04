La UC recupera el tranco: Gonzalo Tapia le da la victoria a los cruzados en Copiapó

Universidad Católica se recuperó. Después de la derrota ante Colo Colo en el clásico, el equipo estudiantil tenía la misión de volver a enrielar el paso para no alejarse de las primeras posiciones. La UC cumplió, en un partido sin brillantez, y le ganó por 1-0 a un complicado Deportes Copiapó.

Ya sea por ausencias obligadas o por decisiones técnicas, Tiago Nunes movió el tablero para visitar la cancha sintética del Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla. Branco Ampuero y Agustín Farías quedaron fuera por situaciones médicas, mientras que arrancaron en el banco Fernando Zampedri, Lucas Menossi y Alexander Aravena. El caso del Monito era el más sorpresivo, toda vez que venía siendo una pieza fija en el equipo, sacrificándose al ser casi un mediocampista, y es el futbolista más exportable de la UC.

El León de Atacama, urgido por el descenso, le plantó una línea de tres en el fondo a los cruzados y apostando preferentemente al balonazo como arma de ataque directo, teniendo a Jorge Luna en la labor creativa y doble 9. El equipo de Ivo Basay arrancó mejor, tanto así que llegó al gol en los cinco minutos, aunque fue anulado por fuera de juego de Maxi Quinteros (y una larga revisión del VAR). A la Católica le costó el inicio, ya sea por la propia disposición en la cancha y por el trabajo copiapino.

Con el paso de los minutos, la visita fue posicionándose con más claridad y tomó mayor control, aunque lejos de un dominio abrumador o algo parecido. El primer acercamiento de la UC fue en los 12′ con un remate de Joaquín Torres, controlado por el meta Espinoza. El volante argentino tuvo la opción de ser titular y no la aprovechó. Salvo por contadas ocasiones, no pudo ser desequilibrante por el sector derecho del ataque. La chance más clara fue por azar, ya que en los 22′ el zaguero Cazula casi anota un autogol.

Una pieza importante para Católica fue el arquero Thomas Gillier, quien tuvo un par de destacadas atajadas en el primer tiempo para evitar la apertura de los nortinos. Eso sí, hizo pasar un susto a más de alguno con un casi blooper, pero se redimió velozmente. Si bien la posesión le correspondió fundamentalmente a los cruzados, aquello no se tradujo en demasiado riesgo para el área de Copiapó.

Para el segundo lapso, Nunes desarmó la estructura inicial con el ingreso de Menossi por Torres. Más adelante, entraron Zampedri y Aravena. La presencia de los titulares le dieron otro volumen y más claridad en faceta ofensiva al equipo del brasileño. Sobre todo la entrada del 18 cruzado le permitió ser más punzante por el lado izquierdo. Tanto Aravena (65′) como Pinares (68′) tuvieron opciones para la apertura, sin embargo no definieron bien.

Los cambios le hicieron mejor al juego de la UC, lo que le permitió encontrar la ventaja en los 76′. Entrando en tierra derecha del partido, Gonzalo Tapia tenía la llave. El delantero, uno de los valores altos en la era Nunes, convirtió el 1-0 rematando de frente al arco, tras un centro atrás de Zampedri. Con el gol en contra, Copiapó se fue a buscar con todo el empate, que lo rozó porque le anularon otro gol por posición de adelanto. La UC terminó sufriendo, pero sacó la tarea.

El elenco de la Franja llega a los 15 puntos y alcanza la línea de Coquimbo Unido.

Ficha del partido

Copiapó: N. Espinoza; A. Cazula (83′, F. Torres), N. Vargas, D. Carrasco; B. Nieto (81′, L. Pais), J. Jaime, B. Soto (69′, Y. González), Y. Oyanedel; J. Luna; M. Quinteros (81′, T. Figueroa) e I. Díaz (69′, J. C. Gaete). DT: I. Basay.

U. Católica: T. Gillier; A. Astudillo, D. González, G. Kagelmacher, E. Mena; A. Canales (84′, A. Parot); J. Torres (46′, L. Menossi), C. Pinares (72′, C. Cuevas), C. Montes (57′, A. Aravena); G. Tapia y N. Castillo (57′, F. Zampedri). DT: T. Nunes.

Goles: 0-1, 76′, Tapia, define tras un centro atrás de Zampedri.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Díaz, Soto (COP); Mena, Gillier (UC).

Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla. Asistieron 3.599 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.