SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Asesinan a alcalde mexicano en zona disputada por el narcotráfico

    Joel Ángel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amatitlán, en Oaxaca, fue víctima de una agresión con disparos de arma de fuego, según informó la fiscalía estatal.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Asesinan a alcalde mexicano en zona disputada por el narcotráfico

    El alcalde de San Miguel Amatitlán, en el estado mexicano de Oaxaca, Joel Ángel Bravo Martínez, fue asesinado a tiros este sábado, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

    De acuerdo con la fiscalía estatal, el jefe comunal fue víctima de una “agresión con disparos de arma de fuego”, sin que hasta el momento se hayan precisado mayores detalles sobre las circunstancias del ataque.

    El crimen ocurrió en un municipio de cerca de 6.900 habitantes, ubicado en el sur de México, en una zona donde grupos del crimen organizado se disputan rutas vinculadas al tráfico de drogas.

    Asesinan a alcalde mexicano en zona disputada por el narcotráfico Luis Cortes

    Según trascendió, autoridades locales atribuyeron el ataque al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales con presencia en el país.

    Tras el homicidio, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó “enérgicamente” el asesinato del alcalde y afirmó que en el estado no permitirán que “la violencia se imponga sobre la ley ni sobre la voluntad de las comunidades”.

    La fiscalía regional informó además que se reforzó la presencia policial y se desplegó un operativo táctico, con participación de fuerzas federales, para dar con los responsables del ataque.

    En Oaxaca operan organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, grupos que mantienen presencia en distintas zonas del país.

    Asesinan a alcalde mexicano en zona disputada por el narcotráfico

    El asesinato de Bravo Martínez se suma a una serie de ataques contra autoridades locales en México. De acuerdo con antecedentes, casi un centenar de alcaldes han sido asesinados en el país desde 2006, año en que se intensificó la violencia vinculada al narcotráfico.

    Uno de los casos recientes que generó conmoción fue el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de un municipio del estado de Michoacán, también atacado a tiros en una región marcada por disputas entre grupos criminales.

    Más sobre:MéxicoAlcaldeAsesinatoHomicidioNarcotráfico

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Álvaro Ortiz asume presidencia de la DC y define rol opositor ante gobierno de Kast: “No será de bloqueo ni de trinchera”

    Operación Nereida: Corte decreta prisión preventiva para los 8 imputados solicitados por Fiscalía

    Rescatan a turista lesionado durante senderismo en volcán Casablanca

    Persona fallece tras caer por ladera del volcán Calbuco

    EE.UU. e Irán alistan firma virtual de acuerdo para evitar nuevos retrasos

    Viktor Orbán es reelegido líder del partido Fidesz tras histórica derrota electoral en Hungría

    Lo más leído

    1.
    Los otros líderes del Tren de Aragua que siguen libres tras la muerte del “Niño Guerrero”

    Los otros líderes del Tren de Aragua que siguen libres tras la muerte del “Niño Guerrero”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Haití vs. Escocia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Haití vs. Escocia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Marruecos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Marruecos en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Cobresal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Cobresal en TV y streaming

    Álvaro Ortiz asume presidencia de la DC y define rol opositor ante gobierno de Kast: “No será de bloqueo ni de trinchera”
    Chile

    Álvaro Ortiz asume presidencia de la DC y define rol opositor ante gobierno de Kast: “No será de bloqueo ni de trinchera”

    Operación Nereida: Corte decreta prisión preventiva para los 8 imputados solicitados por Fiscalía

    Rescatan a turista lesionado durante senderismo en volcán Casablanca

    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”
    Negocios

    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”

    Grupo Patio explora la venta de emblemático edificio de Alonso de Córdova junto a sus socios

    El mercado que, según la FNE, se repartieron las francesas Pluxee y Edenred

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista
    Tendencias

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    ¿Dulce o salado? Cómo prefieren sus snacks los chilenos

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía

    En vivo: Colo Colo busca seguir firme en el liderato de la Liga de Primera ante Cobresal
    El Deportivo

    En vivo: Colo Colo busca seguir firme en el liderato de la Liga de Primera ante Cobresal

    Qatar da la primera sorpresa del Mundial 2026 tras empatar en los descuentos ante el despilfarro de Suiza

    ¿Guiño al Mundial 2022? La FIFA designa a polémico árbitro para el debut de Argentina ante Argelia

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato
    Tecnología

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    El enigma Udo Berger: así es la adaptación de una novela póstuma de Roberto Bolaño
    Cultura y entretención

    El enigma Udo Berger: así es la adaptación de una novela póstuma de Roberto Bolaño

    En busca del tiempo perdido: Proust y el relanzamiento de un clásico que se resiste a envejecer

    Descifrando el fenómeno de Candelabro (y Chile como nuevo paraíso del rock)

    Asesinan a alcalde mexicano en zona disputada por el narcotráfico
    Mundo

    Asesinan a alcalde mexicano en zona disputada por el narcotráfico

    EE.UU. e Irán alistan firma virtual de acuerdo para evitar nuevos retrasos

    Viktor Orbán es reelegido líder del partido Fidesz tras histórica derrota electoral en Hungría

    Ser madre con trastorno bipolar
    Paula

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia