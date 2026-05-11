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    Política

    Consejo de gabinete: Kast cuestiona tono de la oposición, hace mea culpa por frase sobre investigaciones y respalda a ministros

    El Mandatario, además, hizo un llamado a su gabinete a afinar los detalles para su primera cuenta pública. “Pongamos esa perspectiva para que las personas sigan teniendo esa esperanza en que recuperar y reconstruir el alma de Chile es posible”, dijo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente José Antonio Kast encabeza consejo de gabinete. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes su tercer consejo de gabinete desde que asumió el gobierno el pasado 11 de marzo.

    El inicio de la cita con sus ministros en el Salón Montt Varas de La Moneda, el Mandatario entregó unas palabras a sus equipos, en que cuestionó el tono de la oposición en la discusión política, hizo un mea culpa por su frase sobre el financiamiento de las investigaciones científicas y respaldó la gestión de sus ministros.

    La máxima autoridad partió reconociendo a las ministras que son madres, por la conmemoración de este domingo, y luego extendió esa gratitud al resto del gabinete.

    “Un agradecimiento a cada uno de los ministros, porque sé de la intensidad de estos días, el despliegue territorial que ha sido bien impresionante. Decir que cada vez que veo los resúmenes semanales que hacen de las actividades digo, ‘vamos por muy buen camino’, y eso le da perspectiva a lo que estamos haciendo”, dijo.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En su alocución, Kast destacó especialmente a los ministros de Bienes Nacionales, Catalina Parot; de Agricultura, Jaime Campos; de Educación, María Paz Arzola; de Vivienda, Iván Poduje; de Obras Públicas, Martín Arrau; de Cultura, Francisco Undurraga; de Ciencia, Ximena Lincolao; y de Salud, May Chomali.

    Así, luego lanzó sus dardos contra sus adversarios políticos: “Siempre tenemos una parte de la oposición que levanta el tono en distintas áreas y después los hechos van demostrando que fue una alza de tono inadecuada”.

    Tras esto, el Jefe de Estado abordó la manera en que se refirió a las investigaciones y sus publicaciones, en un encuentro ciudadano en Puerto Montt, lo que desató la molestia de las sociedades científicas del país.

    “En el tema de ciencia, que quizás la frase uno la podría modificar, pero lo que nosotros apuntamos es al fondo de que todos los recursos para la ciencia sean bien utilizados. La ciencia es fundamental y el buen uso de los recursos también, y se genera toda una discusión que yo creo que al final del día es positiva, porque a los buenos científicos los vamos a respaldar con mucha más fuerza, con más recursos si se utiliza todo bien. Es un llamado a atención también a los gobiernos regionales, porque si van a entregar recursos para estudios científicos, ¿van a poder hacerle el seguimiento? o ¿los gobiernos regionales todos tienen las personas adecuadas para después ver cómo se utilizaron los recursos?“, destacó.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En esa misma línea, entregó su respaldo a la ministra del Deporte, Natalia Duco, que fue cuestionada por una frase en que señaló que la prioridad de su cartera es la vestimenta de los atletas.

    “En el tema del deporte, queda ahí una frase, pero cada vez que uno habla con los deportistas dicen, ‘yo me tengo que sentir orgulloso de representar a Chile’. Yo voy más allá de lo que a veces se destaca, que es la frase, voy a lo que se está haciendo, a lo concreto”, señaló.

    En la parte final de sus palabras, el Presidente hizo un llamado a sus ministros a afinar los detalles para su primera cuenta pública, en junio próximo.

    “Invitarlos a todos a ir preparando lo que va a ser la cuenta pública del primero de junio. Ese día vamos a cumplir 84 días de gobierno. Nuestro desafío era el Desafío 90, pero ya tenemos tanta información de lo que debemos mostrar y de lo que viene para adelante, que estimo que las personas al darse cuenta ven esa esperanza de la cual tanto nos hablaban ahí hecha realidad y lo van a ir viendo de nuevo ministerio por ministerio en cada una de las acciones y de las obras que se van realizando. Así que agradecerles y decirles que le pongamos esa perspectiva, para que las personas sigan teniendo esa esperanza en que recuperar y reconstruir el alma de Chile es posible”, cerró.

    Más sobre:José Antonio KastConsejo de gabineteLa MonedaGobiernoDesafío 90

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