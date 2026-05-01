SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La Roja Sub 17 femenina derrota a Paraguay y toma el liderato en su grupo del Sudamericano

    La victoria 2-0 en el Estadio Defensores del Chaco de la capital guaraní le permite sumar 7 puntos, los mismos que Argentina, su rival en la última fecha de la zona A. Los dos primeros avanzan a la semifinal del torneo que entrega cuatro cupos para Marruecos 2026.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    La Selección de Chile Femenino Sub 17 venció al local Paraguay. FOTO: @LaRoja.

    La selección chilena femenina sub 17 dio un paso enorme para pelear uno de los cupos la Copa del Mundo de la categoría, que se disputa en Marruecos. La escuadra nacional venció 2-0 al local Paraguay y alcanzó el liderato del Grupo A del Sudamericano.

    Las dirigidas por Vanessa Arauz venía de un deslavado empate sin goles ante el combinado de Colombia, pero mostraron una enorme alza en su juego para derrotar a las locales en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

    La Roja femenina se puso rápidamente en ventaja y ya al cuarto de hora logró la primera cifra. Tras un saque lateral, la pelota quedó en los pies de Catalina Muñoz, quien centró de manera precisa al segundo palo para que Kiara Concha abriera la cuenta, conquista que no hizo más que justificar lo que ocurría en la principal cancha de la capital guaraní.

    Las chilenas administraron la ventaja y en el segundo tiempo volvieron a apretar. Pasada la hora de juego, el tiro de esquina servido desde la izquierda del ataque chileno obligó a una extrema reacción de la arquera paraguaya, rebote que capturó Antonella Martínez para definir de primera el 2-0.

    En posición

    Esta nueva victoria le permite al equipo chileno llegar a los 7 puntos en el Grupo A de la competición. Mismo puntaje que tiene Argentina, pero con una mejor diferencia de goles para las dirigidas de Arauz (+9 contra +5 que las transandinas). Colombia suma 5 unidades, Paraguay 3 y Bolivia cierra sin puntos.

    En la última fecha, en la jornada del domingo 3 de mayo, ambos líderes se miden para definir qué equipo avanzará como primero a la semifinal, mientras que las cafetaleras se medirán a Paraguay.

    Las dos mejores escuadras de cada zona se clasifican directamente a la fase final, mientras que el tercero de la tabla accede al repechaje contra las perdedoras de esa semifinal para completar las cuatro plazas para la cita africana que se disputa entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre.

    Más sobre:Fútbol FemeninoSelección Chilena Femenina Sub 17Sudamericano Femenino Sub 17

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con el diputado Raúl Soto a la cabeza: PPD inscribe lista de consenso para las elecciones internas del 31 de mayo

    El Congreso de Brasil aprueba la reducción de condena al expresidente Jair Bolsonaro

    Netanyahu aplaude el trabajo de la Marina israelí por abordaje a flotilla: “La misión se llevó a cabo con éxito”

    Vinculados al Tren de Aragua: en prisión preventiva quedan cuatro detenidos por secuestro de empresario en San Miguel

    Trump se plantea la retirada de tropas estadounidenses de Italia y España: “¿Por qué no debería hacerlo?”

    Reino Unido eleva el nivel de alerta antiterrorista tras el ataque a una sinagoga en Londres

    Lo más leído

    1.
    Ante el interés de Boca: la fórmula de Argentinos Juniors para asegurar a Brayan Cortés y que beneficia a Colo Colo

    Ante el interés de Boca: la fórmula de Argentinos Juniors para asegurar a Brayan Cortés y que beneficia a Colo Colo

    2.
    Entrevista con Enrique Osses: “Es un orgullo para mí que vuelva un chileno como Cristián Garay a dirigir un Mundial”

    Entrevista con Enrique Osses: “Es un orgullo para mí que vuelva un chileno como Cristián Garay a dirigir un Mundial”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Revisa el calendario de la restricción vehicular 2026 que comienza el próximo lunes

    Revisa el calendario de la restricción vehicular 2026 que comienza el próximo lunes

    Estos son los horarios que tendrán los supermercados por el feriado del 1 de mayo

    Estos son los horarios que tendrán los supermercados por el feriado del 1 de mayo

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Con el diputado Raúl Soto a la cabeza: PPD inscribe lista de consenso para las elecciones internas del 31 de mayo
    Chile

    Con el diputado Raúl Soto a la cabeza: PPD inscribe lista de consenso para las elecciones internas del 31 de mayo

    Vinculados al Tren de Aragua: en prisión preventiva quedan cuatro detenidos por secuestro de empresario en San Miguel

    Cadem: se desploman expectativas de la ciudadanía sobre el gobierno de Kast en seguridad, economía y migración

    Ganancias de Parque Arauco crecen casi un 70% en el primer trimestre
    Negocios

    Ganancias de Parque Arauco crecen casi un 70% en el primer trimestre

    Balance del primer trimestre 2026: Deuda pública sube a 42,6% del PIB y caja fiscal baja a US$600 millones

    FNE: Estudio sobre el comercio electrónico alerta por “prácticas unilaterales potencialmente abusivas”

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días
    Tendencias

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Qué se sabe de los bots de IA que revelaron a los científicos cómo fabricar armas biológicas

    Por qué deberías empezar a usar inteligencia artificial si tienes una pyme en Chile

    La Roja Sub 17 femenina derrota a Paraguay y toma el liderato en su grupo del Sudamericano
    El Deportivo

    La Roja Sub 17 femenina derrota a Paraguay y toma el liderato en su grupo del Sudamericano

    Mindep inicia las mesas de trabajo para la redacción del reglamento de la reforma de Ley de SADP

    Copa Sudamericana: Vasco da Gama golea a Olimpia de Paraguay y alcanza la línea de Audax Italiano

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM
    Tecnología

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    Karol G se acerca a Falabella y suma una cuarta fecha en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Karol G se acerca a Falabella y suma una cuarta fecha en el Estadio Nacional

    Roberto Bolaño al cine: todo lo que sabemos de la adaptación de El Tercer Reich (y con Lux Pascal como protagonista)

    “Legalmente la serie se puede hacer”: Alfredo Castro responde a las críticas de la mamá de Matute Johns

    El Congreso de Brasil aprueba la reducción de condena al expresidente Jair Bolsonaro
    Mundo

    El Congreso de Brasil aprueba la reducción de condena al expresidente Jair Bolsonaro

    Netanyahu aplaude el trabajo de la Marina israelí por abordaje a flotilla: “La misión se llevó a cabo con éxito”

    Trump se plantea la retirada de tropas estadounidenses de Italia y España: “¿Por qué no debería hacerlo?”

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?
    Paula

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos