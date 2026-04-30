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    Por qué deberías empezar a usar inteligencia artificial si tienes una pyme en Chile

    Cómo usar la inteligencia artificial en pymes en Chile: estos son los beneficios, primeros pasos y las claves para automatizar procesos, mejorar la gestión y crecer sin aumentar los costos.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Por qué deberías empezar a usar inteligencia artificial si tienes una pyme en Chile Tendencias / La Tercera

    En Chile, las pequeñas y medianas empresas (pymes) se enfrentan a un escenario cada vez más competitivo. Y en medio del auge de la inteligencia artificial, usar esta tecnología a su favor puede marcar un antes y un después en su negocio.

    Y aunque es común pensarlo, para usar la IA no es necesario ser una “empresa grande”. Las cifras más recientes, compartidas por Valor Pyme –una plataforma para emprendedores liderada por BCI– muestran que muchos emprendedores chilenos ya están apostando por esta tecnología.

    Entre el 70 y 80% de las pymes y grandes empresas de Chile han incorporado la inteligencia artificial a sus operaciones, según los datos del Estudio Adopción de IA y Entel Digital + CENIA (2025).

    Sin embargo, hay una principal barrera: la falta de capacitación interna. Y es que no se trata de utilizar la IA de forma aislada, sino de conectarla a la pyme y sacarle todo el potencial en el día a día.

    En conversación con La Tercera, Carlos Migliardi, Digital Growth Manager de Defontana, una empresa chilena de tecnología, explica los beneficios para una pyme de incorporar a la IA en su operación, y cuál debería ser el primer paso para aprovechar la tecnología a su favor.

    Por qué deberías empezar a usar inteligencia artificial si tienes una pyme en Chile Tendencias / La Tercera

    Cómo empezar a usar IA en una pyme

    El primer paso para Migliardi, es entender que usar IA en una pyme no significa reducir el personal, sino “eliminar tareas que nunca debieron consumir tiempo humano”.

    Es decir, gracias a la IA, quienes gestionan una pyme pueden dejar de ocuparse de tareas repetitivas como responder consultas de clientes, ingresar datos manualmente, buscar información en distintos sistemas, generar reportes básicos o hacer seguimientos operativos. “Todo eso hoy lo puede absorber la IA”.

    “El punto clave es este: no se trata de trabajar menos, se trata de trabajar mejor. Las personas dejan de operar el sistema y pasan a tomar decisiones sobre el negocio. Ahí es donde realmente se genera valor, y ahí es donde las pymes tienen una oportunidad enorme que todavía no están aprovechando del todo”, dice el especialista.

    El segundo paso es comprender que usar IA de forma aislada no es lo mismo que integrarla a la operación diaria de la pyme. Es decir, no basta con, por ejemplo, solo tener un bot que atienda a los clientes.

    Por qué deberías empezar a usar inteligencia artificial si tienes una pyme en Chile

    Lo que hacen distinto las pymes que logran avanzar es “conectar la IA con su ERP y sus datos reales, automatizar procesos completos en lugar de tareas puntuales, e incorporar agentes que ejecutan acciones concretas”.

    “El ejemplo más ilustrativo hoy es el módulo de compras agéntico: en lugar de que una persona busque órdenes de compra en el sistema, revise correos, consolide información y genere un reporte, existe un agente que actúa exactamente como ese colaborador lo haría”.

    La IA puede encargarse de todo eso, y enviarle al encargado un correo con el estado de las órdenes de compra pendientes, indicarle cuáles tienen retraso, generar el reporte de gestión y escalar los casos que requieren decisión humana, sin intervención manual.

    “El salto no viene por usar IA — viene por rediseñar cómo opera la empresa”, añade el especialista. “Las pymes que optimicen sus procesos con inteligencia artificial van a poder escalar sin contratar el doble de personas ni duplicar sus costos”.

    Por qué deberías empezar a usar inteligencia artificial si tienes una pyme en Chile Tendencias / La Tercera

    El primer uso de IA que una pyme puede implementar mañana mismo

    “El primer paso debería ser un agente de atención automática”, dice Migliardi. “Algo enfocado: que responda preguntas frecuentes, que opere desde la web o WhatsApp, que filtre y derive clientes. Simple, pero con impacto inmediato en tiempo operativo, experiencia del cliente y oportunidades de venta”.

    Según el experto, este tipo de soluciones hoy está al alcance de cualquier persona. No necesitan un consultor especializado, “no hay excusa tecnológica”: es fácil y requiere poco tiempo.

    “Después de ese primer paso, el siguiente nivel es conectar esa capa con los procesos internos y ahí es donde la transformación real comienza”.

    Para el especialista, el foco de la IA en Chile ya cambió. La pregunta ya no es si va a reemplazar personas o no. En cambio, “la pregunta correcta es: ¿va a crecer tu empresa sin aumentar su complejidad operativa?”

    “Ese es el cambio que ya está ocurriendo. La pregunta para cada pyme es si va a liderarlo o a reaccionar tarde”.

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