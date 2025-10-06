31 Minutos estrena su esperado Tiny Desk: puedes verlo aquí

31 Minutos acaba de debutar en el popular espacio Tiny Desk de la radio NPR de Washington, hoy por hoy uno de los segmentos musicales más populares del orbe y por donde han pasado astros como U2, Coldplay, Sting, Dua Lipa y Ca7riel & Paco Amoroso.

El espacio de títeres es el sexto nombre chileno en aterrizar en el programa, luego de la cantante Rubio -la semana pasada-, la pianista de origen rapanui Mahani Teave, la artista de de jazz Claudia Acuña, la estrella Mon Laferte y la rapera Ana Tijoux.

Un mes le tomó al equipo a cargo del popular programa chileno montar su presentación en el afamado espacio. Viajaron a Estados Unidos el último fin de semana de septiembre y grabaron el lunes 29 del mismo mes. La preparación incluyó la recreación del mismo espacio en un galpón en Santiago durante semanas, donde ensayaron, prepararon cada detalle y recrearon el espacio con que se toparían en la ciudad norteamericana.

Ya en el lugar, la grabación duró poco más de 20 minutos e incluyó estas canciones:

“Mi Equilibrio Espiritual”

“Bailan sin Cesar”

“Objeción Denegada”

“Calurosa Navidad”

“Mi Muñeca me Habló”

“Arwrarwrirwrarwro”

“Yo Nunca Vi Televisión (Y Luego Sí Pero Después No)”

Puedes ver aquí el Tiny Desk de 31 Minutos: