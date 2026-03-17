El palo de Arturo Vidal a Nicolás Córdova por la nómina de la Roja: “Cuando uno habla tiene que ser consecuente”

Colo Colo celebra. Este lunes, por la séptima fecha de la Liga de Primera, derrotó en Pedrero por 2-0 a Huachipato y acumuló se segunda victoria consecutiva. El resultado los mantiene en el liderato del torneo con 15 unidades, un punto por sobre Deportes Limache, su más cercano perseguidor.

La victoria ante los Acereros, con goles de Álvaro Madrid y Claudio Aquino, dejó los ánimos a tope en el Monumental. Después del triunfo, Arturo Vidal habló sobre el nivel del equipo y las dificultades que les presentó el elenco de Talcahuano. “Creo que hoy era muy importante ganar, volver a mejorar luego de lo que se hizo contra Audax Italiano. Fue un gran partido”, comenzó diciendo a TNT Sports.

“Vamos a dejar la vida por ganar este año, cada día jugamos mejor. El equipo crece mucho, sé lo que se trabaja en la semana y uno se siente bien por eso”, añadió.

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Además, habló sobre su nueva ubicación dentro de la cancha en esta temporada, en el centro de la línea de tres: “Es una posición que me gusta mucho, la he ido mejorando partido a partido. Es importante que los compañeros te escuchen cuando uno da una instrucción”, cerró.

Palo para Córdova

Por último, en la zona mixta de Pedrero, fue consultado por la nómina de Nicolás Córdova para los duelos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda. El Rey se molestó por la poca presencial de jugadores jóvenes.

“Cuando uno habla tiene que ser consecuente. Cuando tú hablas de que la Selección tiene que mirar jugadores hacia el futuro, tú tienes que llamar jugadores jóvenes”, comenzó declarando.

“Tienes partidos amistosos no para mostrar a los jugadores que una ya conoce. Cuando todos dicen que la Selección se tiene que preparar para el próximo Mundial, no tienes que llamar a los mismos, tienes que llamar a los jóvenes que están acá en Chile, a los que están saliendo al extranjero y ahí te habla de ser consecuente”, cerró.

Quien también habló luego del triunfo sobre Huachipato fue Fernando Ortiz, estratega del Cacique. “Siempre tuvimos intenciones de querer ganar el partido. Seguimos creciendo como equipo. Analizamos el momento del equipo rival y lo vamos llevando para un buen funcionamiento. Es un triunfo más, el camino es largo; lo importante es que los chicos se sientan bien”, cerró.

El próximo partido de Colo Colo será contra Coquimbo Unido en el estadio Monumental. El duelo marcará su estreno en la Copa de la Liga, el nuevo torneo del fútbol chileno para esta temporada.