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    “Los favoreció de forma abismal”: en Perú critican a Piero Maza por su arbitraje entre Palmeiras y Sporting Cristal

    El juez nacional acabó cobrando un penal que permitió que el conjunto brasileño se quedara con el triunfo en la Copa Libertadores.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Piero Maza es criticado en Perú por su actuación en el duelo entre Palmeiras y Sporting Cristal. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El arbitraje chileno volvió a dejar dudas a nivel internacional, ahora en la Copa Libertadores. Piero Maza fue el encargado de dirigir el encuentro entre Sporting Cristal y Palmeiras por la segunda fecha de la fase de grupos del torneo.

    La escuadra brasileña había podido adelantarse en el marcador en el minuto 27 con la anotación de Murilo. No obstante, Juan González apareció en los 41′ para poner el 1-1 parcial con el que ambos equipos se fueron al descanso.

    En el segundo tiempo el VAR fue el protagonista. rimero, en los 62′ anuló el gol de José López tras determinar que hubo posición de adelanto.

    Sin embargo, en los 79′, el videoarbitraje volvió a ser determinante al llamar a Maza a revisar un supuesto penal que el chileno acabó confirmando tras revisar las imágenes. Esta vez, López pudo celebrar y el marcador acabó a favor de los locales por 2-1.

    Críticas a Maza

    Claro que esta última jugada provocó las críticas de los medios peruanos. El Comercio, por ejemplo, informó que “en este Sporting Cristal de Maxlorens, también podemos ilusionarnos por los Mateos y los Joaos. En vez de criticarlos por penales mal cobrados y cabezazos errados, no sería mejor abrazarlos y enseñarles el camino. Que entiendan la caída. Porque es duro el 2-1 ante un Palmeiras favorecido de forma abismal por el árbitro chileno Piero Maza”.

    Más adelante apuntaron que “A falta de 10 y con 1-1 en el marcador, el juvenil celeste Joao Cuenca de 18 años cayó en la trampa de Luighi dentro del área rimense. El chileno Maza fue al VAR y compró la falta que el ‘Flaco’ López cambió por gol. Totalmente discutible, y además, por segunda fecha consecutiva un penal polémico define el partido entre un equipo peruano y otro brasileño. Le pasó a Cusco en Perú y a Cristal en Sao Paulo”.

    La República, por su lado, expuso que “Sporting Cristal estuvo muy cerca de obtener un gran resultado en su visita a Palmeiras; sin embargo, un polémico penal fue determinante para que el Verdao se lleve el triunfo 2-1 en la segunda jornada del grupo F de la Copa Libertadores. Los dirigido por Zé Roberto tendrán que dar vuelta a la página y su próximo rival será Junior en Barranquilla”.

    A su vez, RPP escribió que “Palmeiras sufrió más de lo previsto para imponerse 2-1 al Sporting Cristal en un duelo en que el equipo brasileño superó los 500 goles en la Copa Libertadores y neutralizó la increíble volea del lateral argentino Juan González”.

    “El VAR sonrió al cuadro limeño anulando un gol de ‘Flaco’ López por fuera de juego. Sin embargo, el VAR también fue el encargado de señalar un polémico penalti de Cuenca sobre Arthur Gabriel que transformó el delantero argentino”, añadieron.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolPiero MazaCopa LibertadoresSporting CristalPalmeiras

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