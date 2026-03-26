Gustavo Álvarez debuta como técnico de San Lorenzo con un empate en la liga argentina

El domingo, San Lorenzo de Almagro anunció oficialmente a Gustavo Álvarez como su entrenador. El lunes tuvo su primera práctica y este miércoles debutó al frente del equipo. Lo hizo con una igualdad. Empató 1-1 visitando a su vecino Deportivo Riestra (porque las canchas de ambos están muy cerca), en duelo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de Argentina.

Antony Alonso, en los 31 minutos, abrió el marcador para el local, uno de los rivales de Palestino en la fase grupal de la Copa Sudamericana. La respuesta de San Lorenzo llegó en el complemento. En los 78′, un cabezazo de Alexis Cuello al primer palo colocó el 1-1. Lo ayudó la floja reacción del portero Ignacio Arce, el mismo que pasara por Unión La Calera.

Revisando las estadísticas, el San Lorenzo de Álvarez tuvo el 65% de posesión, reflejando una de las premisas de la idea futbolística del entrenador: la tenencia. Contó con siete remates totales (dos a portería) y 427 pases, contra 224 del rival.

Por primera vez en su carrera, el estratega de 53 años tiene la ocasión de dirigir en uno de los cinco grandes del fútbol transandino, lo que significa un desafío para el DT campeón con Huachipato, más aún considerando el delicado momento del club, tanto en lo deportivo como en lo dirigencial y administrativo.

San Lorenzo se ubica en el noveno lugar del grupo A del Apertura argentino, con 14 puntos en 11 partidos disputados (tres victorias, cinco empates y tres derrotas). Alcanzó al Independiente de Gustavo Quinteros, aunque está fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

En la próxima jornada, Álvarez tendrá su primer partido en el Nuevo Gasómetro, la casa de San Lorenzo. Será recibiendo a Estudiantes de La Plata. Luego contará con el estreno por la Copa Sudamericana, visitando al Recoleta de Paraguay, el 8 de abril.