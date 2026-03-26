Senado aprueba ley de combustibles en tensa sesión y gobierno apuesta a que entre en vigencia esta semana

En tiempo récord, aunque igualmente en una discutida e interrumpida sesión legislativa, el Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley del gobierno que “adopta med i das trans i tor i as para contener el prec i o del kerosene domést i co en el contexto de la emergenc i a energét i ca in ternac i onal, y otras med i das que in d i ca”.

El plan de La Moneda era sacar a toda costa ley esta semana debido a la inminente alza en el valor de los combustibles que se experimentará este jueves debido a la guerra en Medio Oriente.

Así, momentos antes de las 22 horas se produjo la votación en general, en que la iniciativa obtuvo 32 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones. Luego en la votación en particular, el articulado fue igualmente aprobado con 32 a favor y 1 abstención. Así, el texto pasa a tercer trámite en la Cámara, para que los diputados puedan despacharlo a ley.

La idea es que a partir del jueves, la norma ya esté en condiciones de ser promulgada y publicada, convirtiéndose en la primera ley -de su autoría- del Presidente José Antonio Kast.

La premura del gobierno y del Congreso para sacar la iniciativa en solo dos días obedecía a la necesidad de comenzar a aplicar las medidas idealmente esta semana y evitar especialmente que el valor del kerosene doméstico se dispare.

En lo medular, la propuesta gubernamental plantea un mecanismo paliativo en el alza del valor de la parafina y fija bonos de $100 mil para reducir el impacto en taxis y colectivos. Sin embargo, en el debate en la Cámara, Quiroz debió ceder para que el beneficio alcance al transporte escolar y eximir a las pymes de la mayor carga tributaria (el proyecto reduce el descuento de gasto en petróleo que pueden hacer las empresas no transportistas en sus declaraciones de IVA).

Pese a ello, la principal queja de la oposición no se resolvió, ya que al no contemplar una atenuante para la gasolina, este jueves será una fecha crítica especialmente para automovilistas de las clases media y baja.

“Con todo respeto decidieron joderse a la clase media”, expresó en la sala el senador Diego Ibáñez (Frente Amplio), quien planteó su queja de que la iniciativa tampoco favorezca a pescadores artesanales, que usan petróleo en lanchas a motor.

Otro tema reclamado por la oposición es la incertidumbre en la quedan las regiones. El problema es que los gobernadores regionales ya advirtieron que no tienen mayores fondos para subsidios de la locomoción colectiva.

“Santiago no es Chile, eso es inadmisible”, expresó la senadora Yasna Provoste (DC).

“El ministro (Quiroz) nos informó, yo agradezco la transparencia, que en este proyecto de ley no iba incluido los fondos que van para paliar o congelar el alza del pasaje al transporte público en regiones. Nos señaló que eso lo iba a hacer él vía decreto y que iba a seguir el mecanismo de la Ley Espejo”, añadió el senador Daniel Núñez (PC).

Para calmar los ánimos, el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), quien fue clave para destrabar el proyecto en la Cámara, donde la oposición amenazó con rechazar el artículo 4° que permitía financiar las otras medidas, se comprometió a buscar las vías legales y administrativas para financiar los subsidios regionales.

La sesión, sin embargo, se tuvo que interrumpir por la necesidad de conformar las comisiones legislativas. La propuesta de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), fue aprobada por la sala tras semanas de tensas negociaciones.

Luego de ello, la misma Núñez suspendió la sesión para que estas instancias legislativas pudieran instalarse y elegir a sus respectivos presidentes.

Al retomar la sesión, el ambiente volvió a caldearse por la intervención del senador Ignacio Urrutia (republicano), quien comparó las medidas “fuertísimas” que debió adoptar el “glorioso gobierno de las FF.AA.” con las acciones drásticas que está tomando la administración de Kast. Además, acusó al gobierno del expresidente Gabriel Boric de llevarse “un botín para la casa”.

“Saquearon y robaron hasta decir basta... (pero) hoy día llegó un gobierno con pantalones con carácter que se atreve a tomar decisiones”, dijo Urrutia.

En respuesta, el senador Núñez (PC) pidió borrar del acta las expresiones de quien definió como el “personaje Urrutia” por imputar delitos sin pruebas.

A modo de réplica, el republicano le reprochó al comunista que “yo no fui el que me llevé de la Universidad Arcis para la casa”.

Para evitar que la polémica siguiera escalando, la presidenta del Senado le ofreció al legislador del PC que use su derecho reglamentario para hacer descargos en la próxima sesión.

No fue el único incidente. La senadora Daniella Cicardini (PS) apuntó contra Quiroz. “La hipocresía también tiene límites... señor ministro, es un provocador. Nadie le pide que sea simpático, pero sea empático. Por último, con la clase media, con los trabajadores... Ministro Quiroz, tenga un mínimo de decencia con el país que dice gobernar. No puede actuar con ese nivel de indolencia... Y para colmo, nos enteramos de que el gobierno redactó una minuta confidencial, un guión, para vender este bencinazo. Con trampas a evitar. Con respuestas armadas. Con un manual de mentiras para los voceros. Por el bien de Chile, renuncie ministro”, dijo la legisladora de Atacama.

En respuesta, rechazaron sus palabras los senadores Rodolfo Carter (indep. republicano) e Iván Moreira (UDI).

No obstante, la respuesta más sorpresiva fue de parte de la propia presidenta PS y senadora, Paulina Vodanovic. “La opinión de la diputada (sic) Cicardini no es compartida por el resto de la bancada”, dijo, generando tensión en el PS.