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    Incendio en hogar de ancianos de Providencia deja un fallecido y cinco heridos

    Bomberos desplegó a cerca de 100 voluntarios para controlar la emergencia. Dos de los afectados se encuentran en estado grave.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Incendio en asilo de ancianos de Providencia deja una persona fallecida. Foto: Cuerpo de Bomberos de Santiago.

    Un incendio afectó la noche de este martes a una residencia de adultos mayores en la comuna de Providencia, en la Región Metropolitana, dejando una persona fallecida y al menos cinco lesionados.

    La emergencia se registró en un recinto ubicado en la intersección de Luis Videla Herrera con Avenida Diego de Almagro, hasta donde acudió el Cuerpo de Bomberos de Santiago con unidades de 12 compañías para combatir las llamas.

    El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, detalló que “nos enfrentamos a un incendio en un asilo de ancianos, en donde tuvimos 17 adultos mayores afectados, 16 se lograron rescatar y tenemos que confirmar que un adulto mayor quedó en el interior, que no logramos rescatar en el minuto adecuado”.

    Según explicó, al arribo de los equipos la prioridad estuvo en contener el avance del fuego y rescatar a los residentes del hogar.

    En cuanto a los lesionados, indicó que dos personas se encuentran en “estado grave”, mientras que otras tres presentan lesiones de “mediana consideración”. El resto de los afectados recibió atención en el lugar antes de ser trasladado a distintos centros asistenciales.

    Respecto al origen del siniestro, Yévenes señaló que existe un punto de inicio preliminar, el que estaría en una de las habitaciones donde había una estufa. No obstante, precisó que las labores aún se concentraban en la extinción total del fuego y ventilación del recinto, tras lo cual peritos especializados deberán establecer la causa exacta.

    En la emergencia se desplegaron alrededor de 100 voluntarios de Bomberos, de los cuales ninguno resultó con lesiones producto del siniestro.

    Más sobre:IncendioProvidenciaAsilo de ancianosBomberosCuerpo de Bomberos de Santiago

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