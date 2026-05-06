Liceo Lastarria en toma: estudiantes acusan problemas de infraestructura, de convivencia y “disgusto” por Escuelas Protegidas

Desde hoy miércoles, los estudiantes del Liceo José Victorino Lastarria de la comuna de Provicencia iniciaron una toma del establecimiento.

La decisión se tomó tras una votación de parte del Centro de Estudiantes, en donde la opción de movilizarse obtuvo la mayoría con 33 votos a favor, 1 en contra, y 1 nulo.

Entre los motivos de la movilización, según enumeraron los estudiantes en sus reclamos y demandas, se encuentra la falta de profesores suplentes, así como los suelos y baños en mal estado, la demora en tickets de atraso, que la enfermería no siempre está disponible, y una mejor calidad de primeros auxilios.

Junto con esto, también enumeran problemas como demoras en pruebas de rezagados, problemas de convivencia con profesores, poca flexibilidad con los atrasos, problemas con los proyectores, falta de implementos en la clase de música, mal estado de los camarines, de los enchufes, mala organización en electivos, problemas con computadores en mal estado, arcos de fútbol y aros de básquetbol rotos, y el precio del pase escolar.

Asimismo, los estudiantes también manifestaron como una de las razones “disgusto” por el proyecto de Escuelas Protegidas, iniciativa del gobierno que se encuentra actualmente en trámite en el Congreso -y que considera entre varias medidas, la revisión de mochilas dentro los establecimientos educacionales- y los recortes en educación.