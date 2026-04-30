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    Abel Ferreira explota contra Ariel Holan en el empate de Palmeiras ante Cerro Porteño: “Es triste ver esto en el siglo 21”

    El técnico del Verdao arremete contra la medida de su par del Ciclón. El estratega argentino intentó sacar ventaja deportiva con la medida de la cancha.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Abel Ferreira explota contra Ariel Holan en el empate de Palmeiras ante Cerro Porteño: “Es triste ver esto en el siglo 21”. Fotos: @palmeiras/@ccp1912oficial

    El empate 1-1 entre Cerro Porteño y Palmeiras por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores dejó cuestionamientos por la reducción del ancho del campo de juego en el estadio La Nueva Olla.

    El equipo paraguayo, dirigido por Ariel Holan, achicó el ancho de la cancha de 68 a 64 metros, el mínimo permitido por el reglamento. El objetivo del extécnico de la UC era limitar los espacios y condicionar el juego del conjunto brasileño.

    Tras el encuentro, Abel Ferreira cuestionó la medida. “Nunca había visto algo así en mi vida. Es la primera vez que veo algo así. Pero hay que preguntarle a la Conmebol”, señaló el entrenador de Palmeiras.

    Cerro Porteño achicó la cancha cuatro metros en el duelo ante Palmeiras.

    “¿Sabes en qué siglo estamos? No tengo nada más que decir. Es triste ver esto en el siglo 21, muy triste, pero yo no soy el responsable, yo no soy el que lo organiza. Casi me sanciona la Conmebol por decir... Hay que tener mucho cuidado”, añadió.

    Ferreira también evitó profundizar en críticas hacia el organismo subcontinental. “No puedo hablar de la Conmebol. Parece que tenemos prohibido hablar de ella. No me pregunten sobre eso. A veces dicen que no hablo de fútbol. Si me preguntan sobre fútbol, hablaré de fútbol. Por el bien de todos”, enfatizó.

    “Voy a dejar de ser un escudo para asuntos que no tienen que ver con el juego. Si me preguntan sobre el calendario, que hable la directiva. Yo solo voy a hablar de fútbol. Si quieren hacerme una pregunta sobre fútbol, pregunten sin problema”, sumó.

    Por su parte, Holan le restó importancia a la decisión y se apoyó en el reglamento vigente. “Las normas son claras con respecto a las medidas mínimas, tanto de largo como de ancho. En América, para todos los participantes de este gran torneo que es la Libertadores son 100 x 64. La cancha de hoy tenía 64 de ancho y 105 de largo. Creo que eso no es determinante para el juego”, explicó.

    Tras la igualdad, Sporting Cristal queda como sorprendente líder del Grupo F. El equipo peruano le ganó 2-0 a Junior. Palmeiras queda con cinco unidades y Cerro Porteño con cuatro. El elenco de Colombia es colista con una unidad.

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