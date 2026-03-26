Quiroz celebra aprobación de ley por alza de combustibles y agradece al Congreso por haber “mejorado el proyecto”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, celebró este miércoles la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que “adopta medidas transitorias para contener el precio del kerosene doméstico en el contexto de la emergencia energética internacional, y otras medidas que indica”.

La iniciativa fue despachada a ley con 120 votos a favor, uno en contra y 12 abstenciones, en una tensa sesión con fuertes intercambios entre parlamentarios oficialistas y opositores. Tras la votación, Quiroz agradeció la labor del Congreso para mejorar la propuesta y ampliar su alcance.

“Se ha mejorado el proyecto, hay apoyo a los taxis, taxis colectivos, buses escolares y también transporte especial de Arica y Tacna. También tenemos el tema de la parafina. Espero que prontamente la ley esté publicada en el Diario Oficial y tan pronto como eso ocurra, el precio de la parafina va a volver a los niveles que tenía en febrero y se van a mantener por el resto del año”, señaló Quiroz.

El titular de Hacienda volvió a justificar la razón de las medidas tomadas por el gobierno, afirmando que “no se había observado desde hace 40 o 50 años (...) y es la rapidez del alza que genera el déficit, no el nivel de precios. La rapidez con que subió. Estábamos gastando a razón de 140 millones de dólares por semana y esto logra que podamos enfrentar esta situación dada la estrechez fiscal que tenemos y con la cual enfrentamos este tema”.

El secretario de Estado agregó que debido a la “estrechez fiscal” se han tomado las últimas decisiones, que “no son fáciles”, y afirmó que las medidas de mitigación aprobadas “son totalmente importantes para la población y vamos a seguir monitoreando la situación”.