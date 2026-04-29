    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Crujientes por fuera y suaves por dentro, estas papas rellenas son una opción simple pero llena de sabor. Perfectas para compartir en cualquier ocasión.

    Por 
    Paula Cocina

    Receta para 6 porciones.

    Ingredientes:

    6 papas medianas.

    1 taza de espinaca fresca, lavada y picada.

    ½ pimentón rojo, picado.

    1 taza de ricota.

    Aceite de oliva.

    Sal de mar y pimienta a gusto.

    Preparación:

    1. Lavar bien las papas. Cocinar en una olla con agua caliente y sal por 15 minutos, no debe hervir para evitar que se rompan.

    2. Colar las papas y disponer en un lata, rociar con aceite de oliva y llevar al horno precalentado a 180° por 20 minutos o hasta que la cáscara esté bien dorada y crocante.

    3. Mientras tanto preparar el relleno: mezclar la ricota con la espinaca, el pimentón, un poco de aceite de oliva, sal y pimienta.

    4. Una vez listas las papas, retirar del horno y cortar longitudinalmente con un cuchillo, creando un bolsillo.

    5. Rellenar con la mezcla de ricota y servir de inmediato.

