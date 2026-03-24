Cámara aprueba proyecto que restringe a inmigrantes en situación irregular acceder a beneficios fiscales
La iniciativa fue despachada a segundo trámite al Senado y contó con 95 votos a favor en su votación en general.
Este martes la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el Senado el proyecto de ley presentado por el el exdiputado Juan Fuenzalida, que propone impedir el acceso a beneficios de cargo fiscal a los extranjeros en condición irregular.
La iniciativa fue aprobada en general con 95 votos a favor, 48 en contra y 7 abstenciones. En votación separada se ratificó una norma del primer artículo, que se aprobó por 83 votos a favor, 45 en contra y 22 abstenciones. Con ello, la norma se despachó a segundo trámite al Senado.
En definitiva, el proyecto modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, y propone que la inscripción de inmigrantes extranjeros en el Registro Social de Hogares o en el instrumento de evaluación socioeconómica que lo reemplace, requerirá cédula de identidad vigente otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Junto con ello, el proyecto plantea que se debe "priorizar la distribución de atenciones médicas y la cobertura del sistema educativo en favor de los nacionales, frente a inmigrantes en condición irregular“. Eso sí, esto es sin perjuicio de los principios fundamentales de protección que otorga la Ley de Migración.
Además, se plantea que la postulación y acceso de extranjeros a beneficios de cargo fiscal requerirá cédula de identidad vigente otorgada por el Servicio de Registro Civil e identificación.
Si los beneficios a los que se quiere optar consideran otorgamiento de aportes económicos, subsidios habitacionales o de arriendo, se requerirá que los postulantes cuenten con residencia definitiva.
En ese sentido, se plantea que “en ningún caso”, se podrá otorgar un número identificatorio de carácter temporal o permanente a inmigrantes que hubiesen ingresado al país por pasos no habilitados.
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