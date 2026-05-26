Detienen a dos sujetos tras fiscalización en Estación Central: se decomisaron armas y ropas similares a las de Carabineros

Dos sujetos fueron detenidos luego de una fiscalización ocurrida en horas de la madrugada en la comuna de Estación Central.

Los hechos se registraron cuando personal del servicio de Radiopatrullas de Carabineros, se percató de la presencia de un vehículo marca Peugeot estacionado, el cual mantenía una patente de fabricación artesanal.

Al intentar fiscalizar el vehículo, es que este se dio a la fuga iniciándose un seguimiento por diferentes calles de la comuna.

Al llegar a calle Los Gladiolos con pasaje Vanguard, es que cinco sujetos descendieron del vehículo dándose a la fuga a pie del lugar. En el proceso es que personal policial logró la detención de dos de estos.

Al inspeccionar el vehículo es que se encontraron dos armas de fuego, así como vestimentas similares a la que utiliza Carabineros de Chile.

Posteriormente personal policial pudo verificar que el vehículo mantenía un encargo vigente por robo de junio pasado.

Los detenidos corresponden a dos hombres, uno de 27 años con antecedentes penales y uno de 18 años sin antecedentes.