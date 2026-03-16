Christian Garin no logra sostener su auspicioso comienzo ante Liam Draxl y se despide del Masters 1000 de Miami

Christian Garin (95º) fue el primero de los tres tenistas chilenos en saltar a la cancha en las clasificaciones del Masters 1000 de Miami. El número dos del país recibió una invitación para jugar la qualy del torneo que consagró a Marcelo Ríos como el mejor tenista del planeta en 1998.

El tenista nacional se midió con el canadiense Liam Draxl (147º) en su estreno en Florida, con la obligación de mejorar su imagen tras su participación en el Challenger 175 de Cap Cana la semana anterior, la que fue su primera aproximación al cemento tras la gira sudamericana de polvo de ladrillo.

Gago mostró un buen nivel mientras mantuvo la intensidad y concentración, con buenos números con su saque, tiros profundos y una derecha con bastante protagonismo. Sin embargo, no pudo sostenerlo a lo largo del encuentro e, incluso, padeció molestias físicas. Así, se despidió con una derrota por 4-6, 6-4 y 6-2.

Tuvo pocos momentos difíciles en el primer set, pero con mucho coraje los sacó adelante. Salvó un 0-30 en el quinto juego y un punto de quiebre en el noveno, para luego, con bastante decisión, romper el saque de su rival en el décimo y así cerrar a su favor el capítulo inicial.

Sin bencina

Luego de quedarse con la primera manga, Garin mantuvo la solidez y la concentración para afrontar los momentos claves hasta el séptimo game, cuando el canadiense logró arrebatarle por primera vez el servicio en el partido tras una serie de errores no forzados en su turno de saque.

De ahí en más, el pupilo de Martín Rodríguez aumentó sus errores no forzados y eso le bastó al norteamericano para llevar el partido a un tercer parcial.

En el último capítulo, parecía que el nacido en Arica retomaba la senda. De hecho, llegó a quebrar para ponerse 2-0, mostrando brevemente lo mejor de su repertorio, con tiros ajustados a las líneas y tomando la iniciativa de los puntos. Pero esa sensación se esfumó en el game siguiente, donde Draxl logró recuperar el quiebre y dejar todo igualado.

El canadiense aprovechó el bajón del chileno y, sin hacer mucho, le volvió a arrebatar el servicio. Fue ahí cuando Garin solicitó atención médica por algunas molestias físicas.

Un nuevo break de Draxl sentenció la suerte del nacional, quien a esas alturas lucía muy mermado físicamente y resignado a una nueva derrota, que acentúa el difícil momento deportivo que vive. Si su físico se lo permite, la próxima semana estará disputando el Challenger de Sao Paulo.

Tabilo tiene rival

El único tenista chileno en el cuadro principal de Miami es Alejandro Tabilo (41º), quien se estrenará frente al argentino Francisco Comesaña (82º). De ganar, su rival será el ruso Andrey Rublev (14º), quien quedó libre en la primera ronda por ser cabeza de serie.

El zurdo buscará mejorar lo hecho la semana pasada en Indian Wells, donde se despidió en segunda ronda tras caer ante el ruso Daniil Medvedev, a la postre, finalista del certamen.