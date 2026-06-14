JD Vance asegura que acuerdo con Irán “transformará el Medio Oriente los próximos 50 años” si Teherán cumple los acuerdos

A tan solo minutos de la firma del acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos este domingo, el vicepresidente del país americano, JD Vance, sostuvo que si los iraníes cumplen con el acuerdo de no obtener bombas nucleares “transformarían fundamentalmente Medio Oriente durante los próximos 50 años”.

Fue el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, quien confirmó el acuerdo a través de X que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y el compromiso de Teherán de no desarrollar ni adquirir armas nucleares.

En conversación con Fox News, Vance aseguró que el pacto representa un “gran momento” para Washington y precisó que “Irán nunca tendrá un arma nuclear”, pues la restricción no solo apunta a impedir que el país busque desarrollar armamento atómico, sino también que intente adquirirlo o comprarlo.

“Esto solo ocurrirá si Irán cumple con su promesa (...) Hay un enfoque aquí en el que verificamos y en el que existen beneficios reales siempre que Irán cumpla con su parte de la obligación”, apuntó Vance.

De acuerdo con el vicepresidente estadounidense, si Irán respeta los términos del acuerdo, “transformará fundamentalmente Medio Oriente durante los próximos 50 años. Va a poner fin a la guerra. Hará que Medio Oriente sea más atractivo para la inversión”, afirmó.

El acuerdo se concretó en un escenario de meses de tensiones y el ataque de Israel a a Beirut que casi provocó el fracaso de las conversaciones.