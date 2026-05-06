Ministro Rabat responde a cuestionamientos de Gajardo y Cordero: “Lamento que los exministros se transformen en comentaristas”

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, respondió a las críticas que realizaron contra el gobierno actual los exministros Jaime Gajardo (Justicia) y Luis Cordero (Seguridad).

Gajardo acusó a la administración de José Antonio Kast de “negacionismo” y de “erosionar la confianza de las víctimas” en materia de derechos humanos.

“La mento que los exministros se transformen en comentaristas, porque no sé de dónde puede sacar esa afirmación", dijo Rabat sobre los dichos del exsecretario de Estado comunista, agregando que “acá se siguió trabajando, el subsecretario de Derechos Humanos ha hecho un trabajo inagotable en materia de derechos humanos. Lleva más de 100 reuniones con distintos agentes con dignidad, de intervinientes en materia de derechos humanos. Es un trabajo notable”.

En esa línea, el ministro se preguntó si “es que el gobierno anterior tuvo más de 100 reuniones con personas vinculadas a distintas sensibilidades en materia de derechos humanos”.

“Quiero repetirlo, los derechos humanos no tienen una mirada unilateral. Los derechos humanos son globales y abarcan una serie de miradas” , sostuvo Rabat, quien agregó que “no existe” un “negacionismo” en esa materia.

Consultado por su participación en la defensa de Augusto Pinochet, el ministro instó a “mirar hacia el futuro”. “El Presidente (José Antonio) Kast, lo que nos encomendó fue solucionarle a los problemas a la gente de hoy día hacia adelante. Y eso es lo relevante. Miremos el futuro. Estamos trabajando como gobierno de emergencia a una situación estructural dañada”, planteó.

Rabat también respondió a las declaraciones del exministro Cordero, quien dijo que aunque el gobierno ponga “todos sus esfuerzos”, es imposible que logre construir 20 mil plazas carcelarias nuevas de ”aquí a que termine su administración”. El exministro, además, cuestionó que el actual Ejecutivo “poco reconoce los esfuerzos del periodo anterior”.

Ante esas declaraciones, Rabat recalcó que el Ejecutivo buscará crear 15 mil plazas carcelarias adicionales hasta llegar a las 30 mil de aquí al fin del gobierno, en 2030. “Haremos lo posible por hacerlo y nos vamos a desvivir en eso”, enfatizó.

“Se han estado revisando algunos modelos que permitan construir de manera más rápida, hay algunos modelos que se han estado mirando en otras latitudes y esperamos poder implementarlos acá también”, precisó al ser consultado por los periodos prolongados en que los recintos penitenciarios se demoran en ser construidos.

“Nos dejaron un superávit, una sobrepoblación (penal) de más de 140%”, reprochó el secretario de Estado, afirmando que “ese problema solo se puede abordar con la construcción de nuevas cárceles”.

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