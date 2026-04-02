Exministro Gajardo cuestiona acciones del gobierno en DDHH: “Hay negacionismo” y “se está erosionando la confianza con las víctimas”

“Estoy muy preocupado”. Así se manifiesta el exministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), por las decisiones que ha tomado el gobierno de José Antonio Kast, sobre todo, en materia de Derechos Humanos.

En esta línea, el comunista cuestionó que se haya descabezado el Plan Nacional de Búsqueda: el retiro de de Contraloría del Plan Nacional de Derechos Humanos para someterlo a revisión; que Kast haya anunciado la utilización del indulto para casos de uniformados condenados durante el estallido social y que se haya frenado la expropiación de Colonia Dignidad.

En conversación con el programa de La Tercera, Desde la Redacción, el exsecretario de Estado alertó por las acciones de Kast y sus posibles consecuencias.

“Estamos muy preocupados, porque por una parte el gobierno señala que quiere mantener las políticas de Estado en materia de derechos humanos, pero por otro lado sus acciones van en el sentido completamente contrario”, partió diciendo Gajardo.

Añadiendo que: “Hay que ser muy cuidadoso. Se está de una u otra manera eh perdiendo la confianza de las víctimas de las violaciones de los Derechos Humanos, confianza que costó mucho recuperar, porque el Estado de Chile ha sido un Estado que por mucho tiempo le dio la espalda”.

Asimismo, Gajardo expuso, por ejemplo, que “no basta solo con declarar que se va a mantener el Plan de Búsqueda” sino que hay que hacer acciones en esa línea. Y que la salida de varias coordinadoras que tenían ya años trabajando con agrupaciones de detenidos desaparecidós o víctimas de la dictadura es un error.

“Cuando hablamos de que se tenga una política de Estado en materia de Derechos Humanos, principalmente, entre otras cosas, es tener confianza con las víctimas y eso hoy día se está erosionando de una manera que puede ser irreversible ”, recalcó.

Así, Jaime Gajardo señaló que ha ocurrido un retroceso respecto de otros gobiernos de derecha, como los de Sebastián Piñera.

“No hay una genuina comprensión de lo que significa un Estado respetuoso de los Derechos Humanos en el siglo XXI y con una historia reciente como la dictadura militar, que genera una herida profunda para nuestro país. Eso, lamentablemente, no lo vemos y yo creo que eso es preocupante, es desconcertante, y lamentablemente un retroceso, porque nosotros teníamos gobiernos de derecha que entendían que había que resolver estas heridas”, señaló.

Sobre Piñera dijo además que: “ Mantenía políticas de Estado, que tomaba decisiones como cerrar el penal Cordillera, que habló de los cómplices pasivos de la dictadura militar, pero lo que vemos ahora es negacionismo o un discurso contradictorio ”, añadió.

Galvarino Apablaza

También Gajardo fue consultado sobre el hecho de que el exfrentista Galvarino Apablaza, apuntado por el muerte del senador UDI Jaime Guzmán, no haya podido ser hallado ayer en su domicilio de Argentina, para su futura posible extradición.

“Bueno, siempre es decepcionante cuando no se pueden cumplir las órdenes judiciales”, señaló el exsecretario de Estado.

“Si nosotros queremos que la justicia funcione, es importante que éstas se puedan cumplir”, añadió, recalcando que en Chile están todas las garantías para que se lleve adelante ese proceso.

“Esperamos que se cumpla la orden judicial y que esta persona sea puesto a disposición de la justicia chilena para queenfrente los procesos que tiene abierto en nuestro país”, sentenció.

Revisa la entrevista completa acá: