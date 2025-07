El documental “Billy Joel: And so it goes” llega a Max

El documental original de HBO de dos partes, Billy Joel: And so it goes, dirigido por las ganadoras del Emmy® Susan Lacy (Jane Fonda in Five Acts y Spielberg) y Jessica Levin (productora de The Janes y Jane Fonda in Five Acts), se estrena el viernes 18 de julio a las 20:00 hrs, con la segunda parte disponible el viernes 25 de julio a la misma hora en Max (la plataforma que pronto se convertirá en HBO Max) y HBO.

Billy Joel: And so it goes es un retrato profundo del seis veces ganador del GRAMMY® e integrante del Salón de la Fama del Rock & Roll, Billy Joel, originario de Long Island, Nueva York. Con acceso sin precedentes a presentaciones inéditas, videos caseros y fotografías personales, así como entrevistas íntimas, el documental explora la vida y obra del legendario cantautor cuya música ha trascendido generaciones.

Esta producción de dos partes gira en torno a entrevistas exclusivas y en profundidad con el propio Joel, iluminando los momentos clave que forjaron su carácter y los eventos y musas que inspiraron su música durante más de seis décadas. A través de material revelador, enriquecido por clips dinámicos de su obra musical —muchos nunca antes vistos— el documental ofrece una ventana a su proceso creativo, mientras recorre sus monumentales éxitos y se adentra en las complejidades ocultas de su vida. Desde su infancia en Long Island marcada por la ausencia de su padre, pasando por sus primeras bandas, los amores que vivió y los colaboradores que lo apoyaron y traicionaron, las décadas de composiciones de Joel reflejan una autobiografía rica y compleja.

El documental revela la íntima conexión entre su vida y su arte, con historias de origen detrás de éxitos como “Just the Way You Are”, dedicada a su primer amor, y “Uptown Girl”, inspirada en su segunda esposa, Christie Brinkley.