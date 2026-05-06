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    En España culpan al arbitraje y critican a Arteta tras la caída del Atlético de Madrid ante Arsenal en la Champions

    La prensa ibérica apunta al juez alemán Daniel Siebert. También repasan al técnico del cuadro británico por un conflicto al término del partido.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    En España culpan al arbitraje y critican a Mikel Arteta tras la caída del Atlético de Madrid ante Arsenal en la Champions. Foto: @atleti

    La eliminación del Atlético de Madrid a manos del Arsenal en la Champions League cala hondo en España. Los medios ibéricos apuntan directamente al árbitro alemán Daniel Siebert por el resultado de 1-0 para los británicos.

    “Primero Saka, luego el árbitro”, titula, por ejemplo, AS. ”El Arsenal, finalista de la Champions tras ganar al Atleti 1-0 con gol de Saka justo antes del descanso. Después condicionó el colegiado al no decretar un penalti clarísimo de Calafiori sobre Griezmann", dice la bajada del artículo.

    “Cuando los años pasan, son los títulos los que recuerdan los esfuerzos. De esta noche, para los rojiblancos lo hará sobre todo un nombre. Se llamaba Daniel Siebert", establece la nota.

    El mismo diario apunta a otro actor: Mikel Arteta. Lo acusan de empañar el resultado. “Arteta embarra el final”, lanzan.

    Arsenal venció por la cuenta mínima al Atlético de Madrid. Foto: @atleti

    Ahí, nuevamente ponen foco en la labor del silbante. “Es cierto que el colegiado alemán no fue capaz de poner freno a esta manera de enfriar el partido. Lógicamente, el Arsenal tenía el marcador a favor e intentaba que no se jugara nada para certificar su clasificación para Budapest. Unos momentos de nervios que Arteta vivió más intensamente que nadie… hasta que pudo respirar con el pitido final de un Daniel Siebert que, por otra parte, no tuvo demasiado en cuenta que, en los cinco minutos de tiempo extra que concedió, apenas estuvo el balón en juego", indican sobre lo hecho por el técnico y la poca severidad del juez.

    El análisis de Marca, por otro lado, fue más hacia el hecho de que el Atlético de Madrid de Diego Simeone sorprendió al estar entre los cuatro mejores de Europa. “Porque el rojiblanco no parecía uno de los cuatro mejores equipos del continente, plantilla desequilibrada, recorrido hasta cierto punto errático, pero un iluminado con traje negro se empeñó de nuevo en desafiar cualquier lógica a la que llegaron las eliminatorias. Y por ahí cayeron tres rivales, uno mejor, otro peor, otro mediopensionista, hasta que apareció este Arsenal de Arteta que enfila ahora hacia Budapest. Ese viaje con el que fue lícito soñar...“, indica el periódico.

    Claro que también dieron espacio a la polémica de la jornada: “Y lo tuvo Giuliano enseguida, pero Gabriel le fue comiendo la tostada poco a poco cuando aquello parecía un mano a mano. Ese acto decisivo nació extraño, porque por minutos pareció romperse, y de hecho Antoine halló otra, despejada por Raya, justo antes de que el árbitro hiciera una de ésas que hacen en Europa, encontrando un leve toque de Pubill para pitar una falta con la que hacerse el longuis ante el flagrante penalti posterior de Calafiori al propio Griezmann”.

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