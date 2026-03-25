SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Constructora Independencia: el lío por los naming rights de la Copa de La Liga que sacude a la ANFP y a Jorge Yunge

    La firma postuló para transformarse en el principal patrocinador del cuatro certamen del calendario que involucra a los equipos de Primera División. Sin embargo, las tratativas no llegaron a materializarse.

    Por 
    Cristian Barrera
    Christian González
     
    Matías Parker
    Jorge Yunge, secretario general de la ANFP. (Foto: Photosport)

    En Constructora e Inmobiliaria Independencia llevamos 35 años construyendo en el Maule y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Hemos desarrollado 70.000 viviendas, y 1 de cada 6 familias maulinas vive en un hogar nuestro. Diseñamos barrios con áreas verdes, servicios y conectividad, fomentando la vida en comunidad. Ofrecemos casas, departamentos, oficinas y locales comerciales, siempre comprometidos con el desarrollo de la región. Tu casa, tu Independencia”.

    La descripción corresponde a la firma que aparece vinculada a la nueva polémica que sacude al fútbol chileno. La empresa llegó a ser la más cercana a adjudicarse los naming rights de la naciente Copa de la Liga, que partió el último fin de semana. El certamen, sin embargo, no tiene patrocinador, aunque la negociación con la firma maulina terminó siendo salpicada por la presunta vinculación con Jorge Yunge, el secretario general de la ANFP y de la Federación de Fútbol de Chile, a quien el Consejo de Presidentes ya apuntaba por su rol en la tramitación de la Ley SADP, la materia que más inquieta a la industria, por las profundas transformaciones que implica, donde se le critica haber jugado un rol contrario al de los intereses de los clubes.

    Constructora Independencia: el lío por los naming rights de la Copa de La Liga que sacude a la ANFP y a Jorge Yunge

    La negociación por asociar la marca al nuevo torneo bordeó los $ 200 millones. Muy por debajo de los $ 800 millones que, inicialmente, pretendía recaudar la ANFP para el financiamiento del cuarto torneo que disputan los equipos de Primera División, después de la Liga de Primera, la Copa Chile y la Supercopa. De hecho, el incentivo deportivo es mayor que el que ofrece la Copa Chile: el nuevo torneo le otorga al campeón un cupo en la próxima Copa Libertadores, en la condición de Chile 3.

    Sin embargo, cuando el negocio de patrocinio parecía cerrado, finalmente no se materializó. “Estimados clubes, queremos comentarles que, en definitiva, no fue posible llegar a un acuerdo comercial para el naming. Por lo mismo, volvemos al plan inicial que es salir con los elementos genéricos. A algunos ya les llegaron los estáticos centrales genéricos y a otros, les llegarán hoy. De todas maneras, les adjunto el archivo en formato LED para los clubes que prefieren incluirlo en las pantallas”, consigna la comunicación que recibieron los presidentes de las instituciones apenas horas antes del inicio del torneo, oficializando que el nuevo campeonato no contaría con patrocinio.

    El logo original de la naciente Copa de la Liga.

    El logro de fondo verde, con las Torres del Paine como elemento icónico, que puede verse en las plataformas oficiales de la ANFP, ya no tiene la inscripción Constructora Independencia que se distinguía en el que, originalmente, se les había dado a conocer a los mismos timoneles y que hasta se había hecho público.

    Las sospechas de los clubes y la defensa de Jorge Yunge

    Si bien en el entorno de Jorge Yunge descartan relación con esta empresa que estuvo a un paso de adjudicarse los naming rights de la Copa de la Liga, esta versión contrasta con la que brindan varios directivos de clubes, que aseguran que la mano derecha de Pablo Milad hasta hace muy poco vendía casas de dicha inmobiliaria. “Eran sus jefes”, revela un importante presidente de club, que agrega otro dato: Macarena Cáceres, actual gerenta de finanzas de la ANFP, también trabajaba en la Constructora Independencia.

    Sin embargo, desde la ANFP señalan que el área comercial era la que llevaba las tratativas y que estas no se materializaron por la falta de acuerdo en el monto. “No existe ninguna relación contractual ni familiar de Jorge con esa empresa”, sostienen cercanos al dirigente.

    Eso sí, en Quilín reconocen que el dirigente trabajó en esa empresa. “Vendía casas de esa constructora, pero eso fue hace años”, puntualiza otro cercano. De todas formas, los cuestionamientos se adjudican a otras motivaciones. “Al final, el torneo se quedó sin plata por la animadversión de los clubes contra Yunge. Constructora Independencia se echó para atrás porque tendrían una exposición indeseada debido a eso”, se lamenta una fuente de la asociación.

    En la ANFP argumentan que sostuvieron conversaciones con cerca de 15 firmas para explorar un acuerdo de patrocinio para la Copa de la Liga, entre ellas, Mercado Pago. Sin embargo, ninguna concretó el interés. Lejos de una autocrítica por no haber vendido los derechos del certamen, en Quilín se justifican en que, al ser un torneo nuevo, las empresas solicitaban diversos estudios de mercado, de respuesta y de índole televisiva, los que no existían.

    ¿Y Los Cipreses?

    Otro documento, que circula entre los integrantes del Consejo de Presidentes de Clubes, la instancia máxima del fútbol nacional, a modo de suspicacia, posiciona a Yunge como representante de Servicios Profesionales Los Cipreses LTDA, en la condición de gestor de intereses, en una audiencia por ley del Lobby en la que intervienen dos dependientes de Constructora Independencia SPA, aunque se precisa que para el caso trabajan para Constructora La Rioja SPA, además de otros dos representantes de Servicios Profesionales Los Cipreses.

    Eso sí, los timoneles postergan esa discusión. Dicen que la prioridad está puesta en otra crucial: la relativa a la tramitación de la ley SADP. Precisamente la que puso a Yunge en la primera línea de los reproches, por la tardía reacción ante el avance de la iniciativa legislativa que va a remecer las estructuras de la actividad.

    Colaboración normada

    Hernán Rosenblum, presidente de Huachipato, plantea un matiz relevante. “A mí, que me manejo en otros rubros, no me complica en nada que una empresa relacionada auspicie un campeonato, siempre y cuando los acuerdos comerciales sean claros, transparentes, al igual que sus pagos. Hay oportunidades en que uno puede colaborar con una empresa relacionada. A veces no encuentras una empresa que te auspicie. Yo no veo el problema”, sostiene el timonel acerero.

    Eso sí, insiste en la regulación. “Si las cuestiones están bien normadas y se cumple con las políticas comerciales y pagan, no veo un problema. Siempre va a existir alguna teoría conspirativa, como ha sido siempre en el fútbol y se podría encontrar algún tipo de conflicto de interés. Por eso se necesita normar y una licitación previa. Habría que ver si la constructora Independencia estaba obteniendo retorno o más que nada colaborando a través de Yunge, porque no les había sido fácil encontrar un auspiciador para esa copa. Yo no lo miro con maldad. Creo que acá había más un afán de colaborar, de suplir la falta de auspicio. Acercó una empresa relacionada y nos encontramos con esta posterior polémica", apunta.

    “Uno, como propietario de club debería poder hacerlo. Segovia hizo lo mismo con SEK. Estoy pensando en que estamos obrando de buena fe. Con el afán de ayudar al club, a la ANFP o al fútbol, nosotros tenemos posibilidades de acercar empresas relacionadas para auspiciar. Tenemos el mismo derecho que un tercero que no tiene una relación directa. Yo lo tomé así. No hice un mayor cuestionamiento. Lo tomo como un afán de Jorge de querer colaborar”, sostiene, respecto de los cuestionamientos hacia la mano de derecha de Milad..

    Por otro lado, también comprende que la firma haya terminado descartando el negocio. “Retirarlo también se entiende. No tiene ningún sentido generarle a esta constructora un daño en su imagen. Ahora, quizás, previendo lo que podía suceder, pudo hacerse de una forma distinta”, sentencia.

    Finalmente, revela la forma en que advirtió la situación. “Yo me enteré cuando empezó el campeonato y en la tele vi que no estaba el logo. Me dijeron que el auspicio se había bajado”, explica.

    Más sobre:Copa de la LigaLa Tercera PMANFPJorge YungeFútbolFútbol NacionalHernán RosenblumHuachipatoPablo MiladJuan TagleConstructora IndependenciaMercado LibreMercado PagoFederación de Fútbol de ChileConsejo de PresidentesPrimera DivisiónCopa ChileSupercopa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Andina-Los Bronces: La FNE y organismos extranjeros aprueban el plan minero conjunto de Codelco y Anglo American

    Joven terminó muerta por discusión vial: Brigada de Homicidios PDI busca a sujeto que atacó a conductora en Valparaíso

    El despliegue de Álvaro García con el PPD y otros exministros de Boric por medidas de mitigación de Kast

    Proyecto de combustibles: Votos DC y PPD salvaron al gobierno de revés legislativo tras jugada del dúo Brito-Manouchehri

    De Javier Macaya a los hermanos Barchiesi: la “pipa de la paz” de Iván Poduje para allanar su arribo al Congreso

    ¿Meloni pierde la estabilidad de su gobierno?: Primer ministra italiana corta cabezas tras derrota de su reforma judicial

    Lo más leído

    1.
    Pablo Milad, por la Ley SADP: “Guardiola o Pellegrini no vendrían a Chile si una comisión técnica les elige los jugadores”

    Pablo Milad, por la Ley SADP: “Guardiola o Pellegrini no vendrían a Chile si una comisión técnica les elige los jugadores”

    2.
    Blanco y Negro se querella tras detección de camisetas de Colo Colo falsificadas en el aeropuerto de Pudahuel

    Blanco y Negro se querella tras detección de camisetas de Colo Colo falsificadas en el aeropuerto de Pudahuel

    3.
    Mosa revela la capacidad del nuevo Monumental y el millonario monto que Colo Colo busca para el proyecto

    Mosa revela la capacidad del nuevo Monumental y el millonario monto que Colo Colo busca para el proyecto

    4.
    Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ya tienen nuevo entrenador: Sevilla anuncia la contratación de Luis García Plaza

    Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ya tienen nuevo entrenador: Sevilla anuncia la contratación de Luis García Plaza

    5.
    La insólita respuesta del número uno Carlos Alcaraz tras su eliminación del Masters 1000 de Miami

    La insólita respuesta del número uno Carlos Alcaraz tras su eliminación del Masters 1000 de Miami

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Quedan pocos días para la nueva edición del Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Quedan pocos días para la nueva edición del Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Estas son las 5 comunas de la RM con corte de agua durante este miércoles: revisa los sectores y horarios

    Estas son las 5 comunas de la RM con corte de agua durante este miércoles: revisa los sectores y horarios

    Dónde ver el especial de Hannah Montana por el 20° Aniversario de la serie

    Dónde ver el especial de Hannah Montana por el 20° Aniversario de la serie

    Joven terminó muerta por discusión vial: Brigada de Homicidios PDI busca a sujeto que atacó a conductora en Valparaíso
    Chile

    Joven terminó muerta por discusión vial: Brigada de Homicidios PDI busca a sujeto que atacó a conductora en Valparaíso

    El despliegue de Álvaro García con el PPD y otros exministros de Boric por medidas de mitigación de Kast

    Proyecto de combustibles: Votos DC y PPD salvaron al gobierno de revés legislativo tras jugada del dúo Brito-Manouchehri

    Andina-Los Bronces: La FNE y organismos extranjeros aprueban el plan minero conjunto de Codelco y Anglo American
    Negocios

    Andina-Los Bronces: La FNE y organismos extranjeros aprueban el plan minero conjunto de Codelco y Anglo American

    El cortoplacismo y la educación

    “Muchas gracias por todo”: la sentida despedida de la presidenta global de Santander, Ana Botín, al chileno Claudio Melandri

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo
    Tendencias

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

    Constructora Independencia: el lío por los naming rights de la Copa de La Liga que sacude a la ANFP y a Jorge Yunge
    El Deportivo

    Constructora Independencia: el lío por los naming rights de la Copa de La Liga que sacude a la ANFP y a Jorge Yunge

    La reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas es ley: Cámara aprueba ampliamente los cambios en histórica votación

    Chileno campeón sudamericano en karting prepara su debut en la Fórmula 4 CEZ

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google
    Tecnología

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Nintendo reduce en más de un 30% la producción de la Switch 2

    Por qué la disputa judicial por la herencia de Michael Jackson sacude el debut de la esperada película sobre su vida
    Cultura y entretención

    Por qué la disputa judicial por la herencia de Michael Jackson sacude el debut de la esperada película sobre su vida

    Cancelan show de Andrea Bocelli en el Estadio Nacional

    Anuncian nueva película de El Señor de los Anillos: será una secuela escrita por Stephen Colbert

    ¿Meloni pierde la estabilidad de su gobierno?: Primer ministra italiana corta cabezas tras derrota de su reforma judicial
    Mundo

    ¿Meloni pierde la estabilidad de su gobierno?: Primer ministra italiana corta cabezas tras derrota de su reforma judicial

    “Es ideal para dirigirla”: Las razones de Sheinbaum para mantener apoyo a Bachelet para la ONU

    Pakistán afirma que Irán recibió una propuesta de alto el fuego de 15 puntos de la administración Trump

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme