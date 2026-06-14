SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Estados Unidos e Irán firman acuerdo de paz y Trump anuncia apertura del estrecho de Ormuz

    El presidente de Pakistán, que hizo de mediador, dijo que ambas partes declararon el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano.

    Por 
    Ignacio Vera
    Persona ondeano bandera de Irán. Foto: Xinhua Sha Dati

    Irán y Estados Unidos llegaron a un acuerdo de paz, según anunciaron ambos países el domingo, lo que supone un importante avance tras casi cuatro meses de guerra que han generado una gran agitación política y económica a nivel mundial.

    Fue el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien confirmó el domingo a través de su cuenta de X que, “tras intensas conversaciones”, se había alcanzado un pacto.

    Ambas partes han declarado el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”, escribió el mandatario pakistaní en la red social.

    “La ceremonia oficial de firma tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza”, siguió Sharif en X. “Agradecemos a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán su compromiso con la búsqueda de una solución diplomática al conflicto”, siguió.

    La firma del acuerdo anunciada en primer lugar por el premier pakistaní y confirmada por Trump a través de un posteo en Truth Social incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz el viernes y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, y se dio luego de que Trump expresara repetidamente su optimismo sobre un acuerdo con los iraníes, llegando incluso a sugerir durante más de un mes que estaba prácticamente cerrado.

    Sin embargo, a menudo estas conversaciones se habrían frustrado en el último momento sin la aprobación de Irán. Según consignó The Wall Street Journal, Trump se ha mostrado cada vez más frustrado con la guerra, ya que ha disparado los precios de la gasolina en Estados Unidos y ha dividido a algunos de sus seguidores.

    Previo al anuncio de Sharif, Trump había afirmado que el acuerdo incluiría un compromiso por parte de Irán de no obtener armas nucleares y la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz. También expresó que no tenía prisa por extraer material nuclear de Irán, indicando que eso podría hacerse más adelante.

    “Obtendremos el polvo nuclear más adelante, cuando estemos listos para intervenir. Diría que en el próximo mes o dos; no hay prisa”, declaró, calificando la operación de “inofensiva”.

    Al ser consultado sobre el escepticismo respecto a que los iraníes realmente aceptaran, Trump dijo que él quería que terminaran los ataques y que ellos también querían que terminara la guerra. “Creo que quieren que se haga. Esto nunca les había sucedido antes”, afirmó.

    Trump dijo que no le preocupaba tanto el cambio de régimen iraní como a algunos de sus críticos. “En cuanto al cambio de régimen, nunca me ha preocupado. Este es el tercer grupo con el que hemos tratado, y este es el más racional hasta ahora”, declaró el presidente estadounidense.

    Trump afirmó que habría inspecciones rigurosas a los iraníes, pero no especificó cómo se llevarían a cabo, apuntó The Wall Street Journal. Dijo que Irán no recibiría dinero en efectivo en el acuerdo, pero que las sanciones podrían levantarse. “Veremos cómo se comportan”, afirmó.

    Además, Trump declaró que creía que el bloqueo naval contra Irán estaba funcionando, calificándolo de “más efectivo que los ataques”.

    El roce con Netanyahu

    La firma tuvo lugar pocas horas después de que Trump expresara su frustración con el líder israelí, Benjamin Netanyahu, por el bombardeo que casi hizo fracasar las conversaciones.

    Trump restó importancia a los nuevos ataques israelíes, pero afirmó que “todas las partes deben cesar las hostilidades”. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, pero las relaciones entre la Casa Blanca e Israel se han tensado desde entonces debido a objetivos contrapuestos. “Bibi no debería haber hecho eso”, dijo Trump sobre los ataques del domingo 7 de junio pasado en el Líbano. “No me gustó nada. Dispararon un par de misiles pequeños y fallaron por mucho”, siguió el mandatario.

    Estragos causados por un bombardeo israelí en territorio libanés. Foto: Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo. Europa Press/Contacto/Marwan Naa

    “Tienen que contraatacar, luego él contraatacará, y así la situación en Oriente Medio nunca terminará”, aseguró, según apuntó The Wall Street Journal.

    Sin embargo, Trump afirmó que Netanyahu apoyaba la búsqueda de un acuerdo. “A Bibi le parece bien”, dijo. “¿Por qué le conviene a Bibi? Irán no puede tener un arma nuclear bajo ninguna circunstancia”. Pero Netanyahu ha expresado su preocupación por los términos de un posible acuerdo.

    Horas antes, el domingo, Trump calificó el ataque israelí contra Beirut de desproporcionado e inoportuno, justo cuando estaba a punto de llegar a un acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra.

    “El ataque de esta mañana en Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en un día tan especial, cuando estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán”, dijo Trump en una publicación en redes sociales. “Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue muy pequeño e insignificante; nadie resultó herido ni muerto, y no debería interrumpir este importante proceso. Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluyendo el Líbano, y todas las partes deberían deponer las armas”, agregó.

    El ejército israelí atacó el domingo lo que afirmó ser un centro de mando de Hezbolá en las afueras de Beirut, después de que Hezbolá lanzara drones contra territorio israelí. No se reportaron heridos como resultado de los ataques con drones. Tres personas murieron y otras 15 resultaron heridas en el ataque a Beirut, según medios estatales libaneses.

    El conflicto entre Israel y los militantes de Hezbolá, respaldados por Irán, se ha convertido en un obstáculo persistente para poner fin a la guerra con Irán. Ataques israelíes similares han provocado tensas conversaciones telefónicas entre Trump y Netanyahu en las últimas semanas. Según una fuente cercana al asunto, los funcionarios israelíes se mostraron sorprendidos por la publicación de Trump, que decía que “no debería haber más ataques de Israel en ningún lugar del Líbano”. Trump también instó a Hezbolá a detener sus ataques contra Israel.

    el premier de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: archivo.

    En respuesta al ataque israelí, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, amenazó con retirarse de las negociaciones. El ataque “demostró una vez más que Estados Unidos no tiene la voluntad ni la capacidad de cumplir con sus obligaciones”, afirmó. “Si no se tiene la voluntad ni la capacidad de cumplir con los compromisos, no es posible hablar de continuar por este camino”.

    Altos funcionarios iraníes habían advertido que Teherán tomaría represalias contra Israel. “La respuesta de los guerreros del Islam es inminente”, declaró Mohammad Zolghadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el organismo encargado de los asuntos militares y de seguridad del país. “El Líbano es vital para nosotros, y no toleraremos ninguna violación de las líneas rojas de la República Islámica”, declaró en la cuenta de X del Consejo.

    El ejército iraní anunció el domingo que se preparaba para lanzar ataques contra Israel.

    “Israel no tolerará ataques contra su territorio”, declaró Netanyahu el domingo. Israel ha afirmado que responderá a cualquier ataque de Hezbolá contra su territorio con ataques contra Beirut.

    Una delegación de Qatar, uno de los países mediadores, viajó a Teherán el domingo con la esperanza de concretar el pacto, según un funcionario de Oriente Medio y la agencia de noticias Fars, afiliada a los servicios de seguridad iraníes.

    Según consignó The Wall Street Journal, Netanyahu se opone a un acuerdo con Irán y ha presionado para que se reanuden las hostilidades, según fuentes cercanas al asunto. Sus opositores y aliados lo han criticado por lo que consideran un acuerdo débil con Irán y por la percepción de que Estados Unidos está limitando el uso de la fuerza por parte de Israel en el Líbano. Antes de los ataques israelíes del domingo, el ministro de Finanzas de Netanyahu, Bezalel Smotrich, había instado al líder a atacar Beirut.

    Más sobre:IránEstados UnidosIsraelLíbanoAcuerdoDonald TrumpMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    JD Vance asegura que acuerdo con Irán “transformará el Medio Oriente los próximos 50 años” si Teherán cumple los acuerdos

    Trump celebra su cumpleaños 80 con un evento de artes marciales mixtas de la UFC

    Medios iraníes afirman que Teherán habría aceptado alto el fuego tras concesiones de Trump sobre Líbano y el estrecho de Ormuz

    Tras 15 días: continúan las protestas en Albania contra centro turístico vinculado a Ivanka Trump y Jared Kushner

    Mueren 12 personas tras caída de avioneta usada para paracaidismo en Missouri

    Formalizan a 10 imputados por venta fraudulenta de licencias de conducir en Alto Hospicio

    Lo más leído

    1.
    Guyana nomina a Carolyn Rodrigues-Birkett como candidata a secretaria general de la ONU

    Guyana nomina a Carolyn Rodrigues-Birkett como candidata a secretaria general de la ONU

    2.
    Medios iraníes afirman que Teherán habría aceptado alto el fuego tras concesiones de Trump sobre Líbano y el estrecho de Ormuz

    Medios iraníes afirman que Teherán habría aceptado alto el fuego tras concesiones de Trump sobre Líbano y el estrecho de Ormuz

    3.
    Mueren 12 personas tras caída de avioneta usada para paracaidismo en Missouri

    Mueren 12 personas tras caída de avioneta usada para paracaidismo en Missouri

    4.
    El golpe de Trump contra el líder del Tren de Aragua y sus vínculos con Chile

    El golpe de Trump contra el líder del Tren de Aragua y sus vínculos con Chile

    5.
    Mujer fallece intentando hacer puenting en Brasil: no contaba con ninguna medida de seguridad ni cuerdas

    Mujer fallece intentando hacer puenting en Brasil: no contaba con ninguna medida de seguridad ni cuerdas

    6.
    Tras 15 días: continúan las protestas en Albania contra centro turístico vinculado a Ivanka Trump y Jared Kushner

    Tras 15 días: continúan las protestas en Albania contra centro turístico vinculado a Ivanka Trump y Jared Kushner

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    Servicios

    PAES de Invierno: reconocimiento de salas se realizará este lunes 15 de junio

    PAES de Invierno: reconocimiento de salas se realizará este lunes 15 de junio

    Dónde y a qué hora ver a Suecia vs. Túnez en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Suecia vs. Túnez en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Costa de Marfil vs. Ecuador en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Costa de Marfil vs. Ecuador en TV y streaming

    Formalizan a 10 imputados por venta fraudulenta de licencias de conducir en Alto Hospicio
    Chile

    Formalizan a 10 imputados por venta fraudulenta de licencias de conducir en Alto Hospicio

    Plan “Seguridad en Movimiento” de Carabineros deja cerca de 500 detenidos en Santiago

    PAES de Invierno: reconocimiento de salas se realizará este lunes 15 de junio

    Sólo nueve comunas de la RM tienen capacidad para atender y orientar a emprendedores de forma efectiva
    Negocios

    Sólo nueve comunas de la RM tienen capacidad para atender y orientar a emprendedores de forma efectiva

    Cómo opera la UAF y cuál fue su rol en la Operación Tokio

    El lento e intrincado inicio de Jorge Trujillo al mando del SII

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán
    Tendencias

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    Países Bajos desentona y cede un postrero empate ante el corajudo equipo de Japón en su estreno del Mundial 2026
    El Deportivo

    Países Bajos desentona y cede un postrero empate ante el corajudo equipo de Japón en su estreno del Mundial 2026

    Leones de Quilpué se consagran campeones en la final de la LNB al derrotar a Español de Osorno

    En vivo: la UC se mide con Univesidad de Concepción para cerrar la primera rueda como escolta

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo
    Tecnología

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro
    Cultura y entretención

    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro

    Mueren Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi en accidente de helicópteros en Río de Janeiro

    Vito, sálvame, que me ahogo: un relato de Jaime Bayly

    JD Vance asegura que acuerdo con Irán “transformará el Medio Oriente los próximos 50 años” si Teherán cumple los acuerdos
    Mundo

    JD Vance asegura que acuerdo con Irán “transformará el Medio Oriente los próximos 50 años” si Teherán cumple los acuerdos

    Trump celebra su cumpleaños 80 con un evento de artes marciales mixtas de la UFC

    Medios iraníes afirman que Teherán habría aceptado alto el fuego tras concesiones de Trump sobre Líbano y el estrecho de Ormuz

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano