Cámara de Diputados aprueba ley de combustibles en tercer trámite y la despacha para su promulgación

En una intensa sesión en la que los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y del Interior, Claudio Alvarado, fueron duramente interpelados por parlamentarios de oposición, la Cámara de Diputados aprobó en tercer trámite el proyecto de ley del gobierno que adopta medidas transitorias para contener el precio de la parafina en el contexto de la emergencia energética internacional”.

Pasadas las 23 horas, los diputados aprobaron en tercer trámite -por 120 a favor, uno en contra y 12 abstenciones- las modificaciones incorporadas momentos antes por el Senado y, por tanto, despachada a ley.

Asimismo, fueron votadas por unanimidad por 133 votos a favor dos enmiedas introducidas por el Senado -cuya votación separada fue solicitada por el diputado Jorge Brito- sobre la medida recaudatoria del proyecto paliativo por el alza de bencinas y otra que hacía mención sobre las fechas del proyecto.

La propuesta gubernamental plantea un mecanismo paliativo en el alza del valor de la parafina y fija bonos de $100 mil para reducir el impacto en taxis y colectivos. Sin embargo, en el debate en primer trámite en la Cámara, Quiroz debió ceder para que el beneficio alcance al transporte escolar y eximir a las pymes de la mayor carga tributaria (el proyecto reduce el descuento de gasto en petróleo que pueden hacer las empresas no transportistas en sus declaraciones de IVA).

El debate

Durante el debate en la Sala, el diputado Luis Cuello (PC) indicó que el proyecto contiene medidas incompletas. En este sentido, indicó que en el Senado, “el ministro del Interior ha señalado que el gobierno va a elaborar un mecanismo para contener el transporte público en regiones y que tendremos noticias en los próximos días. Esto habla de la indolencia y también de la improvisación”.

Asimismo, emplazó al titular de Hacienda a si insistirá en reducir el impuesto “a los más ricos” y a explicar por qué los trabajadores deberán aguantar “un manotazo en su sueldo”.

A su turno, el diputado Juan Santana (PS) emplazó al ministro Quiroz: “Hoy día usted pretende hacer pagar la deuda a los trabajadores y trabajadoras en el marco de este aumento de los combustibles”.

“No se puede castigar a la población aumentando el costo de la vida con el argumento de las finanzas públicas para su estabilización y al mismo tiempo disminuir el impuesto empresarial”, relevó.

Tras esto, endureció su retórica, al señalar: “Si usted ministro pretende perseverar en este bencinazo al pueblo chileno, por dignidad le pido que renuncie”.

En un tenor similar, la parlamentaria del FA Gael Yeomans, también emplazó al jefe de las finanzas: “Dice que le da lo mismo caerle bien o mal a las personas, de ser o no simpático. Es que no se trata de caerle bien o mal a la gente, se trata de no dejarla desamparada”.

Así, afirmó que desde el gobierno de Kast “no han dejado de mentir con este cuento de la caja, incluso mintieron en redes sociales diciendo que Chile estaba en quiebra”.

“Usted ha dicho que no le gusta el Mepco porque subsidia a los más ricos, pero usted es el que quiere bajarle el impuesto a las grandes empresas”, lanzó Yeomans.

Tras esto, apuntó sus dardos al titular del Interior, Claudio Alvarado, al preguntarle por qué no se abstuvo del debate “por su anterior partipación en empresas ligadas al rubro de las petroleras, como la sociedad de inversiones El Alba”.

Asimismo, la diputada independiente Consuelo Veloso llamó al ministro Alvarado a hablar con la verdad. “Está circulando una información en internet que señala que el ministro del Interior tendría un conflicto grave porque apenas se habría desvinculado, presuntamente, de unas bencineras en febrero”.

Ante esto, emplazó al secretario de Estado a que “nos cuente aquí mismo, somos todo oídos”.

Por su parte, la diputada Carolina Cucumides (Ind.-PS) le señaló al ministro Quiroz que “siempre se pueden buscar alternativas, se requiere voluntad política. Con esta decisión, hoy Chile comienza a caerse a pedazos”.

Desde la otra vereda, los parlametarios oficialistas insistieron en defender que las medidas del gobierno son responsables y que responden a la mala administración fiscal de la administración anterior.

Votación en el Senado

Minutos antes, y también en tiempo récord, el proyecto había sido visado por el Senado tras una discutida sesión legislativa, en el marco del plan del gobierno de José Antonio Kast de sacar a toda costa ley esta semana, debido a la históricam alza en el valor de los combustibles que se experimentará este jueves debido a la guerra en Medio Oriente.

Momentos antes de las 22 horas, los senadores habían visado la iniciativa por 32 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones. Luego en la votación en particular, el articulado obtuvo 32 a favor y una abstención.

El proyecto

Así, la iniciativa incluye en cuatro artículos el aumento temporal de 60 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), para ayudar a contener el alza del precio de la parafina.

Modificación a fórmula de cálculo de la ley 19.030, que creó el citado fondo, para que el precio de la parafina se mantenga en un nivel similar al mes de febrero, previo al conflicto en Medio Oriente.

Entrega por seis meses un bono de 100 mil pesos a los propietarios de taxis, colectivos, transportistas escolares y se sumaron los propietarios de vehículos de transporte de pasajeros que realizan servicio entre Tacna y Arica.

Respecto del crédito diferenciado por impuesto específico, se fija que los contribuyentes de IVA puedan impetrar el beneficio con un tope máximo de 31% del impuesto soportado, sin distinción de los montos de sus ingresos anuales. Sin embargo, se excluye a los contribuyentes acogidos al régimen tributario Pro Pyme.

El proyecto también señala que en el caso del bono mensual para los propietarios de vehículos de transporte de pasajeros indicados, este solo podrá usarse para la compra de combustibles.