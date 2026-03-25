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La descripción corresponde a la firma que aparece vinculada a la nueva polémica que sacude al fútbol chileno. La empresa llegó a ser la más cercana a adjudicarse los naming rights de la naciente Copa de la Liga, que partió el último fin de semana. El certamen, sin embargo, no tiene patrocinador, aunque la negociación con la firma maulina terminó siendo salpicada por la presunta vinculación con Jorge Yunge, el secretario general de la ANFP y de la Federación de Fútbol de Chile, a quien el Consejo de Presidentes ya apuntaba por su rol en la tramitación de la Ley SADP, la materia que más inquieta a la industria, por las profundas transformaciones que implica, donde se le critica haber jugado un rol contrario al de los intereses de los clubes.

Constructora Independencia: el lío por los naming rights de la Copa de La Liga que sacude a la ANFP y a Jorge Yunge

La negociación por asociar la marca al nuevo torneo bordeó los $ 200 millones. Muy por debajo de los $ 800 millones que, inicialmente, pretendía recaudar la ANFP para el financiamiento del cuarto torneo que disputan los equipos de Primera División, después de la Liga de Primera, la Copa Chile y la Supercopa. De hecho, el incentivo deportivo es mayor que el que ofrece la Copa Chile: el nuevo torneo le otorga al campeón un cupo en la próxima Copa Libertadores, en la condición de Chile 3.

Sin embargo, cuando el negocio de patrocinio parecía cerrado, finalmente no se materializó. “Estimados clubes, queremos comentarles que, en definitiva, no fue posible llegar a un acuerdo comercial para el naming. Por lo mismo, volvemos al plan inicial que es salir con los elementos genéricos. A algunos ya les llegaron los estáticos centrales genéricos y a otros, les llegarán hoy. De todas maneras, les adjunto el archivo en formato LED para los clubes que prefieren incluirlo en las pantallas”, consigna la comunicación que recibieron los presidentes de las instituciones apenas horas antes del inicio del torneo, oficializando que el nuevo campeonato no contaría con patrocinio.

El logo original de la naciente Copa de la Liga.

El logro de fondo verde, con las Torres del Paine como elemento icónico, que puede verse en las plataformas oficiales de la ANFP, ya no tiene la inscripción Constructora Independencia que se distinguía en el que, originalmente, se les había dado a conocer a los mismos timoneles y que hasta se había hecho público.

Las sospechas de los clubes y la defensa de Jorge Yunge

Si bien en el entorno de Jorge Yunge descartan relación con esta empresa que estuvo a un paso de adjudicarse los naming rights de la Copa de la Liga, esta versión contrasta con la que brindan varios directivos de clubes, que aseguran que la mano derecha de Pablo Milad hasta hace muy poco vendía casas de dicha inmobiliaria. “Eran sus jefes”, revela un importante presidente de club, que agrega otro dato: Macarena Cáceres, actual gerenta de finanzas de la ANFP, también trabajaba en la Constructora Independencia.

Sin embargo, desde la ANFP señalan que el área comercial era la que llevaba las tratativas y que estas no se materializaron por la falta de acuerdo en el monto. “No existe ninguna relación contractual ni familiar de Jorge con esa empresa”, sostienen cercanos al dirigente.

Eso sí, en Quilín reconocen que el dirigente trabajó en esa empresa. “Vendía casas de esa constructora, pero eso fue hace años”, puntualiza otro cercano. De todas formas, los cuestionamientos se adjudican a otras motivaciones. “Al final, el torneo se quedó sin plata por la animadversión de los clubes contra Yunge. Constructora Independencia se echó para atrás porque tendrían una exposición indeseada debido a eso”, se lamenta una fuente de la asociación.

En la ANFP argumentan que sostuvieron conversaciones con cerca de 15 firmas para explorar un acuerdo de patrocinio para la Copa de la Liga, entre ellas, Mercado Pago. Sin embargo, ninguna concretó el interés. Lejos de una autocrítica por no haber vendido los derechos del certamen, en Quilín se justifican en que, al ser un torneo nuevo, las empresas solicitaban diversos estudios de mercado, de respuesta y de índole televisiva, los que no existían.

¿Y Los Cipreses?

Otro documento, que circula entre los integrantes del Consejo de Presidentes de Clubes, la instancia máxima del fútbol nacional, a modo de suspicacia, posiciona a Yunge como representante de Servicios Profesionales Los Cipreses LTDA, en la condición de gestor de intereses, en una audiencia por ley del Lobby en la que intervienen dos dependientes de Constructora Independencia SPA, aunque se precisa que para el caso trabajan para Constructora La Rioja SPA, además de otros dos representantes de Servicios Profesionales Los Cipreses.

Eso sí, los timoneles postergan esa discusión. Dicen que la prioridad está puesta en otra crucial: la relativa a la tramitación de la ley SADP. Precisamente la que puso a Yunge en la primera línea de los reproches, por la tardía reacción ante el avance de la iniciativa legislativa que va a remecer las estructuras de la actividad.

Colaboración normada

Hernán Rosenblum, presidente de Huachipato, plantea un matiz relevante. “A mí, que me manejo en otros rubros, no me complica en nada que una empresa relacionada auspicie un campeonato, siempre y cuando los acuerdos comerciales sean claros, transparentes, al igual que sus pagos. Hay oportunidades en que uno puede colaborar con una empresa relacionada. A veces no encuentras una empresa que te auspicie. Yo no veo el problema”, sostiene el timonel acerero.

Eso sí, insiste en la regulación. “Si las cuestiones están bien normadas y se cumple con las políticas comerciales y pagan, no veo un problema. Siempre va a existir alguna teoría conspirativa, como ha sido siempre en el fútbol y se podría encontrar algún tipo de conflicto de interés. Por eso se necesita normar y una licitación previa. Habría que ver si la constructora Independencia estaba obteniendo retorno o más que nada colaborando a través de Yunge, porque no les había sido fácil encontrar un auspiciador para esa copa. Yo no lo miro con maldad. Creo que acá había más un afán de colaborar, de suplir la falta de auspicio. Acercó una empresa relacionada y nos encontramos con esta posterior polémica", apunta.

“Uno, como propietario de club debería poder hacerlo. Segovia hizo lo mismo con SEK. Estoy pensando en que estamos obrando de buena fe. Con el afán de ayudar al club, a la ANFP o al fútbol, nosotros tenemos posibilidades de acercar empresas relacionadas para auspiciar. Tenemos el mismo derecho que un tercero que no tiene una relación directa. Yo lo tomé así. No hice un mayor cuestionamiento. Lo tomo como un afán de Jorge de querer colaborar”, sostiene, respecto de los cuestionamientos hacia la mano de derecha de Milad..

Por otro lado, también comprende que la firma haya terminado descartando el negocio. “Retirarlo también se entiende. No tiene ningún sentido generarle a esta constructora un daño en su imagen. Ahora, quizás, previendo lo que podía suceder, pudo hacerse de una forma distinta”, sentencia.

Finalmente, revela la forma en que advirtió la situación. “Yo me enteré cuando empezó el campeonato y en la tele vi que no estaba el logo. Me dijeron que el auspicio se había bajado”, explica.