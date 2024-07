Expresidente del Tribunal de Disciplina explota por sanción a Brayan Cortés

Brayan Cortés recibió tres fechas de castigo por la agresión que protagonizó en el partido entre Colo Colo y Unión Española. El iquiqueño se perderá el Superclásico, un perjuicio considerable para los albos. Sin embargo, al margen de lo enérgica que parece, la sanción sigue dando que hablar.

Incluso, la sentencia, y hasta el procedimiento para explicarla, sirve para generar diferencias. Después de la audiencia, el presidente de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, Exequiel Segall, explicó que el guardameta albo no se había presentado a comparecer, teniendo la posibilidad de hacerlo. Precisó que los únicos autorizados para declarar a través de la vía telemática eran los jugadores residentes en regiones y que, aún así, el golero albo tampoco se conectó. Finalmente, valoró positivamente la defensa a cargo del equipo jurídico albo.

No le gustó

El procedimiento no le gustó a Ángel Botto, el ex presidente de la instancia. “Me parece impresentable que el presidente Segall al dar y justificar la sanción a Cortés, antes haya ponderado efusivamente la intervención del abogado defensor de este último”, advierte. “Es muy raro que un juez al fundamentar un fallo comience ponderando la actuación del abogado que defendió la causa que luego fallaron”, insiste Luego, entrega una conclusión respecto de esa situación puntual. “Fuera de lugar todo y, para mí, desdoroso”, establece.

El jurista no se detiene ahí y plantea un desafío. “Cuándo van a poner el ojo en este tribunal. Obsecuente y cobardes morales. Si esto no es riña, qué vio el tribunal. Esto anda muy mal hace tiempo. El tribunal autónomo ya no existe hace tiempo”, dispara.

La crítica aborda, primero, una fórmula para recuperar la eficiencia. “Con otra composición del Tribunal con gente no oportunista y siempre que vuelva a ser el cargo servido ad-honorem”, postula.

El detalle y la crítica

En ese sentido, fustiga el cambio que se implementó. “Desde hace ocho años, y fue una de las razones por las cuales no seguí, (Sergio) Jadue instauró que los órganos jurisdiccionales serían remunerados, lo que nunca lo fueron desde la creación de la ANFP y que los siguientes directorios a Jadue han mantenido, generando que aparecieran muchos interesados en ocupar cargos y luego luchar a todo dar por ganarse el cargo”, acusa.

Botto entra en detalle de la ganancia de los jueces. “Si no me equivoco, hoy los presidentes de sala reciben un promedio de un millón mensuales y el resto. seiscientos mil, más o menos. Se paga por sesión a la que se asista y se sesiona la mayoría de las veces por Zoom”, especifica.