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    Netanyahu aplaude el trabajo de la Marina israelí por abordaje a flotilla: “La misión se llevó a cabo con éxito”

    El primer ministro de Israel destacó la interceptación de las embarcaciones de la Global Sumud y afirmó que "continuarán viendo Gaza desde YouTube". En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que los activistas desembarcarán en Grecia "en las próximas horas".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Palestinos participan en una manifestación de solidaridad en apoyo a la Global Sumud Flotilla en el oeste de la ciudad de Gaza, el 30 de abril de 2026. Foto: Omar Ashtawy / Zuma Press / Europa Press / Contact.

    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aplaudió este jueves el trabajo de la Marina de su país en el marco de la detención de cerca de 175 activistas, entre ellos la chilena Macarena Chahuán, que iban a bordo de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla (GSF).

    Estas fueron interceptadas la madrugada del jueves local -noche del miércoles en Chile- en aguas internacionales al sur de Grecia, a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza e Israel.

    “Todo mi reconocimiento a nuestra Marina. Les ordené impedir que una flotilla de partidarios del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) llegara a las costas de Gaza. La misión se llevó a cabo con éxito”, expresó Netanyahu en un mensaje difundido en redes sociales.

    El primer ministro afirmó que de esta forma “ningún barco ni ningún partidario de Hamas” logró entrar en territorio israelí o en sus aguas territoriales. “Fueron desviados y regresarán a sus países de origen. Continuarán viendo Gaza desde YouTube”, sentenció.

    Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, había explicado un poco antes en X que “en coordinación con el Gobierno de Grecia”, los miembros de la flotilla desembarcarán en una playa griega “en las próximas horas”.

    Agradecemos al Gobierno griego su disposición a recibir a los participantes de la flotilla. Hacemos un llamado a cualquiera que no esté interesado en provocaciones, sino en la ayuda humanitaria a Gaza a hacerlo a través de la Junta de Gaza, que también emitió un comunicado sobre el asunto hoy”, ha indicado.

    La cartera de Exteriores israelí ya había defendido la interceptación de las embarcaciones. En mensajes en redes sociales, no dudó en calificar de “flotilla condón” a la iniciativa y “provocadores profesionales” a sus integrantes, tras denunciar que en una inspección inicial se detectaron “materiales que parecen ser drogas y anticonceptivos”.

    La flotilla que interceptada este miércoles por Israel había continuado el trabajo de llevar ayuda humanitaria a Gaza que comenzó otro grupo de la GSF en octubre de 2025.

    Este fue abordado en aguas internacionales por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) poco después de superar el umbral alcanzado cuatro meses antes, en junio del mismo año, por el buque Madleen de la Freedom Flotilla Coalition, igualmente interceptado por tropas israelíes.

    Más sobre:Benjamin NetanyahuMarina de IsraelGlobal Sumud FlotillaInterceptaciónGideon SaarGreciaMundo

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