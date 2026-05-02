Catalina San Martín: “La opinión transversal de los alcaldes es que el Fondo Común Municipal no se puede ver afectado”

Fue en un seminario de la UAI el 22 de abril que la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín (ind.), asomó como una de las voces críticas de las comunas del sector oriente de la propuesta del gobierno de eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años a través de su megarreforma. La medida significa una menor recaudación de US$ 200 millones, pero La Moneda busca reponer US$ 130 millones al Fondo Común Municipal (FCM) , vía por la que comunas con más presupuesto -como Las Condes- aportan a las más vulnerables.

Usted dijo que este es el “único tema” en que las 345 comunas de Chile “están de acuerdo”.

Lo de las contribuciones hay que dividirlo en dos temas. En la exención para mayores de 65 años estoy totalmente de acuerdo. Se deben generar más espacios para disfrutar del fruto de tu trabajo de toda la vida. (Pero) puede haber casos en que se escapa la norma, personas con mucho patrimonio; debe haber espacio para revisar. Respecto de la exención, hay cierto acuerdo que debiese ser transversal. Si uno recuerda, fue el expresidente Boric el que con un proyecto de ley quería aumentar la cantidad de personas exentas de pagar. Existe un espacio de acuerdo o negociación que uno podría conversar.

Lo que queda pendiente es cómo se reintegran esos fondos.

Cómo se reintegran los fondos, tanto al FCM, pero también a municipios que dejamos de percibir ese ingreso directo. En Las Condes, un 65% de las contribuciones van al FCM y el 35% restante se queda en el municipio. La opinión transversal de todos los alcaldes es que el FCM no se puede ver afectado por una disminución de ingresos.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

Usted habló de un “desfinanciamiento” a los municipios, que municipios vulnerables serían “liquidados”.

Cuando una habla -la alcaldesa de Las Condes- lo hace preocupada de la gestión municipal, pero también estoy pensando en las otras 344 comunas del país y sobre todo en las que dependen del FCM para subsistir y el presupuesto les sirve para costear el día a día y los servicios básicos. Cualquier discusión que se tenga respecto del FCM tiene que ser una conversación que se dé con los alcaldes y sus asociaciones. Los municipios queremos estar en la discusión. No me interesa cogobernar, tengo claro que hay un proyecto país que ganó y que yo apoyé, pero es necesario para tener mejor validación de la ciudadanía el sentarse a conversar con los alcaldes.

Usted también hablaba de una potencial “crisis” en los municipios.

Escuché al Presidente José Antonio Kast decir que los fondos se van a restituir. Por lo tanto, esa alarma de desfinanciamiento ya no existe. Existió mucha preocupación, pero creo y confío en que lo que se está diciendo por parte del gobierno es cierto, que no debiese haber un desfinanciamiento de los municipios.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

Pero en el seminario de la UAI dijo otra cosa.

Ha pasado harto tiempo desde el seminario hasta ahora.

Lo que no ha habido es mayor claridad sobre cómo se restituirán los US$ 130 millones del FCM. Usted dijo que no veía una Carta Gantt del plan.

Nos falta todavía información, una especie de hoja de ruta de cómo sería la implementación de la exención. Todo está en discusión en el Congreso. Es parte de la negociación que se tiene que dar. Pero sí me parece necesario y fundamental poder tener una planificación. Los municipios planificamos nuestros presupuestos de un año para otro. Entonces, para que los municipios puedan hacer una proyección del presupuesto para el año siguiente de manera responsable, necesitamos tener información fidedigna de cómo y cuándo sería esta disminución. Queda un espacio de incertidumbre aún, pero tengo esperanza de que en el periodo de discusión se va a poder dar claridad. Hemos levantado el punto de que necesitamos claridad sobre los plazos.

Dice que confía en el gobierno. ¿Pondría las manos al fuego, entonces?

Yo no pongo las manos al fuego por nadie. Efectivamente, hubo problemas al inicio, se comunicaron decisiones por la prensa sin entender que los alcaldes somos aliados en las decisiones que debe llevar el gobierno. Ese rumbo se ha ido corrigiendo, pero aún falta más espacio de conversación. Ha habido un aprendizaje del gobierno. Escuchar y entender que los municipios queremos colaborar. Ahora se están convocando reuniones con ministros.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

¿Cómo afecta en lo particular a Las Condes? Hay US$ 70 millones que no se repondrán.

El problema que tienen esos números, y por eso es importante una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es que la información la tiene el Estado. Nosotros podemos hacer proyecciones. ¿Pero cuántas son las primeras viviendas que dejarían de pagar contribuciones? No son datos que tengamos como municipio. Son datos que tiene el Estado. Hacemos proyecciones y calculamos aproximadamente que dejarían de ingresar $ 18 mil millones que aportamos al fondo. Y eso para nosotros significa dejar de percibir como $ 7 mil millones. Impacta. En casi todos los municipios las licitaciones no son de un año a otro. Los compromisos existen y las licitaciones se hacen por varios años. La mayoría de los presupuestos municipales se hacen para pagar compromisos ya asumidos. Por eso es importante tener claridad.

¿Qué programas de Las Condes se podrían ver afectados?

Espero que esto no sea así. Podrían verse afectados proyectos para mejorar subsidios, por ejemplo. Pero quiero dejar bien tranquilas a las personas de la comuna que nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos porque si efectivamente se dejan de percibir ingresos, hacer ajustes internos para que las personas no se vean afectadas. Es el primer compromiso que tomo como alcaldesa. Estamos trabajando para no afectar a los vecinos y ser más eficientes y eficaces en Las Condes.

Hay una reunión con el Presidente Kast el 6 de mayo. ¿Qué le van a pedir?

Me parece bueno que podamos tener la oportunidad de reunirnos con el presidente. La señal es superimportante. Las decisiones que afectan a los municipios tienen que ser conversadas con los municipios. No se pueden tomar decisiones sin saber lo que pasa efectivamente en las comunas y cuáles son los efectos que tienen las decisiones a nivel central.