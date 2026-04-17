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    La Sub 17 le devuelve el aire a Nicolás Córdova: “Estos resultados nos fortalecen para mirar a un futuro prometedor”

    El Jefe Técnico de las Selecciones Masculinas celebra la clasificación al Mundial de la categoría, de la mano de Ariel Leporati. Destaca los frutos de un proyecto en pleno desarrollo.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Nicolás Córdova, en el amistoso ante Cabo Verde. www.photosport.nz

    Nicolás Córdova recupera el aire. Habla como el Jefe Técnico de las Selecciones Juveniles Masculinas, pero, en el fondo, la clasificación de la Sub 17 al Mundial de Qatar, es, también, un desahogo por los resultados que había cosechado en el evento planetario Sub 20 que se jugó en Chile e, incluso, por el último resultado de la Roja adulta, la estrepitosa caída ante Nueva Zelanda. Esa vez, pidió calma para crecer.

    Ahora, el tono es distinto. “Estamos muy contentos por esta clasificación. La verdad es que ha sido un torneo difícil, un grupo muy parejo. Las cinco selecciones estábamos a un nivel muy similar. Afortunadamente hoy (el jueves) pudimos hacer un tremendo partido y llevarnos una victoria un poquito más holgada y más tranquilizadora. Estamos muy contentos por haber clasificado al Mundial de Qatar”, sostiene, respecto del objetivo cumplido en el Sudamericano de Paraguay.

    La Sub 17 le devuelve el aire a Nicolás Córdova: “Estos resultados nos fortalecen para mirar a un futuro prometedor”

    En toda su intervención, Córdova resalta los frutos de un trabajo de largo aliento. “Este proceso comenzó el año pasado, con los microciclos regionales. De aquellos microciclos salieron Joaquín Muñoz, Sebastián Melgarejo, Lucas López, entre otros. Es súper importante que se entienda que es un proceso largo, que los jugadores tienen que tener maduración, porque cuando los detectamos son más pequeños. A nivel federativo se están haciendo cosas muy importantes. Esta Selección, antes de este Sudamericano, jugó 16 partidos internacionales. Eso es algo que hay que destacar, porque no siempre pasa. Ahora, nos deja la exigencia de tener que jugar muy buenos partidos internacionales para poder preparar el Mundial”, explica.

    Estamos contentos, porque se va avanzando. A veces queremos los resultados inmediatamente, pero este es un proyecto largo. Este es el tercer año de este proyecto, por lo tanto esta es la primera categoría en que el scout lo hacemos completamente nosotros. Son jugadores que por primera vez vinieron a la Selección. Algunos de ellos ya han tenido el Sudamericano Sub 15 el año pasado, por lo tanto hemos venido con seis jugadores regalando un año de edad. Uno con dos. Estamos tratando de darles continuidad a los jugadores, al proyecto y este tipo de resultados nos fortalecen para mirar hacia un futuro más prometedor”, valora.

    Una rueda que no para

    En ese sentido, el estratega refuerza la idea de que el trabajo no se detiene. “La Sub 16 ya se está preparando desde marzo para este mismo torneo. Hay que prepararla un año antes. La Sub 15 tiene Sudamericano en septiembre. Por lo tanto, es súper importante que continuamente se esté trabajando con esas tres categorías más la Sub 20, que tiene Sudamericano en enero”, plantea.

    Córdova valora la colaboración transversal. “Por eso es tan importante la comunicación y el vínculo que tenemos con los clubes. En ese sentido, es justo agradecer el trabajo que están haciendo ellos, la disposición que han tenido con la Selección. Esto no es un premio solo a lo que se hace en la Selección, sino también a lo que se hace a diario en los clubes. Hemos abierto las cartas para que clubes que anteriormente no tenían seleccionados los tengan. Esta Selección tiene jugadores de Iquique, de Huachipato, de Curicó, de Universidad de Concepción, de Coquimbo, Everton. Eso también nos pone contentos. Talento hay en muchos lados. Hay que ir a buscarlo”, concluye.

    Más sobre:Nicolás CórdovaLa RojaSelecciónSelección Sub 17Ariel LeporatiFútbolFútbol Nacional

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