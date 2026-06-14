Estados Unidos e Irán firman acuerdo de paz y Trump anuncia apertura del estrecho de Ormuz

Irán y Estados Unidos llegaron a un acuerdo de paz, según anunciaron ambos países el domingo, lo que supone un importante avance tras casi cuatro meses de guerra que han generado una gran agitación política y económica a nivel mundial.

Fue el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien confirmó el domingo a través de su cuenta de X que, “tras intensas conversaciones”, se había alcanzado un pacto.

“ Ambas partes han declarado el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes , incluido el Líbano”, escribió el mandatario pakistaní en la red social.

🚨BREAKING: TRUMP HISTORIC! IRAN DEAL IS COMPLETE!



Strait of Hormuz is now WIDE OPEN.



Naval blockade lifted.



Let the oil flow! Futures markets are already reacting!



Peace on 47's birthday and Ukraine is NEXT!🔥🔥



HT @EricLDaugh pic.twitter.com/kpfQlRk0NE — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 14, 2026

“La ceremonia oficial de firma tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza”, siguió Sharif en X. “Agradecemos a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán su compromiso con la búsqueda de una solución diplomática al conflicto”, siguió.

La firma del acuerdo anunciada en primer lugar por el premier pakistaní y confirmada por Trump a través de un posteo en Truth Social incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz el viernes y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, y se dio luego de que Trump expresara repetidamente su optimismo sobre un acuerdo con los iraníes, llegando incluso a sugerir durante más de un mes que estaba prácticamente cerrado.

Sin embargo, a menudo estas conversaciones se habrían frustrado en el último momento sin la aprobación de Irán. Según consignó The Wall Street Journal, Trump se ha mostrado cada vez más frustrado con la guerra, ya que ha disparado los precios de la gasolina en Estados Unidos y ha dividido a algunos de sus seguidores.

Previo al anuncio de Sharif, Trump había afirmado que el acuerdo incluiría un compromiso por parte de Irán de no obtener armas nucleares y la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz. También expresó que no tenía prisa por extraer material nuclear de Irán, indicando que eso podría hacerse más adelante.

“Obtendremos el polvo nuclear más adelante, cuando estemos listos para intervenir. Diría que en el próximo mes o dos; no hay prisa”, declaró, calificando la operación de “inofensiva”.

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

Al ser consultado sobre el escepticismo respecto a que los iraníes realmente aceptaran, Trump dijo que él quería que terminaran los ataques y que ellos también querían que terminara la guerra. “Creo que quieren que se haga. Esto nunca les había sucedido antes”, afirmó.

Trump dijo que no le preocupaba tanto el cambio de régimen iraní como a algunos de sus críticos. “En cuanto al cambio de régimen, nunca me ha preocupado. Este es el tercer grupo con el que hemos tratado, y este es el más racional hasta ahora”, declaró el presidente estadounidense.

Trump afirmó que habría inspecciones rigurosas a los iraníes, pero no especificó cómo se llevarían a cabo, apuntó The Wall Street Journal. Dijo que Irán no recibiría dinero en efectivo en el acuerdo , pero que las sanciones podrían levantarse. “Veremos cómo se comportan”, afirmó.

Además, Trump declaró que creía que el bloqueo naval contra Irán estaba funcionando, calificándolo de “más efectivo que los ataques”.

El roce con Netanyahu

La firma tuvo lugar pocas horas después de que Trump expresara su frustración con el líder israelí, Benjamin Netanyahu, por el bombardeo que casi hizo fracasar las conversaciones.

Trump restó importancia a los nuevos ataques israelíes, pero afirmó que “todas las partes deben cesar las hostilidades”. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, pero las relaciones entre la Casa Blanca e Israel se han tensado desde entonces debido a objetivos contrapuestos. “Bibi no debería haber hecho eso”, dijo Trump sobre los ataques del domingo 7 de junio pasado en el Líbano. “No me gustó nada. Dispararon un par de misiles pequeños y fallaron por mucho”, siguió el mandatario.

Estragos causados por un bombardeo israelí en territorio libanés. Foto: Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo. Europa Press/Contacto/Marwan Naa

“Tienen que contraatacar, luego él contraatacará, y así la situación en Oriente Medio nunca terminará”, aseguró, según apuntó The Wall Street Journal.

Sin embargo, Trump afirmó que Netanyahu apoyaba la búsqueda de un acuerdo. “A Bibi le parece bien”, dijo. “¿Por qué le conviene a Bibi? Irán no puede tener un arma nuclear bajo ninguna circunstancia”. Pero Netanyahu ha expresado su preocupación por los términos de un posible acuerdo.

Horas antes, el domingo, Trump calificó el ataque israelí contra Beirut de desproporcionado e inoportuno, justo cuando estaba a punto de llegar a un acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra.

“El ataque de esta mañana en Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en un día tan especial, cuando estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán”, dijo Trump en una publicación en redes sociales. “Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue muy pequeño e insignificante; nadie resultó herido ni muerto, y no debería interrumpir este importante proceso. Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluyendo el Líbano, y todas las partes deberían deponer las armas”, agregó.

El ejército israelí atacó el domingo lo que afirmó ser un centro de mando de Hezbolá en las afueras de Beirut, después de que Hezbolá lanzara drones contra territorio israelí. No se reportaron heridos como resultado de los ataques con drones. Tres personas murieron y otras 15 resultaron heridas en el ataque a Beirut, según medios estatales libaneses.

El conflicto entre Israel y los militantes de Hezbolá, respaldados por Irán, se ha convertido en un obstáculo persistente para poner fin a la guerra con Irán. Ataques israelíes similares han provocado tensas conversaciones telefónicas entre Trump y Netanyahu en las últimas semanas. Según una fuente cercana al asunto, los funcionarios israelíes se mostraron sorprendidos por la publicación de Trump, que decía que “no debería haber más ataques de Israel en ningún lugar del Líbano”. Trump también instó a Hezbolá a detener sus ataques contra Israel.

el premier de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: archivo.

En respuesta al ataque israelí, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, amenazó con retirarse de las negociaciones. El ataque “demostró una vez más que Estados Unidos no tiene la voluntad ni la capacidad de cumplir con sus obligaciones”, afirmó. “Si no se tiene la voluntad ni la capacidad de cumplir con los compromisos, no es posible hablar de continuar por este camino”.

Altos funcionarios iraníes habían advertido que Teherán tomaría represalias contra Israel. “La respuesta de los guerreros del Islam es inminente”, declaró Mohammad Zolghadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el organismo encargado de los asuntos militares y de seguridad del país. “El Líbano es vital para nosotros, y no toleraremos ninguna violación de las líneas rojas de la República Islámica”, declaró en la cuenta de X del Consejo.

El ejército iraní anunció el domingo que se preparaba para lanzar ataques contra Israel.

“Israel no tolerará ataques contra su territorio”, declaró Netanyahu el domingo. Israel ha afirmado que responderá a cualquier ataque de Hezbolá contra su territorio con ataques contra Beirut.

Una delegación de Qatar, uno de los países mediadores, viajó a Teherán el domingo con la esperanza de concretar el pacto, según un funcionario de Oriente Medio y la agencia de noticias Fars, afiliada a los servicios de seguridad iraníes.

Según consignó The Wall Street Journal, Netanyahu se opone a un acuerdo con Irán y ha presionado para que se reanuden las hostilidades, según fuentes cercanas al asunto. Sus opositores y aliados lo han criticado por lo que consideran un acuerdo débil con Irán y por la percepción de que Estados Unidos está limitando el uso de la fuerza por parte de Israel en el Líbano. Antes de los ataques israelíes del domingo, el ministro de Finanzas de Netanyahu, Bezalel Smotrich, había instado al líder a atacar Beirut.