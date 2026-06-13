Asesinan a alcalde mexicano en zona disputada por el narcotráfico

El alcalde de San Miguel Amatitlán, en el estado mexicano de Oaxaca, Joel Ángel Bravo Martínez, fue asesinado a tiros este sábado, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

De acuerdo con la fiscalía estatal, el jefe comunal fue víctima de una “agresión con disparos de arma de fuego”, sin que hasta el momento se hayan precisado mayores detalles sobre las circunstancias del ataque.

El crimen ocurrió en un municipio de cerca de 6.900 habitantes, ubicado en el sur de México, en una zona donde grupos del crimen organizado se disputan rutas vinculadas al tráfico de drogas.

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Según trascendió, autoridades locales atribuyeron el ataque al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales con presencia en el país.

Tras el homicidio, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó “enérgicamente” el asesinato del alcalde y afirmó que en el estado no permitirán que “la violencia se imponga sobre la ley ni sobre la voluntad de las comunidades”.

La fiscalía regional informó además que se reforzó la presencia policial y se desplegó un operativo táctico, con participación de fuerzas federales, para dar con los responsables del ataque.

En Oaxaca operan organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, grupos que mantienen presencia en distintas zonas del país.

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El asesinato de Bravo Martínez se suma a una serie de ataques contra autoridades locales en México. De acuerdo con antecedentes, casi un centenar de alcaldes han sido asesinados en el país desde 2006, año en que se intensificó la violencia vinculada al narcotráfico.

Uno de los casos recientes que generó conmoción fue el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de un municipio del estado de Michoacán, también atacado a tiros en una región marcada por disputas entre grupos criminales.