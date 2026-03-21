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    El fútbol chileno suma un cuarto torneo: ¿Qué es la Copa de la Liga?

    Este fin de semana se da inicio al nuevo certamen, en el que compiten los 16 equipos que integran la Primera División, agrupados en cuatro grupos. Se prolongará hasta julio y tiene un atractivo incentivo: un cupo en la próxima Copa Libertadores.

    Por 
    Christian González y Pablo Gándara

    Se trata del cuarto torneo que contempla el sistema de campeonatos del fútbol chileno, después de la Liga de Primera, la Copa Chile y la Supercopa. Llega a cumplir dos objetivos: por un lado, aumentar la cantidad de partidos en el calendario, para elevar la competitividad de los futbolistas nacionales, y, por otro, saldar una vieja deuda con TNT Sports.

    ¿Quiénes la juegan?

    En el certamen intervienen los 16 equipos que participan actualmente en la Primera División del fútbol chileno. Se dividen en cuatro grupos. Jugarán partidos de ida y vuelta. Solo uno por grupo avanzará a las semifinales. Chocarán el ganador del grupo A con el que se imponga en el D y los que se adjudiquen el B y el C.

    ¿Cómo se formaron los grupos?

    Se utilizó el sistema Snake Draft, tomando como referencia las posiciones que las escuadras ocuparon en la última Liga de Primera. Así, Coquimbo Unido fue el primer cabeza de serie. Los siguientes fueron Universidad Católica, O’Higgins y la U. Al final se sumaron los ascendidos Universidad de Concepción y Deportes Concepción.

    El grupo A lo integran: Coquimbo, Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción

    El B: Universidad Católica, Cobresal, Ñublense y Universidad de Concepción

    El C lo componen: O’Higgins Palestino, Limache y Everton.

    Y el D: Universidad de Chile, Audax Italiano, La Calera y La Serena.

    ¿Cuál es el premio?

    Acá reside el mayor incentivo del certamen: el campeón clasificará a la Copa Libertadores de 2027 como Chile 3. Además, obtendrá un cupo en la próxima edición de la Supercopa.

    La final se disputará el 19 de julio. Sí. El mismo día en que se jugará la definición del Mundial, en Estados Unidos.

    Más sobre:Fútbol chilenogolesLa UColo ColoLiga de Primera

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