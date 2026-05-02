Mujeres al mando: menos del 5% de los clubes de las principales ligas tiene una presidenta

El martes pasado, Cecilia Pérez se convirtió oficialmente en la nueva presidenta de Azul Azul, relevando a Michael Clark. El movimiento de la concesionaria que gestiona Universidad de Chile marca un hito para el fútbol local. Porque la exministra del Deporte es la primera mujer en ocupar la testera de un club grande del país y, además, en la Primera División.

“Hoy (martes) me doy cuenta del hecho histórico. Mis compañeros me regalaron rosas azules, fue muy emocionante”, mencionó la abogada de 51 años, en su primera alocución como mandamás de la U. “La misión es que a este club cada día le vaya mejor, particularmente en lo deportivo.... Es un honor ser la primera presidenta de un club”, añadió.

Que una mujer esté al frente de un equipo de fútbol no es inédito en Chile. La primera presidenta de un elenco profesional fue Lidia Mondaca, en 1996, al mando de Deportes Ovalle. Más cerca se encuentran ejemplos como el de Ana Bull, en Iberia; Jessica Uribe, en Deportes Puerto Montt; y Gabriela Parra, en Deportes Concepción. El matiz que lo hace especial es que la caja de resonancia es distinta, al tratarse de la U y de una personalidad política.

El fútbol, históricamente catalogado como una industria machista, paso a paso va derribando barreras. No solo dentro de la cancha. También en las oficinas. Eso sí, todavía sigue siendo una excepción. La Tercera hizo el ejercicio de revisar las 10 ligas más fuertes del mundo, según el ranking 2025 de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas (IFFHS): Inglaterra, España, Brasil, Italia, Alemania, Francia, Portugal, Argentina, Países Bajos y Colombia. Con un total de 202 clubes, son apenas siete los elencos con presidentas. No alcanza el 5% (3,47%).

El ejemplo de Leila Pereira

En la región, la mujer más poderosa del fútbol (y con más éxito) es Leila Pereira, mandamás del Palmeiras. Empresaria, abogada y periodista de 61 años, inició su relación con el Verdao en 2015, a través de su trabajo en la financiera Crefisa, sponsor de la institución entre 2015 y 2024. En 2017 pasó a ser asesora del club, pero el hito se marcó cuando en noviembre de 2021 fue elegida como presidenta. “Hoy es el día más importante de mi vida. Estoy jurando como la primera mujer presidenta de un club de 107 años... Nuestra gestión será la mejor de la historia de Palmeiras”, mencionó al asumir.

Leila Pereira, presidenta de Palmeiras. Foto: palmeiras.com.br

No está tan alejado de la realidad, porque el Verdao es uno de los cuadros más poderosos de América, potenciado económicamente gracias a la gestión de Pereira. Según Forbes, la fortuna de la brasileña se estima en US$ 800 millones. En su administración, Palmeiras ha ganado nueve títulos: una Copa Libertadores (2021), dos Brasileirao (2022 y 2023), una Recopa Sudamericana (2022), una Supercopa de Brasil (2023) y cuatro torneos estaduales (2022, 2023, 2024 y 2026).

En Sudamérica, hay un par de casos más en Colombia: Marcela Gómez es la timonel del América de Cali (hija del máximo accionista del club) y Paola Andrea Salazar está al mando de Águilas Doradas.

¿Y en Europa?

Dentro de las cinco competencias grandes de Europa, son tres las mujeres en los altos cargos. En la Premier League está la presencia de Vanessa Gold, empresaria y copresidenta del West Ham United, desde agosto de 2023. Hija del expropietario de los Hammers, David Gold, cuenta con el 25% de las acciones del cuadro londinense. Hoy, el equipo está en la pelea por la permanencia (17º).

En España aparece Marián Mouriño, al mando del Celta de Vigo. Empresaria de 50 años, nació en Madrid y pasó su niñez en México, para luego irse a estudiar a Estados Unidos. Su padre, Carlos Mouriño, fue el timonel del equipo gallego durante 17 años, hasta que Marián recibió el testimonio en diciembre de 2023. En las últimas dos temporadas, Celta se ha instalado de mitad hacia arriba en LaLiga, volviendo a Europa.

Michele Kang, presidenta del Olympique Lyonnais.

Una de las dirigentas de más renombre en Europa es Michele Kang, empresaria y filántropa nacida en Corea del Sur, pero con nacionalidad estadounidense. Su principal camino en el fútbol lo ha construido en la categoría femenina, como propietaria del Olympique de Lyon (hoy llamado OL Lyonnes), donde juega Christiane Endler, una de las potencias europeas. No obstante, en junio de 2025 fue nombrada como la presidenta del Olympique Lyonnais masculino.

Entre las principales ligas del Viejo Continente, el otro elenco presidido por una mujer está en Portugal. Se trata de Alexandrina Cruz, en la testera del Rio Ave. Se convirtió en la primera en ser elegida en un club luso de Primera.