SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Megarreforma: Kast toma las riendas del flanco municipal y cita a alcaldes de oposición tras tensión por contribuciones

    Tras la reunión de este miércoles entre el Presidente y los jefes comunales del oficialismo, para la semana que viene el Mandatario convocó a los opositores. En ambas instancias se espera que aborden problemas de seguridad, además de la exención del pago del impuesto a la vivienda a mayores de 65 años, que impactará directamente a las comunas.

    Por 
    Luciano Jiménez

    Durante la jornada de este lunes comenzó a llegar una carta de invitación a diversos alcaldes de oposición. ¿El motivo? Convidarlos a una reunión con el Presidente José Antonio Kast que tendrá lugar el próximo miércoles 13 de mayo en La Moneda. Una cita inédita que se dará una después de que este miércoles el Mandatario tenga una instancia similar con un grupo de 130 alcaldes de oficialismo, todo en el contexto de la megarreforma que se discute en el Congreso Nacional.

    “Su Excelencia el Presidente de la República, Sr. José Antonio Kast Rist tiene el agrado de invitar a usted a compartir un espacio de conversación sobre los desafíos del país desde la mirada comunal”, reza la invitación a la que este diario tuvo acceso.

    El Presidente José Antonio Kast.

    El Mandatario optó por citar a los alcaldes de ambos sectores por separado, con lo que se anticipa que el encuentro de este miércoles sea más cordial que el que tendrá lugar la próxima semana con las autoridades de oposición, aunque con un punto común: los jefes comunales se encuentran en disputa con el gobierno por la megarreforma, particularmente por el artículo que hace referencia a la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años. Los cálculos del Ejecutivo es que por ello se dejarán de recaudar US$ 200 millones, pero que los US$130 millones del Fondo Común Municipal (FCM) -platas que van de las comunas de mayores recursos a las más vulnerables- se intentarán reponer vía Ley de Presupuesto.

    Pese a esto, no existe claridad respecto de cómo se repondrá el FCM y qué pasará con los US$ 70 millones que se dejarán de recaudar y que impactará directamente a algunos municipios que deberán producir recortes dentro de su presupuesto. En entrevista con La Tercera la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, dijo que “la opinión transversal de los alcaldes es que el Fondo Común Municipal no se puede ver afectado”.

    El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Se espera que este sea uno de los principales temas que se aborden en la cita de los alcaldes con el Presidente.

    La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), dice que “espero que sea un espacio para dejar en claro que no estamos de acuerdo con la baja de contribuciones. Lo queremos plantear con fuerza, porque afecta directamente a nuestros vecinos y vecinas. Ya conocimos los primeros recortes efectivos, como el programa de ajuar para recién nacidos. Pero hemos escuchado de más de 200 posibles recortes, como el plan Calles Sin Violencia o la PGU”.

    Añade que “voy a ser muy clara: todos estos recortes impactan directamente el costo de la vida real de las personas. Los vecinos y vecinas no son números. Van a la feria, al almacén, compran pan. Y las medidas adoptadas no están ayudando. Son decisiones con las cuales cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Sin embargo, los alcaldes y alcaldesas estamos plenamente dispuestos al diálogo”.

    La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS). Foto: Pedro Rodríguez. PEDRO RODRIGUEZ

    Pero hay otro tema que al menos desde la vereda de los jefes comunales quieren abordar: la seguridad. El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), dice que “esperamos que después de dos meses el Presidente Kast explique sus planes en seguridad tras todas las promesas que hizo en campaña. En Peñalolén hemos solicitado mayor presencia en el combate al narcotráfico y hemos tenido nula respuesta de parte del gobierno, que antes nos dijo que este tema iba a ser tratado como una emergencia. Eso nos ha llevado a trabajar prácticamente solo con la fuerza que tenemos en la comuna. Por ello, hay expectativas de que tanto en seguridad como otras materias el Presidente proponga acciones concretas, más que solo retórica”.

    Mientras, el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), espera algo en una línea similar. En su comuna fue agredido por un grupo de vecinos y próximamente la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados sesionará en la zona para conocer de la situación. El jefe comunal dice que “los alcaldes tenemos que ir con una sola voz: exigimos medidas concretas para enfrentar la inseguridad, recursos efectivos para el combate del crimen, compensaciones claras por hipotéticos recortes al FCM, y una estrategia nacional que incluya seguridad municipal y financiamiento estable. No venimos a pedir paciencia, venimos a exigir acción”.

    En tanto, su par de Estación Central, Felipe Muñoz (ind.-FA), dice que “vamos a ir a La Moneda con la expectativa de que se escuche y tome en cuenta a los alcaldes, las alcaldesas y las comunidades para decidir. En nuestro caso, pondremos sobre la mesa que cualquier modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones no vuelva a repetir errores como los que vivimos en Estación Central. Le vamos a pedir al gobierno que garantice el respeto a los planes reguladores comunales, que fortalezca las atribuciones de los municipios y que ponga en el centro la calidad de vida de las personas. Chile ya aprendió lo que pasa cuando se construye sin planificación”.

    La reunión además se da en un contexto en que los alcaldes progresistas -liderados por Karina Delfino (Quinta Normal), Tomás Vodanovic (Maipú) y Claudio Castro (Renca)- han buscado articularse como una fuerza de alcaldes de oposición. Y si bien se dice que estos jefes comunales tienen mayores pretensiones políticas -como Vodanovic, de quien se señala que podría postular a la Presidencia y Castro al gobierno regional- lo cierto es que esta agrupación ha tensionado la relación con el gobierno con distintas arremetidas, especialmente en materia de contribuciones y el alza del precio a los combustibles.

    Más sobre:AlcaldesJosé Antonio KastContribucionesMunicipalidadesSeguridad Municipal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular

    Presidente Kast dice que el gobierno mantendrá urgencia a la megarreforma pese a la advertencia del CFA

    Operativo en Temucuicui: Kast afirma que “el Estado va a hacer lo que le corresponda, en el lugar que corresponda”

    Desbordes responde a Rabat por cárcel en Santiago: “Señor ministro, infórmese bien (...) No trate de engañar a los vecinos”

    Tribunal aprueba sobreseimiento definitivo de investigación por accidente en que murió el expresidente Sebastián Piñera

    Senado facilita diligencia en oficina de Camila Flores y fiscal Valencia insiste en carácter reservado de investigación

    Lo más leído

    1.
    Abogado de Maipú: “Para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”

    Abogado de Maipú: “Para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”

    2.
    Grupo familiar: quiénes son los detenidos tras el operativo en Temucuicui por robo violento de vehículos

    Grupo familiar: quiénes son los detenidos tras el operativo en Temucuicui por robo violento de vehículos

    3.
    Fiscalía realiza diligencia en el Senado por investigación a Camila Flores

    Fiscalía realiza diligencia en el Senado por investigación a Camila Flores

    4.
    Lluvia, tormenta eléctrica y ráfagas de viento: RM espera intenso frente de precipitaciones para este miércoles

    Lluvia, tormenta eléctrica y ráfagas de viento: RM espera intenso frente de precipitaciones para este miércoles

    5.
    Senapred modifica alerta temprana preventiva para la RM, Valparaíso y O’Higgins por lluvias y tormentas eléctricas

    Senapred modifica alerta temprana preventiva para la RM, Valparaíso y O’Higgins por lluvias y tormentas eléctricas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Vasco da Gama en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Vasco da Gama en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cruzeiro por la Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cruzeiro por la Libertadores en TV y streaming

    Operativo en Temucuicui: Kast afirma que “el Estado va a hacer lo que le corresponda, en el lugar que corresponda”
    Chile

    Operativo en Temucuicui: Kast afirma que “el Estado va a hacer lo que le corresponda, en el lugar que corresponda”

    Desbordes responde a Rabat por cárcel en Santiago: “Señor ministro, infórmese bien (...) No trate de engañar a los vecinos”

    Tribunal aprueba sobreseimiento definitivo de investigación por accidente en que murió el expresidente Sebastián Piñera

    Presidente Kast dice que el gobierno mantendrá urgencia a la megarreforma pese a la advertencia del CFA
    Negocios

    Presidente Kast dice que el gobierno mantendrá urgencia a la megarreforma pese a la advertencia del CFA

    Canales de televisión chilenos demandan a Google en el TDLC por abuso de posición dominante

    Ventas de autos nuevos desaceleran su alza, pero los SUV siguen ganando terreno

    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular
    Tendencias

    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular

    Soulfía es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña y la nueva colección exclusiva de la marca

    Apple llegó a un acuerdo tras ser acusado de haber engañado a la gente sobre su IA: quiénes recibirán hasta 95 dólares

    Tribunal de Disciplina le quita el piso al juez Mario Salvo y borra polémica tarjeta amarilla contra Rossel
    El Deportivo

    Tribunal de Disciplina le quita el piso al juez Mario Salvo y borra polémica tarjeta amarilla contra Rossel

    Octavos de final a la vista y millonario bono deportivo: todo lo que se juega la UC ante Cruzeiro en la Copa Libertadores

    En España culpan al arbitraje y critican a Arteta tras la caída del Atlético de Madrid ante Arsenal en la Champions

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?
    Tecnología

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Dave Mustaine a fondo: “James Hetfield y yo formábamos un equipo realmente bueno, pero no extraño eso”
    Cultura y entretención

    Dave Mustaine a fondo: “James Hetfield y yo formábamos un equipo realmente bueno, pero no extraño eso”

    Todo sobre mi madre: la obra maestra de Almodóvar que redefine la familia regresa al streaming

    Megadeth es la primera banda de thrash metal en dejar sus manos en el Paseo de las Estrellas de Movistar Arena

    “Nos esperan en casa”: El drama de los atrapados en crucero con casos de hantavirus que siguen aumentando
    Mundo

    “Nos esperan en casa”: El drama de los atrapados en crucero con casos de hantavirus que siguen aumentando

    Ted Turner, el magnate medial y filántropo que fundó la cadena CNN, muere a los 87 años

    Cinco grandes editoriales y un novelista demandan a Meta por piratear millones de libros para entrenar su inteligencia artificial

    Desayunos para sorprender a mamá
    Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas