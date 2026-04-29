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    Tulio Triviño de tamaño Zócalo: cómo 31 Minutos alista el show más grande de su carrera en México

    Tras recorrer México con una gira de 20 fechas, 31 Minutos cerrará su recorrido 2026 con un hito inédito: un show gratuito en el Zócalo capitalino, el escenario de los conciertos más multitudinarios del país, por donde han pasado Paul McCartney o Roger Waters. Un espectáculo para el que han adaptado su show Yo nunca vi televisión, a gran escala. "Es nuestro primer show de ese carácter en la historia”, dice Álvaro Díaz a Culto. También adelanta sus próximos pasos.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Foto: Pablo Vásquez Rocha/La Tercera.

    El noticiario más veraz de la televisión, el favorito de los niños, alista un nuevo hito en su carrera. Y no será en Chile. 31 Minutos se presentará con un show gratuito en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, conocido popularmente como el Zócalo.

    El hito tiene que ver con una fecha específica; a diferencia de Chile, en México se celebra el Día del Niño cada 30 de abril (se estableció en 1924, durante el gobierno de Álvaro Obregón). De allí que el grupo fuera considerado para llevar adelante una presentación que implica un notable desafío técnico, pues es lo más multitudinario que han realizado en el país norteamericano donde su impacto es profundo.

    Aunque no es oficialmente una sala de conciertos, el Zócalo ha hecho historia por concentrar shows multitudinarios; ahí se han presentado artistas como Paul McCartney, Shakira, Los Fabulosos Cadillacs, Roger Waters, Justin Bieber, entre muchos otros.

    Foto: Pablo Vásquez Rocha/La Tercera.

    “Los mexicanos hacen un montón de eventos en el Zócalo, hace algunos días estuvo Andrea Bocelli, es un lugar en que hacen encuentros masivos de distintos gustos y ahora nos toca a nosotros -dice Álvaro Díaz, uno de los creadores del programa, al teléfono con Culto-. Y creo que es nuestro primer show de ese carácter en la historia. Eso nos tiene obviamente muy concentrados y trabajando duro".

    El concierto, que incluso será transmitido por la televisión local, marca el cierre del tramo mexicano de la gira internacional 2026. A diferencia de lo que se mostró en Lollapalooza 2026, donde presentaron el show Radio Guaripolo, para el Zócalo preparan el espectáculo Yo nunca vi televisión.

    “Ese es como el show madre de 31 Minutos, porque es el noticiero en vivo -comenta Díaz-. La gira que estábamos haciendo, Radio Guaripolo, es como un spin-off de de 31 Minutos, y nos pareció oportuno en el caso del Zócalo, por su masividad y por el carácter más popular, hacer el show más parecido a lo que la gente conoce de 31 Minutos”.

    Por supuesto, hay ciertos detalles adaptados para la ocasión. “Tocamos las canciones de 31 Minutos, no hay diferencia en eso y muchas cosas se repiten, pero sí, hicimos una preparación especial para este show -cuenta Díaz-. La última vez que lo presentamos fue hace un par de años en el marco de los 20 años de 31 Minutos”.

    Lo más importante, remarca Díaz, es la escala del espectáculo. “Tuvimos que adaptar el show. Nosotros no hacemos shows tan grandes, entonces había que traspasar a pantallas gigantes cierto contenido visual para que la gente vea a los títeres de verdad, eso es lo más importante. Que la gente vea a Tulio Triviño de tamaño Zócalo. Y para eso hemos trabajado, hemos incorporado gente al equipo muy profesional que ha trabajado en festivales grandes".

    De alguna forma, la presentación rima con el éxito del programa en el país. México concentró la mayor cantidad de presentaciones de la gira 2026 de 31 Minutos. De los 27 conciertos, 20 se realizaron el país norteamericano. Además recorrieron ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Mérida, etc. Incluso desplegaron una residencia de 6 funciones en el Teatro Metropólitan (todas agotadas) y una fecha en el Auditorio Nacional. La gira también tuvo una escala de dos fechas en Colombia, donde tocaron el Festival Estéreo Picnic y el Movistar Arena local.

    “Nunca nos había tocado este ritmo de viajar, tocar, viajar, tocar, una rutina que te da un ritmo. Entonces los espectáculos empiezan a salir cada vez mejor -dice Díaz-. Hemos recorrido lugares que no habíamos estado antes, como el norte, Tijuana, Mexicali, León y eso nos permite saber que cada vez va más gente. En Mexicali fue sorprendente, llegaron 20.000 personas a una feria del libro en una universidad, un lugar que en que uno no sabía si te conocían. Nos hemos dado cuenta que 31 Minutos ha calado hondo, ya no solo en el DF, que es lo que sabíamos de siempre, sino que en muchos otros lugares”.

    Mon Laferte acompaña a 31 Minutos en México. "Le ofrecimos la canción que eligiera, la que quisiera. Eligió Mi muñeca me habló y lo hizo impresionante", dice Álvaro Díaz.

    Uno de los momentos especiales del tour fue la sorpresiva participación de Mon Laferte, quien durante un show en el Foro GNP Seguros de Mérida, el pasado 9 de abril, subió al escenario a cantar Mi muñeca me habló, junto a Jani Dueñas. Nada menor considerando que la cantante está en plena gira Femme Fatale 2026.

    “Eso se gesta porque gente del equipo nuestro ha trabajado con ella, hay algún vínculo, somos artistas chilenos igual y la gente se conoce por muchas razones. Y se dio la posibilidad de invitarla porque coincidíamos en Mérida -detalla Álvaro Díaz-.Le ofrecimos la canción que eligiera, la que quisiera. Eligió la Muñeca, más o menos lógico, y lo hizo impresionante. Ella nos invitó a su show después. Es una persona extremadamente amable y sencilla, como todos los grandes artistas. Muy dedicada, se preocupa de todo los detalles. Es un ejemplo realmente de ética artística".

    Tras la presentación del Zócalo, viene un período de descanso para el proyecto. “Volvemos a Santiago a descansar, a estar con la familia. Tenemos más shows en Santiago en junio y yo creo que hemos hecho demasiadas cosas los últimos años. Partimos con la celebración de los 20 años, siguió el museo, siguió una película, siguió el Tiny Desk, siguió Radio Guaripolo, siguió esta gira. Entonces, los proyectos, igual que la tierra, hay que descansar, sembrar para cosechar. Yo creo que el segundo semestre, es el momento de sembrar. Hay varias publicaciones que estoy viendo donde nosotros nos involucramos harto, es momento de generar nuevos proyectos, eso es lo importante. Y creo que lo que se viene es un semestre de siembra”.

    El show de 31 Minutos en el Zócalo, comenzará a las 19:00 horas. La señal oficial estará disponible a través del Canal 21 y el Canal 14 locales, además, las redes sociales gubernamentales ofrecerán una transmisión simultánea totalmente gratuita.

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