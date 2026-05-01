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    Gobierno descarta revocar concesión de Enel por cortes de energía de 2024: “Cumple con los estándares exigidos”

    Desde el Ministerio de Energía indicaron que, tras un informe técnico emitido por la SEC y un análisis jurídico realizado por la cartera, se determinó que “no se configura la causal para proceder a la caducidad de la concesión” de la eléctrica italiana.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Andres Perez

    El Ministerio de Energía informó este jueves que decidió no caducar la concesión de la eléctrica Enel en la Región Metropolitana, poniendo fin así al proceso administrativo que se inició en agosto de 2024 por los extensos cortes de luz ocurridos producto de un sistema frontal en Santiago.

    En esa ocasión, el evento climático comprometió la infraestructura eléctrica, especialmente en la zona central, dejando sin luz a miles de clientes durante varios días. La molestia llegó hasta el gobierno de este entonces -encabezado por Gabriel Boric- y las autoridades instruyeron a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) iniciar un proceso de de caducidad a la concesión de la empresa italiana.

    En este marco, a través de un comunicado emitido esta jornada, la cartera encabezada por Ximena Rincón informó que el pasado 13 de abril, le solicitó a la SEC remitir la información respecto al desempeño de la empresa Enel, a raíz de la petición de revisión de la concesión de 2024.

    Así, la SEC realizó un análisis de los datos entre 2019 y 2025, evaluando la calidad de suministro, la calidad comercial y la calidad de producto de la eléctrica.

    “Como resultado de este estudio, la SEC elaboró un informe técnico, remitido a este ministerio con fecha 29 de abril, que concluye que, durante todo el periodo analizado, la empresa ha mantenido sus estándares de desempeño dentro de lo exigido por la normativa legal y reglamentaria vigente”, indican desde la cartera.

    Agrega que, en base a estos antecedentes, “el Ministerio de Energía llevó a cabo un análisis jurídico que determinó que, conforme a la normativa del sistema eléctrico, no se configura la causal para proceder a la caducidad de la concesión. Esto, en consideración a que la empresa cumple con los estándares exigidos por la ley para mantenerla”.

    Finalmente, desde el Ministerio de Energía recordaron que a raíz de los apagones ocurridos en agosto de 2024 y de las multas cursadas por la SEC a Enel, existe actualmente un proceso judicial en curso.

    No obstante, afirmaron que “incluso en el escenario de que los tribunales acogieran la reclamación de la empresa en relación con la atribución de fuerza mayor, la conclusión respecto de la inexistencia de una causal de caducidad se mantiene inalterada”

    Así, relevan que el informe técnico de la SEC, cualquiera sea la resolución de la justicia, “permite concluir que no se cumplen las condiciones para proceder a la caducidad de la concesión”.

    Más sobre:EnelEnergíagobiernoconcesión

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