Megadeth es la primera banda de thrash metal en dejar sus manos en el Paseo de las Estrellas de Movistar Arena

Las recientes presentaciones de Megadeth no solo quedarán en la memoria de sus fans, sino también en la historia de Movistar Arena. Como parte de su esperada gira de despedida, presentada en Chile por The FanLab, productora a cargo de la visita, la agrupación liderada por Dave Mustaine es parte de una de las tradiciones más emblemáticas del recinto: dejaron plasmadas sus manos en el Paseo de las Estrellas, convirtiéndose en los primeros referentes del thrash metal a nivel mundial en sumarse a este icónico espacio.

Este significativo hito consiste en que los artistas dejan la huella de sus manos en un molde que posteriormente es fundido, dando origen a una estrella que queda exhibida de manera permanente en el recinto. Así, su paso por el escenario se transforma en un legado tangible que los fans podrán visitar y revivir a lo largo del tiempo.

La ceremonia se enmarcó en la esperada presentación de la banda este 4 y 5 de mayo de 2026 en Movistar Arena, parte de su gira de despedida “This Was Our Life”, con la que recorrerán el mundo diciendo adiós a los escenarios. Fue la última oportunidad para que el público chileno viviera en vivo la potencia, virtuosismo y energía de una de las agrupaciones más influyentes del thrash metal.

“Megadeth es sinónimo de fuerza, historia y trascendencia en el thrash metal. Que hoy dejen sus manos en el Paseo de las Estrellas representa la huella con la que han marcado generaciones, el impacto que han tenido en nuestro escenario, y la conexión única que han construido con el público chileno. Es un honor inmortalizar su legado en Movistar Arena”, señalaron Paulina Agüero, gerente comercial y de marketing de Movistar Arena, y Jorge Valenzuela, gerente de eventos de Movistar Arena.

El Paseo de las Estrellas de Movistar Arena reúne a los artistas más importantes que han pasado por su escenario, convirtiéndose en un punto de encuentro entre la música, la historia y los fans. Con este gesto, Megadeth se suma a este selecto grupo, dejando una huella imborrable en su última visita a Chile.