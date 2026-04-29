Papas rellenas de ricota y espinaca
Crujientes por fuera y suaves por dentro, estas papas rellenas son una opción simple pero llena de sabor. Perfectas para compartir en cualquier ocasión.
Receta para 6 porciones.
Ingredientes:
6 papas medianas.
1 taza de espinaca fresca, lavada y picada.
½ pimentón rojo, picado.
1 taza de ricota.
Aceite de oliva.
Sal de mar y pimienta a gusto.
Preparación:
1. Lavar bien las papas. Cocinar en una olla con agua caliente y sal por 15 minutos, no debe hervir para evitar que se rompan.
2. Colar las papas y disponer en un lata, rociar con aceite de oliva y llevar al horno precalentado a 180° por 20 minutos o hasta que la cáscara esté bien dorada y crocante.
3. Mientras tanto preparar el relleno: mezclar la ricota con la espinaca, el pimentón, un poco de aceite de oliva, sal y pimienta.
4. Una vez listas las papas, retirar del horno y cortar longitudinalmente con un cuchillo, creando un bolsillo.
5. Rellenar con la mezcla de ricota y servir de inmediato.
