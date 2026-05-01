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    Reino Unido eleva el nivel de alerta antiterrorista tras el ataque a una sinagoga en Londres

    El grado de alerta, emitido por el Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo (JTAC) después de que fueran apuñaladas dos personas en el barrio londinense de Golders Green, implica que un atentado terrorista “es probable en los próximos seis meses”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Una agente de la Policía británica tras el ataque a una sinagoga en el norte de Londres. Foto: Europa Press/Contacto/Jacqueline Lawrie.

    Las autoridades de Reino Unido elevaron este jueves el nivel de alerta antiterrorista a “grave”, en concreto del tres al cuatro, después del ataque del miércoles frente a una sinagoga en el barrio de Golders Green, en el norte de Londres, que dejó dos heridos.

    “El aumento de la amenaza se produce tras el apuñalamiento de ayer en Golders Green, al norte de Londres, pero no es consecuencia exclusiva de ese ataque”, indicó el Gobierno británico en un comunicado.

    En este, afirma que el nivel de amenaza terrorista está al alza no solo por ofensivas de carácter yihadista, sino también por posibles ataques de grupos de extrema derecha.

    Por su parte, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, calificó de “vil acto de terrorismo” el atentado contra la sinagoga y ofreció su apoyo a las víctimas, así como a toda la comunidad judía “en un momento de profunda inquietud y miedo”.

    “Sé que esto será una fuente de preocupación para muchos, particularmente entre nuestra comunidad judía, que ha sufrido tanto”, dijo Mahmood, instando a la población a estar alerta en su vida diaria “y comunicar cualquier preocupación” a las autoridades policiales.

    El nivel de alerta, emitido por el Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo (JTAC, por sus siglas en inglés), implica que un ataque terrorista “es probable en los próximos seis meses”. En total, hay cinco niveles, siendo el 5 el más grave de ellos.

    Reino Unido alcanzó el nivel de riesgo “grave” por última vez en noviembre de 2021, tras el atentado con bomba en el Hospital de Mujeres de Liverpool y el asesinato del político conservador David Amess, antes de que la categoría se redujera a “sustancial” en febrero de 2022.

    El sospechoso de apuñalar al menos a dos personas frente a una sinagoga en el barrio de Golders Green pasó en 2020 por un programa de prevención de terrorismo. El hombre de 45 años, identificado como Essa Suleiman, de nacionalidad británica y origen somalí, llegó legalmente al país y reside en el sureste de Londres.

    Más sobre:Reino UnidoNivel de alertaAntiterroristaGraveAtaqueSinagogaLondresExtrema derechaShabana MahmoodMundo

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