La Roja Sub 17 femenina derrota a Paraguay y toma el liderato en su grupo del Sudamericano

La selección chilena femenina sub 17 dio un paso enorme para pelear uno de los cupos la Copa del Mundo de la categoría, que se disputa en Marruecos. La escuadra nacional venció 2-0 al local Paraguay y alcanzó el liderato del Grupo A del Sudamericano.

Las dirigidas por Vanessa Arauz venía de un deslavado empate sin goles ante el combinado de Colombia, pero mostraron una enorme alza en su juego para derrotar a las locales en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

La Roja femenina se puso rápidamente en ventaja y ya al cuarto de hora logró la primera cifra. Tras un saque lateral, la pelota quedó en los pies de Catalina Muñoz, quien centró de manera precisa al segundo palo para que Kiara Concha abriera la cuenta, conquista que no hizo más que justificar lo que ocurría en la principal cancha de la capital guaraní.

Las chilenas administraron la ventaja y en el segundo tiempo volvieron a apretar. Pasada la hora de juego, el tiro de esquina servido desde la izquierda del ataque chileno obligó a una extrema reacción de la arquera paraguaya, rebote que capturó Antonella Martínez para definir de primera el 2-0.

En posición

Esta nueva victoria le permite al equipo chileno llegar a los 7 puntos en el Grupo A de la competición. Mismo puntaje que tiene Argentina, pero con una mejor diferencia de goles para las dirigidas de Arauz (+9 contra +5 que las transandinas). Colombia suma 5 unidades, Paraguay 3 y Bolivia cierra sin puntos.

En la última fecha, en la jornada del domingo 3 de mayo, ambos líderes se miden para definir qué equipo avanzará como primero a la semifinal, mientras que las cafetaleras se medirán a Paraguay.

Las dos mejores escuadras de cada zona se clasifican directamente a la fase final, mientras que el tercero de la tabla accede al repechaje contra las perdedoras de esa semifinal para completar las cuatro plazas para la cita africana que se disputa entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre.