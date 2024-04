Matías Zaldivia: “En vivo, cara a cara, los hinchas de Colo Colo nunca me faltaron el respeto”

Matías Zaldivia está feliz en Universidad de Chile. A El Deportivo, por ejemplo, la atiende después de haber participado en el lanzamiento de los últimos monitores de AOC, uno de los auspiciadores del club. Días después, otra señal da cuenta de esa comodidad: la U anunció la renovación del contrato del zaguero hasta 2026.

Atrás quedaron momentos álgidos, como cuando llegó después de haber defendido a Colo Colo y los fanáticos azules, que hoy le aplauden, amenazaban con quemar el CDA. “Cuando me tocó llegar, que estaba en la mira de todos, lo tomé como una motivación para rendir. Por suerte hoy en día se pudo revertir todo eso y estoy muy feliz”,confiesa.

La U vive un momento feliz. Es el líder, tiene 21 puntos, no ha perdido...

Estoy muy contento por el rendimiento del equipo, también por ser los únicos invictos en el torneo. Más que fijarnos en lo numérico, estamos poniendo la atención en las cosas que todavía tenemos que mejorar.

¿Qué explica este momento feliz de la U?

Hicimos una gran pretemporada. El cuerpo técnico influye mucho. Tenemos un mensaje muy claro, que es jugar de igual en todas las canchas, ser protagonistas. Eso se ve hoy.

Se nota la mano de Álvarez, ¿qué diferencias se pueden marcar respecto de lo que hacían con Pellegrino?

A mí no me gusta mucho marcar las diferencias, porque creo que igual el año pasado fue una transición que sirvió mucho. Esta U es una U muy protagonista que, como te dije recién, se planta igual en cualquier cancha. Lo vieron en el Monumental. Estamos en busca de eso, de ser un equipo protagonista cuando nos toque jugar y no solo pensando en ahora, sino que en más adelante, cuando tengamos alguna copa internacional.

Ese partido en el Monumental es el momento simbólico de esta U que quiere ser protagonista.

Sí. El partido en el Monumental fue una demostración de carácter en este plantel. Todo el mundo lo vio y sabe que estamos bien, que pelearemos y seremos protagonistas.

¿Cómo se lo plantearon?

Fue muy lindo. Los festejos fueron muy emocionantes. La gente, en los días anteriores y posteriores, nos mostró mucho la cercanía por más que no pudieron ir al estadio. La gente del staff y toda la gente que está con nosotros día a día está muy contenta, aparte de la victoria, por romper esa cantidad de años.

Los jugadores de Colo Colo dejaron entrever cierta soberbia, cierta seguridad, ¿la percibieron?.

No. La verdad es que nosotros tratamos de alejarnos de cualquier provocación o cosas que la gente nos haya dicho. Nos enfocamos en jugar y en que fuera un buen clásico y por suerte fue favorable a nosotros.

¿Qué les pasa cuando, cada cierto rato, Arturo Vidal se acuerda de la U ?

Nos enfocamos en nosotros. Las cosas de afuera, la verdad, no nos interesan mucho. Seguimos enfocados en lo nuestro, en mejorar y lo demás es todo folclore que se entiende.

¿Por qué Vidal tiene que hablar de la U? ¿Se lo han preguntado?

Son cosas del folclore del fútbol que siempre pasan de un lado o del otro, pero no nos detenemos a pensar en eso.

¿Se siente, con una U protagonista, la presión de mantener esto?

No sé si llamarlo presión. O sí, es una presión, pero es una presión linda, porque estás en la cima del torneo. Todos te quieren ganar, doblemente, porque somos el puntero y la U. Todos los equipos cuando vienen a jugar con nosotros dan un plus. Es la realidad y hoy en día que eres puntero más todavía, así que tenemos que saber eso, estar con la guardia alta, pero sin dejar de mejorar.

Muestran una solvencia, un modelo de juego que ya empezaron a asumir.

Sí. Jugamos o tratamos de jugar la mayor cantidad de minutos en todos los partidos de igual manera, en campo rival, siendo protagonistas, generando ocasiones, presionando alto.

¿Se imaginó siendo líder de la U y capitán de la U? Se lo pregunto ahora en el contexto en que llegó, viniendo de Colo Colo...

Lo de la capitanía lo tomo con gran responsabilidad, pero, por la forma de ser que tengo, siempre me pasó de ser uno de los referentes del equipo y la verdad es que me gusta, me hace sentir importante y eso es lo que yo quería cuando llegué acá.

¿Cuánto cambió la relación con el hincha de la U, que en el momento no le perdonaba su origen?

Muchísimo, pero es algo súper entendible por mi pasado. Hoy en día estamos disfrutando, estamos muy contentos, tanto ellos conmigo como yo con ellos, así que ojalá ganemos cosas para que sigan estando felices.

Con los de Colo Colo la relación no se recompuso más...

No. Igual la gente tiene mucho respeto, así que también lo agradezco, porque en vivo, por lo menos, cara a cara, nunca me faltaron el respeto.