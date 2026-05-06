Coca-Cola Light debuta en la pasarela con “El diablo viste a la moda 2”
¡Todas la quieren! Para celebrar el esperado retorno de una de las películas de moda más icónicas de los 2000’s, Coca-Cola Light presenta un diseño de edición limitada que rinde homenaje al stiletto de color rojo de la película.
Coca-Cola Light vuelve a marcar tendencia junto a “El diablo viste a la moda 2” de 20th Century Studios. Con su esperado estreno en cines el jueves 30 de abril, la marca lanzará un envase único y digno de pasarela para acompañar este icónico suceso.
El ansiado regreso a la gran pantalla de figuras emblemáticas como Miranda Priestley, Andy Sachs y Emily Charlton viene acompañado de una lata coleccionable (350 ml) que captura la estética inconfundible de la película. En una verdadera declaración de estilo, el sofisticado envase en tono plateado se reviste con el imponente stiletto de color rojo.
“¿Hay algo más glamuroso que ver ´El diablo viste a la moda 2´con una Coca-Cola Light en la mano? Porque si algo nos enseñó esta icónica película es que los detalles hacen la diferencia. Coca-Cola Light siempre ha estado en la intersección que une la moda y la cultura, y esta colaboración es una celebración de ese legado compartido”, destacó Nathalie Schol, directora de Marketing de Coca-Cola Chile.
“En ´El diablo viste a la moda 2´, el gusto lo es todo”, afirmó Lylle Breier, vicepresidenta ejecutiva de Alianzas, Promociones, Sinergias y Eventos en Disney. “Estamos encantados de extender nuestra relación de larga data con Coca-Cola Company con esta épica colaboración entre Coca-Cola Light, de una manera que se siente clásica y auténtica: dos marcas icónicas que encarnan el estilo y la confianza que nuestra audiencia, y la propia Miranda Priestly, espera”
La lata de edición limitada estará disponible a partir de mayo en supermercados, tiendas de conveniencia, almacenes y a través del sitio www.micoca-cola.cl, entre otros puntos de venta a lo largo del país.
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