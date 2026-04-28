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    Isabel Allende aterriza en el streaming: las claves de la ambiciosa serie La Casa de los Espíritus

    La adaptación liderada por Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood conserva a todas las generaciones de la célebre novela y abraza sus elementos de realismo mágico. Filmada en Chile en 2024 y hablada en español, llega este miércoles 29 a Prime Video contando con la bendición de la autora. Aquí detallamos los ejes de la producción (ojo, con spoilers).

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Isabel Allende aterriza en el streaming: las claves de la ambiciosa serie La Casa de los Espíritus

    Esteban Trueba, Clara del Valle y compañía llegan al streaming. Este miércoles 29 la plataforma Prime Video lanza los primeros tres episodios de La casa de los espíritus, la serie que adapta la afamada novela de Isabel Allende.

    Filmada en Chile en 2024, hablada en español y con un elenco compuesto de actores nacionales e iberoamericanos, la producción se perfila como una adaptación más fiel que la película de 1993, aquella dirigida por Bille August y protagonizada por Jeremy Irons, Meryl Streep y Winona Ryder.

    Aquí, con spoilers, revisamos los principales puntos del proyecto liderado por Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood.

    *La narradora

    El libro de Isabel Allende revela en su tramo final que la narradora de la saga familiar es Alba, la integrante de la última generación del clan. En una decisión propia de una adaptación audiovisual, la serie reacomoda las piezas y ubica ese elemento al comienzo. Alba (interpretada por la actriz argentina Rochi Hernández) ingresa a la vieja mansión que habitaron los Trueba del Valle y descubre los cuadernos que pertenecieron a Clara, su abuela.

    Es mediante la exhaustiva revisión de esos diarios que conocemos el matrimonio de Severo del Valle (Eduard Fernández) y Nivea del Valle (Aline Küppenheim), el compromiso de Esteban Trueba (Alfonso Herrera) y Rosa (Chiara Parravicini), la fatal predicción de Clara (Francesca Turco) y todas las vivencias que afectan a la familia a lo largo de varias décadas.

    *Todas las generaciones y varios actores

    La cinta de 1993 optó por fusionar a Blanca y Alba, la hija y la nieta de Clara del Valle, de modo que se saltó una generación de la familia (el personaje fue encarnado por Winona Ryder).

    En un intento por realizar una adaptación más apegada al texto, la producción desarrolla a las dos mujeres por separado y les otorga un arco apropiado. De hecho, Blanca es asumida por dos actrices: Sara Becker en su juventud –cuando se enamora de Pedro Tercero (Nicolás Contreras)– y Fernanda Urrejola en su adultez, en los dos capítulos finales.

    Clara es interpretada por tres actrices: Francesca Turco, Nicolle Wallace y Dolores Fonzi. Por el contrario, Alfonso Herrera da vida a Esteban Trueba en todas sus etapas.

    *Pelo verde y clarividencia

    La versión de Alegría, Urrejola y Wood no tiene temor en abrazar los elementos de realismo mágico de la novela. Al contrario del filme de los 90, la serie lleva a la pantalla las particularidades que inscribieron al libro en esa tradición de la literatura latinoamericana.

    Rosa tiene el pelo verde, Clara mueve objetos con su mente y con su clarividencia anticipa los dramáticos eventos que afectarán a su familia, y el Tío Marcos (Juan Pablo Raba) aparece cada tanto para hablarle a su sobrina desde el más allá.

    *Altos niveles de producción

    ¿Es La casa de los espíritus la serie más cara y ambiciosa que jamás se ha hecho en Chile? Es una pregunta que ronda mientras la narración se mueve por diferentes espacios icónicos de la historia y transita entre norte, centro y sur del país (se filmó en Santiago, Pucón, Llay-Llay, San Bernardo y el norte).

    Con diseño de producción a cargo de Rodrigo Bazaes, dirección de fotografía del chileno-danés Manuel Alberto Claro y maquillaje y prostéticos a cargo de los españoles Jordi Moreira y Pepe Mora, la ficción es una despliegue de altos niveles de producción y un esfuerzo mancomunado por trasladar a la pantalla la obra de Isabel Allende con toda la ambición y detalles que merece.

    No existe una fuente tangible que permita concluir de manera categórica si este es el proyecto seriado más grande realizado en nuestro país (Prófugos y Inés del alma mía podrían disputar ese lugar), pero cuesta imaginar que no esté por lo menos en el podio.

    *Visto bueno de Isabel Allende

    La escritora en español más leída del mundo se desempeña como productora ejecutiva de la serie de Prime Video. Decidió involucrarse de ese modo después de leer el primer capítulo y quedar satisfecha con las decisiones del equipo. Desde entonces ha expresado gran entusiasmo cada vez que se le ha preguntado sobre el resultado y ha insistido en que les otorgó total libertad creativa. Así lo manifestó en septiembre pasado, cuando aprovechó su visita al país para promocionar Mi nombre es Emilia del Valle y participó en un evento junto a los tres showrunners.

    Y lo reiteró el jueves pasado. En la premiere celebrada en el Teatro Municipal de Santiago, Allende apareció a través de un video en el que celebró el trabajo de los cineastas y reconoció estar “conmovida”. “Acabo de ver todos los episodios. Me di un atracón y realmente estoy encantada. Es un trabajo maravilloso el que han hecho. Filmado en Chile, con actores latinos, en español, con tres directores maravillosos”, indico.

    Los capítulos restantes de La casa de los espíritus estarán disponibles el 6 de mayo (dos) y el 13 de mayo (tres).

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