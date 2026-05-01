Posible nota de suicidio de Jeffrey Epstein se mantiene oculta en un juzgado: Diría frases como “es hora de decir adiós”

Este jueves se reveló la existencia de una nota de suicidio supuestamente escrita por Jeffrey Epstein en una cárcel de Manhattan, que desde 2019 se ha mantenido guardada en secreto en un juzgado de Nueva York.

De acuerdo a un reportaje de The New York Times, Nicholas Tartaglione, un compañero de celda del desaparecido delincuente sexual, declaró haber descubierto la nota en julio de 2019, después de que encontraran a Epstein inconsciente con un trozo de tela alrededor del cuello.

En esa oportunidad el magnate financiero sobrevivió al incidente, pero semanas después, exactamente el 10 de agosto del mismo año, fue encontrado muerto por un incidente similar en su celda del Centro Correccional Metropolitano (MCC).

Nicholas Tartaglione

La carta suicida, de acuerdo a documentos y entrevistas realizadas por el periódico estadounidense, fue finalmente sellada por un juez federal como parte del caso penal de su excompañero de reclusión. Lo que, de acuerdo al Times, dejó a los investigadores que analizaban la comentada muerte de Epstein sin una evidencia que habría sido clave.

Tartaglione, un ex policía que cumple cuatro cadenas perpetuas por el mismo número de homicidios, afirma haber encontrado la nota después de que Epstein fuera trasladado de celda y se la entregó a sus abogados para defenderse en caso de que este lo acusara de agresión. Además, ha asegurado que la carta incluye frases como “es hora de decir adiós” .

Según el periódico, la cronología indica que sus abogados autenticaron la carta de Epstein, aunque no explica cómo, y además que el mensaje supuestamente podría ofrecer información sobre su estado mental en las semanas previas a su muerte por ahorcamiento .

Sin embargo, una portavoz del Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. afirmó que la cartera no había visto la nota, en medio del momento de transparencia en torno a las investigaciones del gobierno sobre Epstein que llevó a que desde diciembre pasado se publicaran millones de páginas de documentos relacionados con el depredador sexual.

Documentos relacionados con el caso Epstein difundidos por el Departamento de Justicia. Foto: Europa Press/Contacto/Davide Bonaldo - Archivo.

Esto a pesar de que la agencia, como detalló la misma vocera, “llevó a cabo un esfuerzo exhaustivo para recopilar todos los registros en su poder”, incluidos los de la Oficina de Prisiones y la Oficina del Inspector General.

Aunque la muerte de Epstein fue declarada suicidio por el médico forense de la ciudad de Nueva York en 2019, las revelaciones posteriores sobre fallos de seguridad en la ahora clausurada prisión de Manhattan han generado innumerables teorías sobre cómo murió y si fue asesinado.

El periódico destaca el hecho de que cuando los funcionarios de la cárcel le preguntaron al desaparecido agresor sexual sobre las marcas rojas en su cuello tras el incidente de julio, él les dijo que el Tartaglione lo había atacado y que no tenía tendencias suicidas.

No obstante, el expolicía siempre ha negado haberlo agredido y los registros de la Oficina de Prisiones demuestran que, una semana después de la acusación inicial contra su compañero, el Epstein declaró a las autoridades que “nunca había tenido ningún problema” con él y que se sentía seguro en su compañía .

En entrevistas telefónicas recientes, Tartaglione dio nuevamente su versión de cómo encontró la nota, afirmando que, tras el incidente de julio, Epstein fue trasladado a otra sección de la cárcel y puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Fue en ese momento que él la encontró en su celda, escondida dentro de una novela gráfica.