Jara pone en entredicho suspensión de su militancia en el PC: “Cuando haya una decisión al respecto, seré yo quien responda”

la candidata del oficialismo, la militante del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, descartó este jueves suspender su militancia en la colectividad de la cual forma parte desde los 14 años.

Las consultas surgieron durante un acto conmemorativo del Partido Socialista (PS) por los 50 años del secuestro y desaparición de los miembros de la dirección clandestina del socialismo, la que fue capturada en 1975, durante la dictadura.

Jara aprovechó la instancia para saludar a la militancia socialista y abogar por la unidad del sector de cara a las elecciones de noviembre próximo.

Con todo, también abordó la posibilidad de suspender su militancia del PC, tal y como lo señaló el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue, quien afirmó que ya se había tomado la decisión, pese a que luego se desdijo. El exministro Marcos Barraza también dio por hecho el episodio político, que se concretaría este sábado, luego de una sesión del pleno del comité político del PC.

Con todo, luego del acto del PS, Jara respondió a la prensa las consultas por su futuro en el partido que la llevó a la carrera presidencial.

“Estos días he visto muchas declaraciones y como he dicho siempre, ese tema no ha estado sobre la mesa en la que yo participo", dijo Jara.

La candidata agregó: “Es más, a lo mejor, algunos tienen ideas que quieren proponerlas, como que suspenda o que no suspenda, pero cuando haya una decisión al respecto, seré yo quien responda”.

Asimismo, descartó que la posibilidad sea discutida el sábado, en el pleno del comité político del PC. “No es parte de la conversación”, sostuvo.

Sobre las declaraciones de sus correligionarios, Jara afirmó que “no me molesta, pero sí me llama la atención, porque la verdad, si alguien quiere saber algo de la candidatura, yo siempre estoy disponible para responder las preguntas”.

“Cuando quieran saber qué va a pasar con la candidatura ojalá me pregunten a mí”, pidió la abanderada ganadora de las elecciones primarias del oficialismo.

La exministra del Trabajo también respondió al llamado realizado por el Presidente Gabriel Boric, quien durante la actividad socialista pidió una lista parlamentaria única y adelantó que solicitará apoyar a los candidatos al Congreso que apoyen su proyecto.

“Si las personas en sus hogares examinan lo que ha pasado en el gobierno que ha encabezado el Presidente Boric, es que sin una mayoría parlamentaria es difícil llevar adelante los cambios, por tanto, en noviembre, cuando llegue a la papeleta para la primera vuelta presidencial, les voy a pedir no solo que voten por mí, sino que voten por los diputados y senadores que me acompañan”, manifestó Jara.

También planteó que “en ese contexto no da lo mismo si vamos en una o en dos listas, por eso el llamado del Presidente Boric es importante. Sé que muchas veces la realidad política se impone, pero aquí estamos para soñar y gobernar en grande, necesitamos un Parlamento, no solo ganar la presidencial”.

Consultada respecto al apoyo de la Democracia Cristiana (DC) y si realizará acciones tendientes a sumar el respaldo de la falange, Jara sostuvo que “esta candidatura no me representa solo a mí, (...) y esperamos, por cierto, que de todos los partidos que estamos en este proyecto podamos convocar a más fuerzas políticas, a los independientes y, asimismo, a otros partidos políticos que no están hoy con nosotros, pero que podrían sumarse"

“Para ser mayoría en Chile se requiere una mayoría social y política y en vamos a trabajar”, reforzó Jara.