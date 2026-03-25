SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Tomás Izquierdo y eventual alza de tasas este año: “Le asigno una probabilidad cercana a cero”

    El gerente general de Gemines Consultores estima que el escenario más probable es que el Banco Central no mueva la Tasa de Política Monetaria en 2026.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Tomás Izquierdo, gerente general Gemines Consultores

    El gerente general de Gemines Consultores, Tomás Izquierdo, cree que “el Banco Central (BC) tiene una postura bien realista (en su Ipom). No se la jugó por un conflicto externo breve, con impacto muy transitorio, ni tampoco con un conflicto externo muy prolongado y con un impacto muy permanente, sino que un escenario prudente, intermedio”. Izquierdo suscribe “ese escenario intermedio-base”.

    Destaca que a pesar de todo el ruido internacional, “hay un amortiguador bien positivo en este ciclo”, y es que “el cobre ha sido muy resiliente”.

    De acuerdo a este escenario, ¿es más probable una subida o una baja de tasas en 2026?

    -Creo que el BC no va a tocar la tasa. Lo dijo claro, va a estar observando reunión a reunión la circunstancia. Pero mi impresión es que está en una situación compleja, típica de estas coyunturas para cualquier banco central, en el sentido que tiene un doble efecto.

    Tiene un efecto, sin duda, inflacionario de corto plazo, que le preocupa, pero sabe que es un shock por una vez, que es transitorio. Hay efectos de segunda vuelta, y eso hace que la convergencia de la inflación al rango objetivo nuevamente puede ser un poco más lenta. Y en el otro extremo, sabe también que todo esto que está sucediendo tiene un efecto contractivo sobre la actividad, y que, por lo tanto, la tendencia inflacionaria de mediano plazo no se ve en peligro. Entonces, en ese escenario, el BC no va a hacer nada.

    Creo que está un poco hedgeada la tasa, en el sentido de que si el precio (del petróleo) se mantiene alto, y la presión inflacionaria se sostiene, el impacto recesivo es más fuerte. Entonces, no hay un riesgo de que las dos cosas vayan para el mismo lado, de que la actividad vaya muy fuerte y que el precio del petróleo se mantenga muy arriba.

    Entonces, ¿proyecta que no habrá movimiento de la tasa de interés este año?

    -Yo veo mantención. Segundo escenario, que hacia fines de año, si se dan las condiciones, la pueda bajar si fuera muy positivo el escenario, o sea, muy transitorio el shock. Pero subir, realmente le asigno una probabilidad cercana a cero.

    ¿El efecto inflacionario es el que prima o el de la desaceleración de la economía?

    -Creo que los dos factores van a pesar. La economía chilena es pequeña y abierta. Todo lo que se alargue el conflicto significa un impacto sobre la actividad global, y desde esa perspectiva un impacto para nosotros también, en nuestras exportaciones, en nuestro sector externo.

    Por otro lado, el ministro Jorge Quiroz está traspasando el precio sin anestesia en forma directa a la población. No a todo, porque claro, está congelando las tarifas del transporte público y otras compensaciones, pero le va a pegar muy fuerte a la clase media.

    Si tú ponderas cuánto pesa en una familia media el gasto en combustible todos los meses, es relevante. Y aquí estamos hablando de un incremento muy sustantivo. ¿Qué significa eso? Que en parte va a andar menos en auto, pero no va a estacionar el auto. Y por lo tanto, en parte su ingreso disponible se va a ver afectado, y eso va a restringir su presupuesto para otros gastos.

    Eso es un efecto contractivo sobre el ingreso disponible en las familias; y cuando eso ocurre, la capacidad de compra se ve afectada; y la demanda agregada se ve afectada. Y cuando el consumo se ve impactado negativamente, bueno, el PIB como efecto de segunda vuelta también se ve impactado.

    Entonces, lo inflacionario es transitorio, pero con un efecto sobre el ingreso disponible relevante, que hace que las proyecciones de actividad tal cual lo incorporó el BC, haya que revisarlas a la baja.

    En mi caso yo estaba estimando un crecimiento en torno al 2,8%. Mi estimación de crecimiento hoy día está más cercana al 2,2% o 2,3%.

    Más sobre:Economía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministras Steinert y Arzola inician coordinaciones para enfrentar violencia escolar en establecimientos de la Región Metropolitana

    La Moneda se ilumina de celeste para conmemorar el Día del Niño por Nacer

    Trump encarga a Vance y Rubio misión de dialogar con Irán mientras se prevé despliegue de al menos 1.000 paracaidistas en Medio Oriente

    Filas, bocinazos y ansiedad: demanda por bencina se triplica ante el alza y estaciones refuerzan operación

    Ministra Steinert retira reglamento para implementar Ley de Seguridad Municipal y uso de pistolas taser

    PS se decanta por De Urresti en vez de Vodanovic para presidencia del Senado 2027

    Lo más leído

    1.
    Enap oficializa histórica alza de los precios de los combustibles

    Enap oficializa histórica alza de los precios de los combustibles

    2.
    Claudio Agostini recomienda aprovechar la coyuntura y subir el impuesto al diésel de manera permanente

    Claudio Agostini recomienda aprovechar la coyuntura y subir el impuesto al diésel de manera permanente

    3.
    Alza histórica de combustibles tensiona a apps de transporte: DiDi, Cabify y Uber anuncian medidas

    Alza histórica de combustibles tensiona a apps de transporte: DiDi, Cabify y Uber anuncian medidas

    4.
    Influenza aviar: SAG autosuspende certificación de exportaciones avícolas tras primer caso en plantel industrial en la RM

    Influenza aviar: SAG autosuspende certificación de exportaciones avícolas tras primer caso en plantel industrial en la RM

    5.
    Ministra Ximena Rincón tras alza en el precio de los combustibles: “No va a haber desabastecimiento”

    Ministra Ximena Rincón tras alza en el precio de los combustibles: “No va a haber desabastecimiento”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    Histórica linotipia de La Tercera es instalada en hall de la Universidad Adolfo Ibáñez

    Histórica linotipia de La Tercera es instalada en hall de la Universidad Adolfo Ibáñez

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    La Moneda se ilumina de celeste para conmemorar el Día del Niño por Nacer
    Chile

    La Moneda se ilumina de celeste para conmemorar el Día del Niño por Nacer

    Filas, bocinazos y ansiedad: demanda por bencina se triplica ante el alza y estaciones refuerzan operación

    Ministra Steinert retira reglamento para implementar Ley de Seguridad Municipal y uso de pistolas taser

    Sergio Lehmann: “El efecto de la guerra es más bien inflacionario y bastante más acotado en actividad”
    Negocios

    Sergio Lehmann: “El efecto de la guerra es más bien inflacionario y bastante más acotado en actividad”

    Tomás Izquierdo y eventual alza de tasas este año: “Le asigno una probabilidad cercana a cero”

    Renovado optimismo lleva al alza a las bolsas globales y al petróleo a retroceder bajo los US$100

    Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio
    Tendencias

    Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Juan José Ribera saca pecho luego del triunfo ante la UC: “Esperábamos un poquito más de presión alta”
    El Deportivo

    Juan José Ribera saca pecho luego del triunfo ante la UC: “Esperábamos un poquito más de presión alta”

    Nicolás Córdova se sincera antes de los amistosos de la Roja: “Este proceso va a tener presión por sí solo”

    La volátil UC de Garnero empieza abajo otra vez y tropieza con Ñublense por la Copa de la Liga

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton
    Cultura y entretención

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton

    La mejor banda de Inglaterra según Ritchie Blackmore

    Vuelven los magos: mira el trailer de la serie de Harry Potter

    Trump encarga a Vance y Rubio misión de dialogar con Irán mientras se prevé despliegue de al menos 1.000 paracaidistas en Medio Oriente
    Mundo

    Trump encarga a Vance y Rubio misión de dialogar con Irán mientras se prevé despliegue de al menos 1.000 paracaidistas en Medio Oriente

    EE.UU. afirma que en dos días sacó de Venezuela US$100 millones en oro

    EE.UU. mata a cuatro hombres a bordo de una supuesta narcolancha en aguas del Caribe

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme