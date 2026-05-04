Desde la Redacción: Ministro Arrau proyecta construcción de 20.000 plazas carcelarias y exministro Cordero lo refuta
"Vamos a lanzar en unos meses más un plan de infraestructura penitenciaria atómico", anunció el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, en conversación con el programa de streaming de La Tercera. Según aseguró, se busca la construcción de 20 mil plazas adicionales en cárceles. Consultado sobre la locación de éstas, afirmó que se buscará construir en "zonas más lejanas, donde tengamos menor impacto". En este capítulo, también, el exministro de Seguridad del gobierno anterior, Luis Cordero, replicó a Arrau y dijo que "el gobierno puede hacer todos los esfuerzos posibles pero no va a construir 20 mil plazas de aquí a que termine su administración".
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