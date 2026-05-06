Megarreforma: Kast toma las riendas del flanco municipal y cita a alcaldes de oposición tras tensión por contribuciones

Durante la jornada de este lunes comenzó a llegar una carta de invitación a diversos alcaldes de oposición. ¿El motivo? Convidarlos a una reunión con el Presidente José Antonio Kast que tendrá lugar el próximo miércoles 13 de mayo en La Moneda . Una cita inédita que se dará una después de que este miércoles el Mandatario tenga una instancia similar con un grupo de 130 alcaldes de oficialismo, todo en el contexto de la megarreforma que se discute en el Congreso Nacional.

“Su Excelencia el Presidente de la República, Sr. José Antonio Kast Rist tiene el agrado de invitar a usted a compartir un espacio de conversación sobre los desafíos del país desde la mirada comunal”, reza la invitación a la que este diario tuvo acceso.

El Presidente José Antonio Kast.

El Mandatario optó por citar a los alcaldes de ambos sectores por separado, con lo que se anticipa que el encuentro de este miércoles sea más cordial que el que tendrá lugar la próxima semana con las autoridades de oposición, aunque con un punto común: los jefes comunales se encuentran en disputa con el gobierno por la megarreforma, particularmente por el artículo que hace referencia a la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años. Los cálculos del Ejecutivo es que por ello se dejarán de recaudar US$ 200 millones, pero que los US$130 millones del Fondo Común Municipal (FCM) -platas que van de las comunas de mayores recursos a las más vulnerables- se intentarán reponer vía Ley de Presupuesto.

Pese a esto, no existe claridad respecto de cómo se repondrá el FCM y qué pasará con los US$ 70 millones que se dejarán de recaudar y que impactará directamente a algunos municipios que deberán producir recortes dentro de su presupuesto. En entrevista con La Tercera la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, dijo que “la opinión transversal de los alcaldes es que el Fondo Común Municipal no se puede ver afectado”.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Se espera que este sea uno de los principales temas que se aborden en la cita de los alcaldes con el Presidente.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), dice que “espero que sea un espacio para dejar en claro que no estamos de acuerdo con la baja de contribuciones. Lo queremos plantear con fuerza, porque afecta directamente a nuestros vecinos y vecinas. Ya conocimos los primeros recortes efectivos, como el programa de ajuar para recién nacidos. Pero hemos escuchado de más de 200 posibles recortes, como el plan Calles Sin Violencia o la PGU”.

Añade que “voy a ser muy clara: todos estos recortes impactan directamente el costo de la vida real de las personas. Los vecinos y vecinas no son números. Van a la feria, al almacén, compran pan. Y las medidas adoptadas no están ayudando. Son decisiones con las cuales cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Sin embargo, los alcaldes y alcaldesas estamos plenamente dispuestos al diálogo”.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS). Foto: Pedro Rodríguez. PEDRO RODRIGUEZ

Pero hay otro tema que al menos desde la vereda de los jefes comunales quieren abordar: la seguridad. El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), dice que “esperamos que después de dos meses el Presidente Kast explique sus planes en seguridad tras todas las promesas que hizo en campaña. En Peñalolén hemos solicitado mayor presencia en el combate al narcotráfico y hemos tenido nula respuesta de parte del gobierno, que antes nos dijo que este tema iba a ser tratado como una emergencia. Eso nos ha llevado a trabajar prácticamente solo con la fuerza que tenemos en la comuna. Por ello, hay expectativas de que tanto en seguridad como otras materias el Presidente proponga acciones concretas, más que solo retórica ”.

Mientras, el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), espera algo en una línea similar. En su comuna fue agredido por un grupo de vecinos y próximamente la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados sesionará en la zona para conocer de la situación. El jefe comunal dice que “los alcaldes tenemos que ir con una sola voz: exigimos medidas concretas para enfrentar la inseguridad, recursos efectivos para el combate del crimen, compensaciones claras por hipotéticos recortes al FCM, y una estrategia nacional que incluya seguridad municipal y financiamiento estable. No venimos a pedir paciencia, venimos a exigir acción ”.

En tanto, su par de Estación Central, Felipe Muñoz (ind.-FA), dice que “vamos a ir a La Moneda con la expectativa de que se escuche y tome en cuenta a los alcaldes, las alcaldesas y las comunidades para decidir. En nuestro caso, pondremos sobre la mesa que cualquier modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones no vuelva a repetir errores como los que vivimos en Estación Central. Le vamos a pedir al gobierno que garantice el respeto a los planes reguladores comunales, que fortalezca las atribuciones de los municipios y que ponga en el centro la calidad de vida de las personas. Chile ya aprendió lo que pasa cuando se construye sin planificación”.

La reunión además se da en un contexto en que los alcaldes progresistas -liderados por Karina Delfino (Quinta Normal), Tomás Vodanovic (Maipú) y Claudio Castro (Renca)- han buscado articularse como una fuerza de alcaldes de oposición. Y si bien se dice que estos jefes comunales tienen mayores pretensiones políticas -como Vodanovic, de quien se señala que podría postular a la Presidencia y Castro al gobierno regional- lo cierto es que esta agrupación ha tensionado la relación con el gobierno con distintas arremetidas, especialmente en materia de contribuciones y el alza del precio a los combustibles.