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    31 Minutos colapsa el Kidzapalooza en un emotivo show (con broma a Kast incluida)

    El espectáculo del popular programa infantil repletó el sector del Kidzapalooza. El público llegó en masa haciendo difícil seguir el show, el que aún así generó una conexión con la gente que aplaudió a rabiar, coreó, ovacionó a los personajes clásicos y hasta rió con una broma al recién asumido presidente de la República.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Estaban al aire a la hora exacta. La historia musical de 31 Minutos está vinculada a Lollapalooza. La banda se presentó por primera vez ante un público masivo en el marco de Kidzapalooza de 2012. Aquel fue un show inolvidable, cargado de la fina ironía de sus creadores.

    De alguna forma su vuelta al Festival está cruzado por su historia. Tras un año en que su popularidad alcanzó otro espesor por su memorable sesión Tiny Desk, el grupo hizo un guiño a su origen con su presentación en el escenario de Kidzapalooza.

    Por ello, la presentación generó un natural interés. Tanto que a media hora del arranque del show el sector estaba copado de público. Quienes se quedaron atrás apenas podían distinguir detalles del escenario. Más por los árboles del sector que presentaban una formidable barrera natural. Pese a todo, la ovación atronó cuando sonó la cortina introductoria y apareció Policarpo en escena con su “top top top”. Y por supuesto con la aparición de Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 Minutos.

    31 Minutos en Lollapallooza

    Aun así se distinguía la notable puesta en escena que incluía diseño de logotipo radial a la vieja usanza, y una escenografía con referencias urbanas como cafes y hasta un mall chino.

    En su estilo, el espectáculo ironizó con los avisos radiales de antaño. Y cuando comenzó la música, con Mr Guantecillo, el karaoke fue masivo. Y la gente acompañó haciendo la ola cuando sonó Mi Castillo de Blanca Arena Con Vista al Mar. El repertorio ya está muy instalado en la cultura pop.

    La aparición de Tulio Triviño simulando una llamada de call center, sacó risas. Como a un humorista que le corean los chistes el respetable completaba frases, como el “mi show, quiero hacer mi show”. Y muy en su estilo pasa una broma al presidente Kast, en el puente de la clásica Señora devuélveme la pelota o no sé lo que haré, sobre su foco en la agenda de seguridad; ahora se puede jugar porque hay “un presidente que combate a la delincuencia”. El público río de buena gana.

    Los personajes clásicos son los más queridos del público; cuando aparece Juanin, en un segmento que simula los clásicos concursos radiales, cae la ovación de la gente. Misma cosa con la aparición de Juan Carlos Bodoque, el héroe improbable frustrando un asalto. O Mario Hugo -con todos sus perros- y Patana.

    También hay espacio en que se simulan las clásicas pitanzas (el “llama usted o llamo yo”). El espectáculo le da protagonismo a los personajes y recorre el repertorio del programa con temas con Son pololos, sin dejar los imprescindibles, como Tangananica Tanganana, Diente blanco no te vayas (enlazada con Querida de Juan Gabriel, momento que gatilló el coreo masivo), Objeción denegada (una de las que sonó en el Tiny Desk, incluyendo su guiño al meme del “buen abogado”). Y por supuesto, infaltables como Mi equilibrio espiritual (con guiño a ET incluido),

    La presentación de 31 Minutos es de lo mejor de la tarde junto a la presentación de Gepe. Un show macizo, bien aceitado y con un repertorio que ha calado profundo en la gente, y más por sus referencias a la cultura pop. El espectáculo hizo que el sector no diera abasto, recordando lo que pasó con Paloma Mami hace algunos años en otro escenario.

    Tras las presentaciones en Lollapalooza 31 Minutos seguirá de gira con el Radio Guaripolo II Tour con fechas en Colombia y una serie de shows en México, presentándose en ciudades como Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Tijuana, entre otras.

    Más sobre:lollapalooza202631 MinutosLollapalooza2026Radio GuaripoloMúsicaMúsica Culto

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