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    Fujimori sobrepasa por más de 18 mil votos a Sánchez con 98,55% de las actas escrutadas

    Según el último reporte de la ONPE del pasado sábado, la candidata de Fuerza Popular alcanza el 50.051% de los votos válidos, mientras que Sánchez registra el 49.949%.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Fujimori sobrepasa por más de 18 mil votos a Sánchez con 98,55% de las actas escrutadas

    La ultraderechista Keiko Fujimori sobrepasó por un margen estrecho de 18.488 votos a su rival en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de Perú, el izquierdista Roberto Sánchez, con el 98,55% de las actas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

    Según el último reporte de la ONPE del pasado sábado, la candidata de Fuerza Popular alcanza el 50.051% de los votos válidos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú registra el 49.949%.

    La candidata de Fuerza popular está a un paso de convertirse en la primera presidenta electa de la historia de Perú beneficiada por los votos del exterior y zonas urbanas, según el conteo oficial.

    Si bien el organismo electoral informó que se alcanzó el 100% de las actas procesadas de la segunda elección presidencial 2026, todavía quedan pendientes a contabilizar las actas observadas enviadas al Jurado Electoral Especial (JEE), aunque la mayoría favorecen a la candidata de Fuerza Popular.

    La proclamación oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones está en proceso y el traspaso de mando se espera para julio de 2026.

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