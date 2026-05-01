EE.UU. lamenta la inacción de países aliados y exige medidas contra los integrantes de la flotilla hacia Gaza

El Departamento de Estado de EE.UU. criticó este jueves a los países aliados por no impedir que la Global Sumud Flotilla (GSF) partiera hacia la Franja de Gaza, exigiendo medidas contra sus integrantes y recordando que “los puertos constituyen aguas interiores sobre las que los Estados ribereños ejercen plena soberanía territorial”.

El portavoz del Cancillería estadounidense, Tommy Pigott, pidió en un comunicado a los aliados de la Casa Blanca, especialmente a aquellos que se comprometieron a apoyar el plan de 20 puntos para el enclave palestino, el “tomar medidas decisivas” contra una “maniobra política sin sentido”.

En concreto, exigió a los aliados que nieguen a estos barcos el acceso a sus puertos, así como el atraque, la salida y el reabastecimiento de combustible. Asimismo, instó a “emitir advertencias públicas” para que la población se abstenga de participar en esta flotilla que apoya el “terrorismo” bajo “pena de sufrir consecuencias legales”.

The U.S. condemns the Global Sumud Flotilla as a baseless, counterproductive stunt organized by a sanctioned pro-Hamas entity. Unlike organized assistance mechanisms coordinated with regional partners thanks to @POTUS's peace plan, this flotilla circumvents mechanisms designed to… — Tommy Pigott (@statedeptspox) April 30, 2026

“Nuestros aliados también deberían adoptar medidas adicionales, de conformidad con la legislación vigente, incluyendo la denegación de atraque a buques que se sospeche razonablemente que facilitan el terrorismo o que representan un riesgo para la seguridad” , insistió el vocero del ministerio de Relaciones Exteriores.

Por otro lado, indicó que la flotilla “elude los mecanismos diseñados para asegurar que la ayuda humanitaria sea recibida por civiles”, por lo que afirmó que Washington tomará las medidas necesarias para que sus miembros enfrenten las consecuencias.

“Esta flotilla pro-Hamas está organizada por una entidad sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero, que fue designada como terrorista a nivel global en enero por operar a instancias de Hamás”, argumentó.

Finalmente agregó que su fundador “ha expresado públicamente su apoyo al régimen iraní y a sus aliados terroristas”, incluyendo el partido-milicia chií Hezbolá.